«Ликуйте и радуйтесь жизни в это бездарное время». Вспоминаем великие фразы Маслаченко

86 лет со дня рождения легенды.

5 марта 1936 года родился Владимир Никитович Маслаченко. Вспоминаем фрагменты репортажей, которые остаются в памяти благодаря профессиональному пониманию игры и уникальному стилю – с тонкими наблюдениями, шутками и афоризмами.

Мы посмотрели много великих матчей вместе с Маслаченко. Приглашаем в машину времени.

Обескровленный «Манчестер Юнайтед» без Роя Кина и Пола Скоулза победил «Баварию» 2:1 в том невероятном финале. Все решили два угловых Бекхэма в добавленное время: на 91-й минуте забил Тедди Шерингем, а на 93-й Оле-Гуннар Сульшер после скидки того же Шерингема.

«Вот так выигрываются великие битвы», – воодушевленно произнес Маслаченко, а позднее признался, что даже сломал стул в комментаторской кабине. Англичане неистово праздновали, а немцы бездыханно свалились на землю.

Маслаченко никогда не паразитировал на, возможно, величайшей фразе в истории русского комментария. Никогда ее не повторял. Она стала наследием.

Сказал Маслаченко под кадры опустившего голову Шевченко после решающего промаха в серии пенальти стамбульского финала.

«Играющий «Милан» против сражающегося «Ливерпуля» – прекрасное наблюдение комментатора после первого тайма, закончившегося великими 3:0 в пользу итальянцев.

Хаби Алонсо добивает мяч в ворота после незабитого пенальти и на 61-й минуте делает 3:3.

Он будто все знал. Ежи Дудек в упор отбивает удар Шевченко уже во втором экстра-тайме: «Мать честная! Вот это да... А в пенальти может и не повезти после таких номеров».

Не повезло.

Маслаченко выдал пронзительный монолог в конце матча: упомянул премьер-министра Евгения Примакова и мэра Москвы Юрия Лужкова, которые забывают о подарках прекрасному народу, и намекнул на бедственную экономику, сравнив миллиардный «Реал» и «Спартак», которому еще даже платят зарплату.

«Единственное, что не девальвируется, – футбол».

«Реал» деклассировал «Валенсию» 3:0 в финале ЛЧ-1999/2000. Вместе с Маслаченко комментировал 28-летний Василий Уткин.

На 75-й минуте мадридский клуб отбился на угловом и отправил мяч вперед на Рауля. Тот со своей половины побежал к воротам Канисареса. Рауль сделал замах левой – все знали, что будет. Вратарь бросился в ноги, а форвард прокинул мяч под правую и забил третий гол «Реала».

«Реал» дал сдачи за все!»

В 1988 году сборная СССР победила Бразилию 2:1 в финале Олимпийских игр в Сеуле. Уже в дополнительное время Юрий Савичев пробросил мимо бразильского защитника и элегантно перекинул мяч над вратарем. Спокойный тон повествования Маслаченко стихийно превратился в лавину счастливых криков.

Бразилия с Ромарио и Жоржиньо так и не выиграла первое в истории золото ОИ.

Легенда донецкого «Шахтера» 70-х годов Виталий Старухин отличался не только классной игрой головой, но и умением красиво заработать фол в спорной ситуации. Нападающий порой падал чересчур картинно, и судьи то велись на обман, то не замечали очевидных нарушений, думая, что Старухин симулирует.

Маслаченко мастерски обыгрывал грехи футболистов. Всегда точно, элегантно и без надуманной злобы.

Угадали, что за парень? В ответной игре четвертьфинала Месси похоронил «Арсенал» (4:1), сделав покер. Маслаченко застал Месси не только талантливым парнем из Ла Масии, но и лучшим игроком в мире.

«Давай четвертый – я тебя прошу. Забей четвертый для дела», – произносит комментатор, когда мяч уже проходит между ног Альмунии. Забил.

Маслаченко не терпел несправедливость. Он не сдерживался, когда Галлас забил Ирландии после паса Анри, сыгравшего рукой. Ирландцы окружили судью и вопили о нарушении, но гол засчитали. «Елки-палки, можно закончить – ложитесь спать», – с отвращением говорит Маслаченко, видя нарушение с другого ракурса.

Лаконично и с иронией.

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Друзья, в список вошли далеко не все легендарные фразы Маслаченко. Делитесь любимыми цитатами в комментариях, давайте вместе вспомним, как работал любимый комментатор .

Фото: globallookpress.com/Russian Look