После «Краснодара» Реми Кабелла креативит в «Лилле» – на уровне Месси и Неймара. Эх, вот бы еще без травм

Набрался опыта в России.

Пока Хвича Кварацхелия разрывает Серию А, другой экс-легионер РПЛ покоряет Лигу 1. Реми Кабелла урывками, но показывает топ-уровень.

Бывший игрок «Краснодара» расстался с Россией весной 2022-го, отыграл пять матчей за «Монпелье» (вместе сенсационно выиграли Лигу 1-2011/12) и летом договорился с «Лиллем». Мощный старт – 3+4 по гол+пас за 8 игр.

При этом 32-летний Кабелла уже пропустил 6 матчей, его постоянно мучают микротравмы. Но когда здоров, наигрывает на статус одного из лучших в лиге.

Кабелла – отличный плеймейкер. Он обостряет именно пасами – это очень красиво

Метрики созидания замечательно регистрируют мощь Кабелла-плеймейкера. Он выглядит топом среди всех игроков чемпионата Франции, не теряется даже на фоне звездного трио «ПСЖ», и лишь Лео Месси и Неймар его стабильно обгоняют. Но даже их Реми кое-где превосходит – например, в ожидаемых ассистах с игры и пасах под удар.

Важно проговаривать оба аспекта мощной статистики: реально высокое качество игры, но выборка в 8 матчей относительно мала.

Кабелла – прекрасный игрок для комбинационного футбола. У него отличный контроль мяча, хороший мелкий пас для розыгрышей на ограниченных пространствах, он силен в принятии решений, когда дело касается обостряющих передач.

Большинство обостряющих пасов Кабелла не результат резкого приступа гениальности, когда игрок из статики одним пасом вскрывает оборону. Почти всегда его пасу под удар предшествует паутина из передач, которую плетет сам Реми. Кабелла много жестикулирует во время атак – показывает адресата для паса. Важно: совсем не всегда показывает на себя – хороший индикатор, что прекрасно чувствует командное движение.

Подтверждение фантастической вовлеченности в игру – 58,3 точных паса в пересчете на 90 минут, 2-е место среди игроков атаки в Лиге 1 (у Неймара 59,8).

Очень приятная деталь – мало ошибок при обострении, креативные решения Кабелла почти всегда логичны. Против «Монпелье» 40 минут обходился без пасов в штрафную, а на 41-й заметил выдернувшегося Мамаду Сако (левый центральный защитник в тройке ЦЗ) и дал в его оголенную зону пас на набегающего Дэвида – гол.

Главное качество Кабелла-плеймейкера – умение играть в стенку. Может, немного странно хвалить профессионального футболиста за такой навык, поэтому нужен контекст. Кабелла удивляет правильностью движений. Его стенки можно назвать игрой на третьего, просто Реми исполняет и функции первого (отдает пас), и функции третьего (получает обратку в более продвинутой позиции). Идеальный принцип работы стенки, который сложно перекусить из-за скорости действий, темпа передач и слаженности движений.

Реми сложно сдерживать еще и из-за того, что он не замыкается только на игре в пас и в среднем за матч делает 30 рывков с мячом (7-й показатель в Лиге 1). Он ловко ускользает от неприятных стыков, разворачивает атаки с фланга на фланг, ускоряется в свободную зону – и все это без выдающегося дриблинга.

И еще один важный момент – обман ожиданий, когда Кабелла оказывается завершителем, а не созидателем. Легче всего показать на примере гола в ворота «Монако», когда защитник Аксель Дисаси чересчур настраивался на ассист от Кабелла и следил за траекторией потенциального паса. Слишком поздно понял, что Реми улучшает позицию для удара.

Не зря у Реми во Франции высочайший средний вес удара в xG – 0,23, бьет из отличных позиций. Он не плеймейкер в вакууме. Ситуативно может отыграть роль второго форварда (особенно актуально для подключений в штрафную под прострел). И в быстрых атаках тоже способен действовать эгоистично, когда защитники слишком зациклены на попытках прервать ожидаемую передачу.

Кабелла подходит новому драйвовому «Лиллю». Адаптируется даже к мощному прессингу

Реми удачно влился в атакующий, зрелищный, пусть и не всегда сбалансированный футбол нового тренера «Лилля» Паулу Фонсеки.

Фонсека сам точно характеризовал стиль после 1:7 от «ПСЖ»: «Я не слишком сержусь на игроков. Если требуешь от них смелости, странно потом боязливо говорить о слабой защите. Ничего не менял – даже когда много пропускаем, должны прессинговать высоко. Это наша философия, идентичность».

Кабелла пропускал тот матч, но «Лилль» против «ПСЖ» и против «Осера» отличается не сильно. Много владения мячом (57,4% – 3-е место в Лиге 1), много интенсивного прессинга и желание строить позиционную атаку. Реми в этой системе играет номинальную десятку в 4-2-3-1, но схема условна – Фонсека сам проговаривал, что для него принципы (доминирующий футбол с давлением) важнее конкретной формации.

Без мяча Кабелла может спокойно играть с Джонатаном Дэвидом в нападении (4-4-2), при владении часто оказывается в сдвоенном атакующем центре полузащиты (похоже на 4-1-4-1), где чуть левее от него креативит Эйнджел Гомес (без мяча он действует в опорной зоне). Встречался даже ромб.

Вариант с 4-1-4-1 точно наигрывали на предсезонке – об этом говорил Кабелла: «Тренер хочет одну шестерку и две восьмерки, чьи функции исполняют атакующие полузащитники. Это моя позиция, я играл так в «Монпелье» и иногда в «Сент-Этьене». Мне нравится».

Вариант и правда удобный. Без жесткой привязки к позиции Кабелла может и уходить вглубь поля (не прям к защитникам, но подальше от штрафной), и включаться вторым форвардом, и смещаться на фланги для комбинационных треугольников. «Лилль» любит перегружать опорную зону и пространство у краев штрафной, чтобы низом входить в штрафную через комбинации.

Вероятно, самое яркое командное шоу – второй тайм против «Нанта» (1:1), когда Кабелла, Исмаили (левый защитник), Жонатан Бамба (левый полузащитник) разносили защиту постоянными розыгрышами. С Бамба у Реми наметилась особая связь, играли вместе еще в «Сент-Этьене».

Отдельная история адаптации Кабелла к системе Фонсеки – место в давлении «Лилля», команда занимает 4-е место в Лиге 1 по интенсивности прессинга. Кабелла совсем не прессинг-машина, но он органично вписывается в структуру без мяча. Нечасто инициирует давление, но именно Реми регулярно замыкает прессинг-ловушки.

Вот так сработало с «Осером» – «Лилль» душил на фланге, и Кабелла вовремя выскочил из-за спины соперника, читая пас и на него, и на ЦЗ перед Реми. Перехват и запуск голевой атаки.

Когда «Лилль» восстанавливает владение, Кабелла регулярно оказывается свободным. И может сразу обострять.

Кабелла подчеркивал, что готов пахать: «Я играл у Оскара Гарсии в «Сент-Этьене» – он тоже очень любил активный прессинг и высокие возвраты. Хорошо знаком с этими идеями, мне нравится система Фонсеки».

Главная проблема Кабелла – травматичность. Зато сохраняет правильный настрой

Реми участвовал лишь в 8 из 14 туров Лиги 1. Дело не в одной серьезной травме: он пропустил три матча в конце августа («ПСЖ», «Аяччо», «Ницца»), вышел с «Монпелье» и попросил замену на 58-й минуте, пропустил еще два матча в середине сентября («Марсель», «Тулуза»), вышел на второй тайм против «Лорьяна», без рисков остался в запасе против «Ланса» и только затем провел четыре матча с поздними заменами.

С одной стороны, мощную игровую форму Кабелла легко оправдать короткой дистанцией. С другой, контекст травмы (повреждение, бьющее по игровому ритму и физформе) усложняет Реми жизнь, но тот все равно показывает класс. В игре против «Монпелье», когда, видимо, восстановился не до конца, он отдал два ассиста до вынужденной замены.

Факт травмы не удивляет: Кабелла по ходу карьеры нередко получал мышечные повреждения, пережил два разрыва крестообразных связок в обоих коленях. Наконец, ему уже 32 года.

В интервью Le11HDF Реми признавался, что очень хотел вернуться на высокий уровень. Летом он сократил отпуск и индивидуально работал в Париже с личным тренером, отказал турецкому «Истанбулу» и быстро согласился после интереса «Лилля». Сразу ставил цель: «Почему бы не выйти в Лигу чемпионов?»

В интервью Кабелла житейски уходит от вопросов про травмы – делает максимум для восстановления и обещает вернуться сильнее. В этих беседах гораздо заметнее позитивный настрой Реми. Его позитив и неожиданные комплименты соперникам уже можно считать фирменным знаком:

• После 1:1 с «Нантом» он злился не из-за упущенных шансов, а хвалил вратаря «Нанта»: «Можем грустить, но против нас играл великолепный Альбан Лафон, отличный голкипер».

• Перед игрой с «ПСЖ» высоко оценил Кристофа Гальтье: «Я рад, что главным клубом Франции руководит французский тренер. Он очень хорош, полностью заслужил большой шанс, везде добивался успеха. «ПСЖ» не ошибся».

• После дубля в ворота «Монако» (4:3) выделял не себя, а партнера: «Я горжусь командой и Жо Бамба, который впервые надел капитанскую повязку и забил победный гол. Спасибо от команды, Жо!»

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Кабелла – хороший по европейским меркам игрок, который никогда не мог выйти на более высокий уровень из-за нестабильности. И не только из-за травм, порой просто выдавал серую игру.

Старт сезона-2022/23 – это точно топ-класс в удобной системе Фонсеки, пусть и впечатление тоже чуть смазанное из-за травмы бедра. На дистанции с удовольствием проверим Реми – за его плеймейкерским талантом приятно следить, да и играет он в очень веселой команде.

Фото: globallookpress.com/Keystone Press Agency