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«Лейпциг» справедливо уволил Тедеско? Игра реально испортилась? Его еще позовут в серьезный клуб?

Конрад Лаймер Конрад Лаймер
Оливер Минцлафф
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ксавер Шлагер Ксавер Шлагер
Марко Розе Марко Розе
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Доменико Тедеско Доменико Тедеско
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Кевин Кампль Кевин Кампль
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На этой неделе уволили не только Томаса Тухеля: в самой Германии «РБ Лейпциг» отправил в отставку Доменико Тедеско. После 5 туров команда плетется 11-й в Бундеслиге с 5 очками, начала сезон с заслуженного поражения «Баварии» в Суперкубке Германии (3:5) и стартовала в группе ЛЧ неожиданным нокдауном от «Шахтера» (1:4). 

Разбираемся в нюансах увольнения, игровых проблемах «Лейпцига» и тренерских способностях Тедеско.

Почему «Лейпциг» уволил Тедеско?

Разумеется, главная причина – плохие результаты.

Управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф лаконично объяснил решение: «Было трудно, потому что Доменико – отличный тренер. Но после невзрачного старта и последних игр против «Айнтрахта» (0:4) и «Шахтера» (1:4) мы сомневаемся, что Тедеско сможет изменить ситуацию». 

Несколько важных деталей: 

1. «Лейпциг» мгновенно нашел замену – бывший тренер «Боруссии» Д Марко Розе. 

Он выглядит органичной кандидатурой – отработал в «РБ Зальцбург» шесть лет (по два в U16, U18 и взрослой команде), так что отлично знаком с вечными ценностями рангниковского футбола. И это не все: Розе родился в Лейпциге, играл за местный клуб в 1990-х, тренировал родной «Локомотив» из Региональной лиги (четвертый дивизион Германии) в сезоне-2012/13. 

Шеф-редактор Sport1 Патрик Бергер уточнял, что после разрыва с «Дортмундом» в мае этого года Розе живет в пригороде Лейпцига. Ему даже не нужно переезжать.

Вдобавок «Лейпциг» обновляет менеджмент – с 1 декабря спортивным директором должен стать Макс Эберль. Он 23 года работал в «Гладбахе», 13 – именно спортдиром, вывел команду из борьбы за выживание в еврокубки. Вероятно, был бы рад воссоединиться с Марко Розе – работали вместе в «Гладбахе». 

2. Минцлафф – суровый босс. Относительно эксцентричный для немецкого футбола. «Дерьмовое начало», – так резюмировал он 2 очка в 2 стартовых турах. После 1:2 от «Униона» в 3-м туре Тедеско спросили, что сказал Минцлафф в раздевалке. «Хм, я не заметил его», – ответил Тедеско. То есть сразу после игры Оливер поговорил с игроками, рассказал о встрече журналистам, но не уведомил об этом тренера. 

Bild сообщал, что Минцлафф до сих пор горит из-за пресс-конференции Тедеско перед вторым полуфиналом против «Рейнджерс» в Лиге Европы-2021/22. Тогда после 1:0 дома Доменико сказал: «Даже если мы не выиграем Лигу Европу и Кубок Германии и не попадем в ЛЧ, это будет отличный сезон». Тедеско имел в виду, что подхватить команду в середине сезона на 11-м месте и мгновенно ее оживить – уже успех. 

В гостях «Лейпциг» проиграл 1:3 и вылетел, зато забрал Кубок Германии и попал в ЛЧ. Но Минцлафф, как сообщают немецкие инсайдеры, так и не отошел от слов Тедеско.

3. Исторический контекст явно не в пользу Тедеско. В прошлом сезоне «РБ» забрал Джесси Марша из «Зальцбурга» и страдал 21 игру до начала декабря. 

Вероятно, «Лейпциг» просто испугался еще одного почти потерянного сезона. Едва ли кто-то в начале декабря 2021-го верил, что «РБ» будет бороться за трофеи. Сейчас клуб действует жестче. 

Очевидно, эти факторы не были решающими, но разожгли пламя результативно слабой игры. 

«Лейпциг» правда играл плохо?

И по результатам, и по главной продвинутой статистике «Лейпциг» справедливо держится в середине таблицы. При этом очень много владеет мячом, впереди только «Бавария» с 68%. 

Команда стилистически не изменилась в сравнении с прошлым сезоном. Тедеско сохранил модель с переключениями между долгими перекатами мяча и игрой в переходных фазах. 

«Лейпциг» в топ-форме получал моменты и при владении (мог бы больше, но Доменико ставил контроль мяча важнее постоянного созидания), и в переходных фазах (больше всего голов в Бундеслиге-2021/22 после контратак). В Бундеслиге-2022/23 пока плохо и с моментами после владений, и после быстрых выпадов из защиты, и после опасных возвратов мяча. 

Самая проблемная зона «РБ» – центр поля. Ни один из опорных полузащитников (Кампль, Хенрихс, Лаймер, Айдара, Собослаи, Шлагер) не показал на старте достойный уровень игры. За шесть туров опробовали четыре разных пары. 

В худшем матче сезона против «Айнтрахта» центр был совсем плох – Кампль и Лаймер регулярно проваливались. 

Здесь Лаймер в переходной фазе (мяч то у «РБ», то у «Айнтрахта») невозмутимо отдален: и игнорирует эпицентр борьбы за мяч, и не поддавливает никого из потенциальных адресатов под продвигающий пас. 

Тут Кампль уступает мяч Лаймеру, а Лаймер уступает Камплю – шоу недопониманий. В итоге «Айнтрахт» с удовольствием начинает атаку:

Но винить только полузащитников неправильно. «Айнтрахт» забил первый гол, получив в опорке перевес 3-в-2. Не в первый раз, просто дождались результативного момента только на 16-й минуте. Почему Форсберг сам не спустился третьим в линию? Почему не было подсказок от Тедеско, который точно не боится матч-менеджмента и структурных изменений даже в первых таймах?

Особенно плохо центр выглядит при быстрых выпадах – раньше за такое наказывал сам «Лейпциг», теперь он в роли жертвы. Пример из игры со «Штутгартом»: Хенрихс справедливо сместился, чтобы прикрыть правого защитника (латераль Уго Новоа еще не вернулся), а Кампль вместо контроля опорки летит помогать Хенрихсу, оставляя более опасную зону пустой. 

Даже в четкой прессинг-системе бывают сбои. Она не выглядит сломанной (например, против «Штутгарта» круто переключались, ориентируясь на первую линию соперника – там бывала и тройка защитников, и четверка), но буквально в каждой игре были эпизоды, когда соперник легко уходил от давления. 

Самый болезненный момент – начало второй голевой атаки «Шахтера». Раум (левый защитник) справедливо идет за спускающимся крайним полузащитником, туда зачем-то подскакивает Шлагер (центральный полузащитник), освобождая центр поля. Собослаи (правый полузащитник) тоже мог бы держаться компактнее к левому флангу. 

Почему все так плохи? Лаймер, возможно, приуныл из-за неудавшегося трансфера в «Баварию», Шлагер только-только перешел из «Вольфсбурга», Айдара сильно сдал и в прошлом сезоне, Хенрихс и Собослаи – непрофильные игроки в центр, Кампль никогда не отличался стабильностью.

Есть вопросы и по владению. Самая оригинальная идея Тедеско в «РБ» – мощный перегруз левого фланга. Один из центральных полузащитников (обычно Кампль) смещается к бровке, латераль Раум идет выше, туда же сваливаются Ольмо (центральный атакующий полузащитник) и Нкунку (форвард). Второй форвард и второй центральный полузащитник готовы сдвигаться для максимального уплотнения зоны. 

Благодаря этому перегрузу «Лейпциг» в прошлом сезоне создавал большинство моментов в позиционках. Входили в штрафную слева через комбинации на ограниченных пространствах, разворачивали атаку направо навесом на дальнюю штангу или пасом через опорную, пробовали дриблинг, мигом шли в контрпрессинг при потере (перегруз удобен для мгновенного командного давления без мяча). 

Это все еще главный источник моментов при владении, но он явно барахлил. Кампль не успевал и разыгрывать мяч с защитниками, и подниматься на фланг. Новичок Раум из «Хоффенхайма» не так хорош в розыгрышах низом, как Анхелиньо – нужно привыкать к партнерам. Ольмо временами совсем выпадал из комбинаций.

Итого: серьезные проблемы в центре поля без мяча, барахлящие прессинг и позиционка, недостаток созидания в фирменных резких атаках сразу после восстановленного владения. Еще и горсть бессистемных индивидуальных ошибок в защите и от Орбана, и от Гвардиола, и от Симакана.

И как теперь оценивать Тедеско-тренера?

У многих немецких медиа реакция на увольнение схожа и отчасти карикатурна: Тедеско оказался кризис-менеджером, который умеет заряжать проблемный клуб, но не способен держать топ-форму на дистанции. Так было с «Шальке», повторилось и в «Лейпциге».

Все явно сложнее упрощенного ярлыка временного спасителя. Тедеско можно назвать кризис-менеджером, но это не исчерпывающая характеристика, а лишь одно из достоинств. 

Во-первых, два случая – слишком маленькая выборка для обобщений. Можно приплести «Эрцгебирге» – первый клуб Тедеско-тренера: подхватил на последнем месте во второй Бундеслиге (19 очков после 23 туров), с ним набрали 20 за 11 игр и финишировали в трех очках от стыков за выживание. Но после этого Доменико сразу поехал на повышение в «Шальке», так что нет никаких гарантий, что во втором сезоне точно бы посыпался. 

А ведь был еще «Спартак», который вообще не подходит под портрет кризис-менеджера: Тедеско лишь постепенно улучшал результаты. 

Во-вторых, даже кейсы «Шальке» и «Лейпцига» сильно различаются. «Шальке» стал вторым в Бундеслиге-2017/18, хотя закончил седьмым по ожидаемым голам и четвертым по ожидаемым очкам. В Бундеслиге-2018/19 «Шальке» на момент увольнения Тедеско шел 14-м, забив на 8,25 гола меньше ожидаемого и пропустив на 3,96 мяча больше ожидаемого. Тедеско сначала отчасти везло, потом дико не везло. 

«Лейпциг»-2021/22 абсолютно заслуженно расцвел с Тедеско по результатам. И по фактическим, и по ожидаемым очкам «РБ» шел в Бундеслиге-2021/22 сразу после «Баварии». А «Лейпциг»-2022/23 выдал слабый, но не катастрофический старт. Был объективно (и бесконечно) хуже только в матче с «Айнтрахтом». Понятно, что для амбиций «РБ» нужно играть лучше соперников, да и календарь позволял. Но это был упадок, а не полет в бездну.  

А еще есть ощущение, что Тедеско вряд ли всерьез думал об увольнении – это самое неловкое в истории. Он сначала спокойно продолжал играть в знакомый футбол, не изменял схему, обходился без нервной ротации, бронебойно защищал свой подход: «Нам не нужно работать над менталитетом, нет проблем и с физподготовкой». Только во втором тайме против «Айнтрахта» и с «Шахтером» ушел с 3-4-1-2 на 4-2-3-1. 

И честно назвал игру с «Айнтрахтом» катастрофой – вряд ли тренер, боящийся увольнения, скажет подобное. Похоже на «У нас ничего не получается» от Тухеля сразу после поражения «Динамо» (0:1) в ЛЧ. Тоже был шокирован, узнав об отставке.

Возможно, Тедеско стал жертвой игрового стиля. Когда команда проигрывает, футбол Доменико кажется чересчур аккуратным, чтобы разбивать игру до постоянных переходных фаз (классика Бундеслиги), и при этом не слишком вариативным при создании позиционной атаки (заметно, учитывая, что команда владеет мячом в среднем 60% времени). 

Даже когда «РБ» сверкал в прошлом сезоне, у Тедеско хватало хейтеров. Например, Лотар Маттеус еще весной называл «Лейпциг» оскорбительно скучным и объяснял успех откатом к установкам Нагельсманна. Но это просто неправда – защитник «РБ» Лукас Клостерманн в интервью The Athletic четко проговаривал: «Тедеско комбинировал идеи Нагельсманна и Марша и добавлял свои новшества».

После увольнения были сочувствующие – например, тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт: «К такому всегда нужно быть готовым. Но в случае с Тедеско, который выиграл для клуба Кубок Германии – первый трофей в истории «Лейпцига», можно было дать больше времени».

Своеобразный стиль (поиск баланса между долгими перекатами и угрозами в переходных фазах) легко критиковать, но Тедеско показывал, что с ним можно добиваться результата. А еще показывал, как выводить команды из кризиса, прокачивать отдельных игроков, внедрять любимые тактические идеи с подстройками под состав (почитайте его трактат о прессинге), банально мотивировать.

Это все еще не топовый, но точно хороший тренер.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Roger Petzsche, IMAGO/Bert Harzer/ Eibner-Presse, IMAGO/Christian Schroedter, Stupnikov Alexander/spartak.com ; Gettyimages.ru/ Stuart Franklin, Cathrin Mueller / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»

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