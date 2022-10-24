Все про арабский язык: почему у верблюда 500 синонимов и что значит «Аль» в фамилиях. Выучить его легче, чем вы думали

И есть ли в арабском гласные?

Арабский язык – сокровище мировой цивилизации: язык Священного Корана, важный для последователей исламской религии; латынь Востока, ведь благодаря переводам с арабского до нас дошли труды античных ученых; один из четырех языков в мире, породивших автохтонную, то есть собственную лингвистическую традицию наряду с китайским, санскритом и греческим.

В мире больше 300 миллионов носителей арабского, он обладает статусом официального языка в 24 государствах Азии и Африки.

Давайте узнаем про арабский чуть больше.

Наш проводник – Татьяна Сергеевна Савватеева, старший преподаватель кафедры арабской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, представляющая известную российскую арабистическую школу.

Какое у арабского языка происхождение? Почему пишут справа налево?

– Арабский в системе языков – где он?

– Входит в афразийскую макросемью, ее семитскую ветвь. Одного родственника арабского многие знают – это современный иврит, который сложился на основе древнееврейского языка. Другие близкородственные языки: амхарский, официальный язык Эфиопии, и ассирийский, язык изолированных этнических групп Ближнего Востока.

У арабского много мертвых родственных языков: арамейский (язык позднейших книг Библии), финикийский, геэз (культовый язык Эфиопии), древнеегипетский, коптский (культовый язык христианской церкви Египта).

– Какое у арабского письма происхождение?

– Важно уточнить, что в контексте языка у людей часто возникает интерес к письменности, потому что ее можно представить материально. Письменные памятники вещественны. Но язык в первую очередь существует в устной форме, и есть огромное количество бесписьменных языков – отсутствие письменности не лишает их статуса языка.

Считается, что арабская письменность возникла в результате развития набатейского письма. Набатейцы – выходцы с Аравийского полуострова, примерно к 500 году до н.э. обосновавшиеся в северо-восточной части Синайского полуострова. Здесь они познакомились с арамейской письменностью, а она, в свою очередь, была заимствована у финикийцев. На этой основе набатейцы создали свою письменность, и она спустя века оформилась в арабское письмо. Важнейшая веха в истории становления арабского языка – период письменной фиксации Корана с середины VII века.

– На арабском пишут справа налево. Этому есть объяснение?

– Давно известная гипотеза: направление может быть обусловлено материалом и инструментами для письма.

Разумеется, говорим не про арабский, а про протописьменность – алфавит, предшествовавший арабскому. У предков, от которых возникли алфавиты тех или иных языков, были конкретные материал и инструменты. Конечно, когда возникло арабское письмо, уже был пергамент, впоследствии папирус и бумага. Но во времена алфавитов, предшествующих арабскому письму, ситуация могла быть другой.

Гипотеза такова: предками арабского письма были клинописные системы письма, и в качестве материалов чаще всего использовались либо глиняные/каменные таблички, либо сам камень. Текст высекался молотом или зубилом. Так как большинство людей – правши, было удобнее держать молот в правой руке и не закрывать написанное. Ученые продолжают трудиться над этим вопросом.

Устройство арабского языка: есть ли гласные, почему у верблюда 500 синонимов, что значит «Аль» в фамилиях

– Правда ли, что в арабском языке нет гласных?

– Арабское письмо состоит из системы 28 знаков или графем, которые обозначают только согласные. Краткие гласные на письме не передаются в основном ряду графем, а обозначаются специальными значками – огласовками. Их три: «а» (обозначение – небольшая диагональная черта над графемой), «у» (запятая над графемой), «и» (небольшая диагональная черта под графемой).

Но есть и долгие гласные, для их обозначения на письме используются три графемы из алфавита. Если после краткого «у» имеем графему «уау», это будет долгий «у». Если после краткого «и» графема «йа» – долгий «и». Если после краткого гласного «а» графема «алиф» – долгий «а».

Допустим, слово «книга» – «китааб»: первый гласный – краткий, второй гласный – долгий. И «он написал» – «катаб» : оба гласных краткие. Для арабского важна оппозиция кратких и долгих гласных.

Эта оппозиция используется и в грамматике: «преподаватель» – «мударрисун», «преподаватели» – «мударрисуун», благодаря оппозиции появляется множественное число.

В арабском существуют так называемые глайды, способные передавать и согласный, и долгий гласный, все зависит от положения в слове. Пример с графемой «уау»: «мальчик» – «валад», в начале слова идет согласный звук с кратким гласным – «ва». «Тутовник» – «туут», здесь графема «уау» уже после краткого гласного, получается долгий гласный «уу».

Третья графема «алиф», обеспечивающая долгий «а», не используется в качестве согласного, но нужна в начале слов для орфографической подставки для хамзы.

Хамза – это еще одна отличительная черта арабского языка. Дело в том, что слова, которые для русского уха воспринимаются начинающимися с гласного, для арабского начинаются с гортанной смычки. Допустим, ваше имя Артем – в русском слово начинается с гласной. У арабского другая ритмика. Проводился даже фонетический эксперимент: если записать долгое «а-а-а», пленку порезать в каком-то месте и дать послушать арабу не с начала, он все равно слышит согласный компонент. Это гортанная смычка, когда связки смыкаются и размыкаются. Даже в случае Артема – сначала смыкаются связки, потом уже реализация гласной «а».

Вот эта смычка фиксируется на письме и называется хамзой.

– Субъективно, но европейцы иногда называют арабский агрессивным по звучанию. Почему?

– Да, все верно. Носителям русского и других индоевропейских языков, изучающим арабский, непривычно, что задействован весь речевой аппарат, от нижних отделов (очень глубокие гортанные звуки: ларингальные, фарингальные, увулярные) до самого кончика языка (межзубные), есть эмфатические (произносятся с напряжением).

– Про арабский часто говорят, что у некоторых слов бесконечное число синонимов. Например, более 500 для верблюда. Правда?

– Арабский богат на синонимы, обычно всегда вспоминают про верблюда, меч и льва. Чем это обусловлено: зачастую это не полные синонимы, а выделенный признак, характеризующий объект. У бедуинов специфические названия для разных видов верблюдов, для верблюдов в разных состояниях.

Или 99 имен Аллаха – это ведь признаки, эпитеты Аллаха, являющиеся синонимами.

Вступает в силу гипотеза Сепира-Уорфа – гипотеза лингвистической относительности. Как носители определенного языка, мы не просто воспринимаем мир через призму языка, но и навязываем миру картину восприятия через язык – это двустороннее воздействие. Например, у эскимосов много слов в языке, обозначающих оттенки белого. У арабов так с верблюдами.

И второй момент: ритмическая обоснованность двух-трех слов с дублирующим значением. Через повтор достигается художественная выразительность для усиления значения.

– «Аль» постоянно мелькает в фамилиях арабов. В этом смысле выделяется состав Саудовской Аравии – 19 «Аль» на 26 игроков в заявке. В чем феномен?

«Аль» или «ал» – определенный артикль. Могут быть варианты «Ас», «Ар», «Ан» – зависит от того, с какого согласного начинается следующее слово. Все арабские согласные делятся пополам: 14 уподобляют себе «ль» – это процесс ассимиляции, другие 14 не уподобляют.

Как правило, этот артикль имеется в фамилии, если фамилия по своему происхождению означает либо принадлежность к какому-то региону, либо прозвище.

– У марокканцев проскакивает «Эн». Это тоже артикль?

– Да, еще один вариант написания этого же артикля.

Есть разные транслитерации – можно сравнить с тем, как в русском транслитерируется имя Мухаммад. Даже по-русски несколько вариантов транскрипции: и с одной «м» в середине, и через «о», и еще много всего.

– Арабский считается сложным для изучения. Почему?

– Да, так говорят, но я бы хотела опровергнуть, арабский делает подарок изучающему: если научиться верно слышать арабские звуки и верно их произносить, вы точно запишите услышанное без ошибок, даже фразу из незнакомых слов. Полное соответствие между услышанным и записанным. Мы даже со студентами практикуем это: чтобы правильно слышать, учимся записывать незнакомые слова.

И у меня дипломатичная позиция лингвиста: абстрактно сложных языков вообще не бывает. У каждого языка есть и особенности, которые облегчают изучение, и особенности, которые в чем-то сложны. И все сводится к субъективности – какой человек изучает язык? Носитель фарси легко поймет арабское письмо, он пишет аналогично, только другим почерком, а носители русского должны освоить арабскую вязь. Но и тут все относительно: при нагрузке в восемь пар в неделю наши студенты осваивают арабскую письменность за месяц-полтора интенсивной работы. В китайском, например, пока не накоплена определенная база иероглифов, ничего не запишешь.

На начальных этапах сложна фонетика из-за ее непривычности для большинства изучающих и задействования всего речевого аппарата. И грамматика литературного арабского языка, касающаяся глагольного спряжения.

Существует литературный и разговорный арабский, и разговорный везде различается

– Литературный и разговорный арабский – не одно и то же. Расскажете?

– Это вторая сложность арабского, что литературный арабский – не тот же самый язык, на котором говорят на улицах в арабских странах, и даже не язык бытового общения. В отличие от литературного арабского языка, диалекты как живые разговорные языки свободно развивались. Со временем расхождения только углублялись, что привело к двуязычию или диглоссии.

– Что такое диглоссия?

– Понятие из социолингвистики для характеристики ситуаций, когда два языка сосуществуют в разных сферах, при этом один отвечает статусу низкого языка, а второй – высокого. Не стоит путать с билингвизмом – при диглоссии в сознании говорящих один из языков имеет возвышенный статус.

– И как это устроено в арабских странах?

– Высокий статус литературного арабского языка обусловлен статусом сакрального языка Корана. Литературный язык обслуживает официальную сферу общения – это язык СМИ, переговоров, выступлений политиков. Разговорный язык обслуживает повседневную сферу, используется в быту, это язык улиц. При этом разговорный язык варьируется по стилю: более низкий с торговцами на рынке или таксистами, более высокий с преподавателями в университете. Разговорный язык – материнский язык, который ребенок усваивает в семье, и только в школе учит литературный.

Долгое время литературные произведения публиковались только на литературном языке, и лишь в начале XX века начали появляться драматические произведения на диалектах, где с их помощью авторы добавляли реалистичности в изображении народной среды.

– Диалектов разговорного арабского очень много. Какие есть?

– Делятся регионально в соответствии с делением всего арабского мира: аравийские, диалекты Персидского залива, сиро-палестинские (Сирия, Ливан, Палестина, к ним близок иорданский диалект), египетский диалект, диалекты Магриба.

Египетский диалект – связующее звено между двумя частями арабского мира, между Машриком (восточнее Египта) и Магрибом (западнее). В марокканском диалекте, входящем в группу диалектов Магриба, силен берберский субстрат, то есть местный берберский говор (берберы – коренной народ Северной Африки, принявший ислам в VII веке – Sports.ru), и есть французское влияние колониальной эпохи, многим марокканцам естественнее говорить на французском.

– Как эти диалекты различаются?

В иракском диалекте есть звук «ч», которого больше нигде нет – очевидна близость с регионами за пределами арабского мира. В египетском диалекте графема «джим» (читается «дж») произносится как «г», и это даже считается вариантом литературной нормы, дикторы по телевидению могут произносить «г» вместо «дж». Опять же – влияние французского на диалекты Магриба – и в фонетике, и в лексике. Некоторые французские слова могут быть изменены по принципу строя арабского слова, но исконный корень остается французским. И есть отдельные пласты лексики, характерные только для конкретного диалекта.

Наиболее близкий к литературному арабскому диалект – палестинский. Египетский диалект тоже комфортен после освоения литературного языка. И надо сказать, что арабы из Северной Африки, взаимодействуя с представителями другой части арабского мира, говорят на усредненном диалекте, очень близком к египетскому. Много исторических причин. А еще, например, это связано с тем, что с середины XX века египетский диалект усилил позиции благодаря египетскому кинематографу, через сериалы и фильмы к нему привыкли арабы из других стран.

Фото: unsplash.com/Syed Hussaini, waad salman3, Ayesha Firdaus, Jude Al-Safadi; en.wikipedia.org; pexels.com/Abene Sebei