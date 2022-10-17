«ПСЖ» придумал уникальный штрафной. Разбираем идею

Идеальный удар Месси – конечно, главное условие.

«ПСЖ» обыграл «Марсель» (1:0) в главном матче Лиги 1. Вероятно, самый оригинальный момент вечера – заготовка под штрафной удар Лионеля Месси.

Вот как все было.

На 33-й минуте «ПСЖ» убежал в быструю атаку, и игроки «Марселя» свалили Месси у штрафной. Идеальная точка для Лео.

Первоначальная диспозиция: Месси устанавливает мяч, Неймар завязывает шнурки, Фабиан Руис (идет справа от Месси) направляется к штанге, Маркиньос и Верратти организуют стенку неподалеку от стенки «Марселя», Мукиеле и Мбаппе стоят левее остальных.

Спустя 20 секунд организационных мероприятий Месси обратился к Мукиеле в центре штрафной: рукой показал, чтобы тот шел выше к вратарю. Режиссер ТВ-трансляции сработал отлично: в кадр попала 5-секундная сцена с Лео, который криками и пальцем подтверждает, что Мукиеле (и Мбаппе с Руисом) надо двигаться к воротам.

Следующий план – из ворот. Видим, что Мукиеле (№26) из центра штрафной переместился во вратарскую. Месси точно обращался к нему.

Общий план: Мбаппе, Мукиеле и Руис – все во вратарской. Мукиеле поднимает руки, усложняя видимость голкиперу «Марселя» Пау Лопесу.

Лопес руками подталкивает Мукиеле в спину, да и сам Норди делает шаг назад. Судья Клеман Тюрпен дает свисток и бежит к Мукиеле и Лопесу и уточняет, что игрок «ПСЖ» не может мешать голкиперу «Марселя» во вратарской. Мукиеле лишь разводит руками: «Я просто стою».

Во время очередной заминки Маркиньос и Верратти поменяли позиции: «сломали» стенку недалеко от стенки «Марселя» и присоединились к Мукиеле. Встали в один ряд.

Получилось выловить скриншот, где и Мукиеле, и Маркиньос в воздухе – они прыгали, чтобы увеличить площадь помех перед Лопесом.

Мгновение перед ударом: теперь обратите внимание на правую от Месси штангу. Фабиан Руис активизируется, спиной вдавливая игрока «Марселя» к линии ворот. Из-за этого давления сложно прыгнуть и среагировать на удар Лео, если он пойдет в девятку.

Мяч попадает в перекладину и отскакивает в штрафную – Верратти и Маркиньос мгновенно влетают в борьбу, но на отскоке «Марсель» выносит мяч из штрафной.

На повторе из ворот заметно, как Лопес пытается выглянуть из-за Мукиеле с одной стороны, а мяч летит в другую. Вероятно, вратарь «Марселя» вообще не контролировал ситуацию.

Фиксируем находки розыгрыша:

1. Идея с большим игроком перед вратарем, чтобы создать проблемы с видимостью. В итоге «ПСЖ» организовал необычную стенку из трех игроков (Мукиеле-Маркиньос-Верратти), которая мешает обзору. А ведь были еще игроки «Марселя», следившие за Маркиньосом и Верратти, чтобы не отдать им подбор. Они тоже нагружали трафик перед Лопесом.

2. Идея с двумя игроками на штангах. Две возможных опции: помеха защитникам «Марселя», страхующим вратаря при ударе в угол ворот, и потенциальные завершители при подборе мяча после удара.

Возможно, Руис знал, что Месси будет бить именно в его угол, поэтому физически давил сильнее, чем Мбаппе на дальней штанге. Тут не будем додумывать: подтверждений нет, но логика прослеживается.

3. Тайминг действий. Мукиеле не сразу пошел к вратарю, до этого почти минуту Месси ставил мяч, Неймар завязывал шнурки (интересно: специально так долго?), судья выстраивал стенки. Возможно, Месси целенаправленно дал сигнал Мукиеле не сразу, чтобы «Марселю» было сложнее сориентироваться и придумать план действий.

Все 10 полевых игроков «Марселя» были в штрафной в момент удара, но такое сосредоточение прямо у ворот – не их план, а быстрая реакция на задумку «ПСЖ».

Почему «Марсель» просто не оставил игроков «ПСЖ» в офсайде? Вероятно, боялись прямой дуэли Лопеса и Месси. Изначально вставали так, чтобы во время удара отскочить к штангам и подстраховать вратаря.

4. Фактор Лео Месси. Возможно, при другом исполнителе был бы страх плохой реализации плана – бьющий мог бы просто пробить в толпу игроков.

Но качество ударов Месси неоспоримо. Ему вполне по силам снайперски поймать конкретную точку и идеально исполнить. Вполне вероятно, что бил куда и планировал: не по центру (где вратарь), но и не в угол (где Руис боролся с защитником «Марселя»).

Очень красивый эпизод.