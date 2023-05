Эзотерическое интервью Гатагова-тренера: буйство на матчах, образ ботаника и пересадка волос

Алан Гатагов – это тулуп.

Большинство открывших этот текст вспомнят Алана по фигурному катанию времен «Локомотива».

С тех пор Гатагов успел облысеть и ворваться в медийный футбол: сначала играл за Basement и «На Спорте», а с весны 2023-го тренирует FC Bus – клуб родного брата Сослана Гатагова. В первом туре Алан огненно обыграл двукратных чемпионов 2Drots. Были использованы шаманские танцы на бровке и красный мяч. Результат – очень-очень много мемов.

Мы поговорили с Аланом Гатаговым о его энергетических вихрях во время игр, работе на брата и трансферах FC Bus (сюрприз-сюрприз – обещают двух звезд европейского уровня).

Гатагов о необычной подготовке к матчам: ставит игрокам Queen и гимн «Милана»

Мы записывали интервью с Аланом после тренировки «Автобуса». Наш разговор начался с рецепта подготовки к играм. Гатагов настраивает пацанов через музыку. Когда Алан был в «Локомотиве», его бразильский тренер постоянно включал два трека Queen – We will rock you и We are the champions.

– Ты с тренировки. Как все прошло?

– Было очень холодно, свежо. Но мы тренировались. Под музыку. Я всегда беру колонку, включаю ее. Так и перед 2Drots было. Создаю атмосферу, создаю трибуны перед матчем на предыгровой, чтобы они адаптировались к шуму. Я знал, что на матче с 2Drots будет громко.

– Откуда это у тебя?

– Все в голове. Это изнутри. Я был на их месте, поэтому знаю, что адаптация нужна. Я включаю кричалки разных клубов из топ-5 чемпионатов, разные песни. Создаю преграды и дискомфорт.

Я увлекся психологией, потому что в спортивном мире это очень важно. Спортивных психологов вообще нет. Может, они и есть. Но я такого не слышал. Я этим начал увлекаться. И называю себя спортивным психологом.

– Какие треки включаешь?

– Гимны «Милана» и «Реала». Наших исполнителей, иностранных – Макана, Queen.

– Гимн «Милана» и Макан в одном ряду это сильно.

– Кто что заказывает. Вася Кориков забил гол – «Все, Вась, три недели заказываешь музыку!» Первая песня бывает его на разминке.

– Почему гимн «Милана»?

– Подходим по цветам. В детстве я болел за «Милан», потом за «Интер». Мне нравился «Милан» Анчелотти: Гаттузо, Пирло, Мальдини, Дида, Кафу.

Люблю еще смотреть матчи латинской Америки, кубок Либертадорес.

– Твоя жизнь это импровизация? Или ты ее планируешь?

– Нет, невозможно ничего спланировать. Я иногда себя боюсь. Такие идеи в голову всплывают – я начинаю себя бояться. Прошу сверху, чтобы мне глупость не сотворить. Все сам и все от сердца делаю. Я абстрагирован. Я закрытый. У меня команда закрытая. Никто ничего о ней не знает. Кто-то как-то себя выпячивает, но о нас никто ничего не знает.

– Выпячивать – это что?

– Искусственно создают ситуацию, вбросы. Это фальшиво и видно. Зритель и аудитория это чувствуют.

– При этом тебя запомнили по матчу с 2Drots. И многие скажут, что ты себя выпячивал – очень бурно праздновал, провел легендарную установку. Это не фальш?

– Все от сердца. Честно скажу, то, что в конце я зарядил, я не помню этого. Когда мне сказали, что идет волна, я посмотрел. Я вообще думал, что это Некит сказал «файт комон».

Я выхожу на футбольное поле. Естественно, на бровке я буду защищать свою команду. И почему я бываю так резок к своим футболистам. Мы договариваемся об этом. Бывает, ребята плывут. Надо их встряхнуть. Встряска при такой аудитории, когда 4 тысячи стоят за спиной, не докричаться. Только это спасет.

– Некая агрессия.

– Это манипуляция. Пацаны поплыли. Когда человеку обидное скажешь, он сразу просыпается. Из тумана выходит. Я знаю, как кого задеть.

Они будут доставать внутренние резервы. В матче с 2Drots если не вывозило тело, то начинал выводить характер. Я им всегда об этом говорил. Сила, дух, за счет характера. У нас пацаны бьются. Я им за это благодарен. Не знаю, насколько меня хватит. Пока я взял этот вектор, с меня идет энергия, передаю ее ребятам. Я их очень сильно люблю.

– Ты в одном интервью говорил про детских тренеров: «Орать может любой, но научить не каждый». Не сходится.

– Это взрослый футбол уже. Тут ставки высокие. Их уже не научишь. Они привыкли на кнуте по детству.

Я на тренировке не кричу. Такой лайт у нас – два разных человека. А здесь надо сработать по-другому. Я весь фокус на себя перевел. Пусть они обижаются на меня, а не на то, что у них что-то не вышло. В целом, хорошо сработали. Антураж, зрители, двукратный чемпион, который обыграл ЦСКА. А ЦСКА обыграл «Реал». Можно сказать, что мы Лигу чемпионов выиграли.

– Ты подозреваешь, что можешь закончиться?

– Не думаю. Я недавно смотрел «Подкаст Лаб». Там был Романцев. Он сказал, как завидует Семину, Газзаеву, потому что они могли бы работать. У них есть энергия, а у него все.

– У тебя не возникло вопроса, почему у Романцева закончилась энергия?

– Столько всего выиграл, настолько великий, что ему уже неинтересно.

«У меня такие границы, что фиг пробьешь». Алан без комплексов рассказывает о пересадке волос

– С какого момента ты полюбил камеры, внимание?

– С детства. Потому что много двоюродных братьев и сестер. Плюс юг. Все общаются. Мне всегда хотелось добиваться внимания бабушек, дедушек, старших. Всегда претендовал на внимание.

– Вряд ли с Сосланом соревновался?

– Не, ты что?! Если бы такое у нас было, мы бы не общались.

– Считаю, что медийка – это твое.

– В меня что-то вселяется, когда выхожу на поле. Не люблю проигрывать.

– Я не про футбол, а про стиль, светские рауты и подачу себя. У тебя ведь есть актерский опыт, ты снимался в фильме “Тренер”.

– Я как рыба в воде. Мне нравится эстетство. Но при этом я с народом. Я с ребятами хожу в столовую, вместе едим, с болельщиками могу пообщаться.

– Зонтик – тоже эстетство?

– Я сделал операцию по пересадке волос. Мне надо защищать свои луковицы. А кепку надевать нельзя. Поэтому.

– Тебе нравится светская жизнь?

– Нет, но иногда хочется подвигаться там. Вот медиа – это светское. То, что мне надо было. Я живу этим. Как будто профессиональный футбол в прошлой жизни. Вообще себя не ассоциирую себя с этим.

– Медиалига – шоу-бизнес?

– Все в одном. Это как кофе с молоком.

– Меня удивило, что ты открыто говорил об операции, позволил себя снимать.

– Я же футбольный психолог. У меня такие границы, что фиг пробьешь. И здоровая самооценка. Я всегда буду самим собой. Это естественно. Миллионы мужчин комплексуют. Если это проблема, ее можно решить. Я сделал и забыл об этом, стал раскрепощенным. Это дело вкуса. Из-за этого много ребят испытывают проблемы в отношениях с женщинами. Если здоровье позволяет, надо делать.

– В чем твой комплекс был?

– Я с молодости носил длинные волосы. У меня отец носит длинные волосы, брат, сын. Это мое. Длинные волосы – это мое.

– А куда они пропали?

– Генетика.

– После «Тренера» были еще предложения сняться в кино?

– Были. Это энергозатратно. Если сейчас поступит предложение и совпадут графики, соглашусь. А так звали в сериал про футбол на СТС.

– Твой любимый фильм?

– Это два фильма с Брэдом Питтом: «Человек, который изменил все», «Знакомьтесь, Джо Блек». Понимаешь о чем речь? Когда я их пересматриваю, наслаждаюсь. Знаю, что тренерство не вечно. Пока есть этот период, хочу, чтобы меня запомнили. Хочу ворваться и перевернуть эту лигу с ног до головы, влюбить в себя комьюнити.

Наверное, я уже это сделал после первого тура. Я буду продолжать не специально, от души. Если будут моменты, не серчайте. Я вас всех люблю.

«Давайте наденем петличку на Моуринью». Гатагов считает, что мат – это норма

– Зрители Медиали знают тебя как безумного парня. Но, как я понимаю, в жизни ты другой. У тебя же творческая семья?

– Отец – Марат или Аслан Гатагов. Это один и тот же человек. В паспорте Марат, а так Аслан. Одна бабушка назвала Марат, вторая – Аслан. Он не любит имя Марат: «Называйте меня только Аслан. Два имени у человека не может быть». Он экономист по образованию: что–то делал, работал.

– А мама?

– Художник. Пишет разные картины. У нее это хобби. Иногда на продажу бывает. Классно делает. Раз смотрит, что-то понравилось, написала.

– Ты больше про творчество или практику?

– Творчество. Когда чувствую пресс, не могу. Я водолей, люблю свободу во всем.

Тоже пробовал рисовать, лимончики всякие. Но не мое.

– Какая у тебя любимая книга?

– «Собачье сердце». Преображенский – тренер, психолог. А кто Шариков, не знаю.

– Футболисты?

– Нет, обидятся.

– Тебе не мешает образ ботаника?

– Нет, это прикрытие. Ботаник может так воткнуть, что мало не покажется. Все, кто меня знает, понимают, что я не изменился. У меня был прикол. Мне звонят: «Что делаешь?» – «Чайковского слушаю». Положили трубку. Я правда слушаю классику, смотрю всякие интервью ученых. У людей не складываемся я и Чайковский. Дома рассказываю маме, что человек положил трубку, когда я сказал про Чайковского, обиделся. Он думал, что я его нахер послал.

– При этом на матчах ты ведешь себя не как ботаник. Ты уже объяснил почему, но как к этому относятся родные. Ты же с Кавказа, Осетии. Тут нет противоречия?

.– Это же медийка.

– Отец твой смотрит, да?

– Думаю, да. Все смотрят. Я же взрослый человек. А что я сказал такого?

Давайте наденем петличку на Моуринью. Он там судью обругал недавно. Давайте на каждого тренера повесим. Если лига боится, пусть не вещает петличку на меня. Мат – это кратчайшее выражение своих мыслей в доходчивой форме.

– Как сын отреагировал на мемы с тобой?

– Не спрашивал, кстати. Он в медийке варится, живет этим.

– Расскажи про сына.

Саньку – 11 лет. В первом сезоне болел за Basement, был на финале нашем с 2Drots. «Жалко этого добряка! Великие слезы» – его показывали, как он плакал, когда 2D обыграли нас. Мем был такой. Сезон с «На спорте» он пропустил, потому что болел Basement. Его задело, что команду не взяли в сезон. Потом появился FC Bus. Он тренер «Пазика» (медийный состав FC Bus – Sports.ru), часть команды. Хорошая идея – его заявить и выпустить на поле самым молодым игроком Медиалиги. Посмотрим, какие оценки будут.

Учеба – на первом месте. Раньше я говорил, что, если учеба мешает футболу, бросай учебу. Сейчас наоборот. Знания нужны. Без них никуда. Время дураков закончилось.

– Неужели от сына не было реакции по мемам с тобой?

– Вообще никакой. Думаю, он гордится этим. Но не говорит ничего.

– Он у тебя спрашивал, почему ты такой импульсивный?

– Неа. Может, это где-то обсуждается. Но не в присутствии меня.

– Если он будет делать такие вещи на мостике, как отреагируешь?

– Вообще не проблема. Главное, чтобы в жизни был нормальным парнем. Любой вид спорта, любое дело – эмоциональное все.

Посмотрите на хоккейного Назарова, Карпина, Газзаева, Семина, Черчесова, Петреску. Я знаю, что Саярыч творил в раздевалке в дубле. Там все летало. Какая-то нежная стала молодежь. Если такие требования, то пожалуйста. В футбольных раздевалках и дерутся, это нормально.

– Даже если по телевизору смотрят сын и родители?

– Тогда я предлагаю выключить телевизор. И все. Это медиафутбол. Здесь будет мат. Не вешайте петлички тогда. Какие вопросы к нам? Футболисты должны выполнять установку. Если не выполняют, то все ругаются. И на олимпийских чемпионов ругаются.

– И родители на детей дома.

– К счастью, я на Сашу никогда руку не поднимал. Могу что-то громко сказать. Когда 7-8 раз скажешь что-то, ты крикнешь: «Давай соберись».

В игре с ФК «Матч ТВ» я молчал, спокойно стоял.

Я общался с главным тренером по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым. Он приезжал нас поддержать с «Матч ТВ». «Как тебе?» – «Если мои борцы не выполняют установку, я тоже на них буду шуметь и кричать». А это не один десяток олимпийских чемпионов.

Даже Гаджи Муслимович говорил: «Если у тебя нет эмоций, ты мертвый». Всегда эмоции нужны. Я всегда был эмоциональным и импульсивным игроком и буду импульсивным тренером. Не отступлю от своих принципов. Тогда можно вообще не тренировать.

Мои тренировки в клубах, где я играл, проходили с драками. Если хотя бы две драки в неделю не было, это зашквар, мы проиграем.

– Почему с ФК «Матч ТВ» молчал?

– Специально. Хейтерам показать, интересно ли так смотреть?

– Ты готов жертвовать результатом (в этом матче FC Bus проиграл 0:2 – Sports.ru)?

– Легко. Все для комьюнити делаю.

– Будет обидно, если из-за этого поражения не выйдешь в плей-офф.

– Зато комьюнити будет довольно.

Гатагов рассказывает, как это – тренировать в клубе родного брата

– Давай перенесемся в ноябрь 2022-го. Твой брат Сослан шумно уходит с поста тренера «На Спорте», ты занимаешь его место. Для меня это выглядело странно.

– Предложили – возглавил. Там были ребята, которых я не мог оставить. Часть ушла с Сосланом, часть осталась.

Это работа. Ну если кланово все судить… Я иначе смотрю. Тут все на доверии. У Льва (владелец «На Спорте» – Sports.ru) что-то не сложилось с Сосланом. У меня со Львом Борисовичем теплые отношения. Если он с Сосланом не совпали, это их дела. Сами разберутся. Обиды проходят.

– Как ты ушел из «На Спорте»?

– Никак. Мы не зашли в МФЛ. Сослан говорит: «Давай к нам». У Николая [Осипова] со Львом свои взаимоотношения. Клуб не планировал заходить или их не брали, не знаю. Чтобы их взяли, Льву надо было прилететь из Тайланда и быть здесь. Сесть и пообщаться с Николаем, решить все. К сожалению, не случилось.

Поэтому я не могу оставить ребят без этой мечты. Есть годные ребята, которые могут дать огонька. Я решил, что комьюнити должно их увидеть. Я не мог им отказать в их мечте. Сослан предложил мне место. Я забрал своих ребят и пришел в «Автобус».

– Не верю, что о себе ни разу не подумал.

– Конечно, о себе тоже подумал. Заманчивое предложение – МФЛ-3. Думаю, с «На Спорте» нас ждали только выставочные матчи.

На сегодняшний день так. Не знаю, что будет дальше. Не знаю, где окажусь завтра. И Сослан захочет тренировать. Это неизбежно.

– Как строятся ваши деловые отношения?

– «Маратыч, надо сделать это. Надо сделать то» – «Да, пожалуйста». Это часть работы.

Если он скажет, что я больше ему и клубу не подхожу, уйду. Даже не обижусь. Может, он по-другому видит футбол. Может, ему не нравится что-то. Неважно – выигрываю, не выигрываю. Неважно – сотворил ли историю или нет. Хотя нет ни одного тренера, который бы в первый раз зашел и обыграл 2Drots.

Сослана тянет в тренерство. Он подсказывает что-то. Когда собираешь информацию, несколько мнений всегда хорошо.

– Вы дружные?

– Да, если мы столько лет вместе двигаемся. Всегда рядом. Мы всегда в одной движухе. У него своя жизнь, у меня своя. Главное, чтобы родители не переживали за нас.

– Футбол может вас вдрызг разругать?

– Да нет. Футбол нас не поссорит. Есть вещи поважнее. Мы такие импульсы пережили.

– Ты про что?

– Травмы, карьера, жизненные обстоятельства. Мы всегда были сплоченные. Иммунитет сильный. Учителя хорошие.

– Как договаривались о твоей зарплате?

– Я здесь не зарабатываю ничего. Команда брата же. Тренерский штаб получает. Я нет. Так что, если мне поступит предложение, я еще буду думать. Он меня зовет работать, а я буду с брата деньги брать?!

– В гости часто друг к другу ходите?

– Я его каждый день вижу. Еще к нему в гости ходить?!

Инсайды о FC Bus: ориентир – «Атлетико», Кураньи обязательно сыграет, обещают Джибриля Сиссе

– Ты обещал, что Кевин Кураньи может сыграть за FC Bus в третьем сезоне.

– Мы в контакте. У него микротравма. Залечится и приедет. Если получится, еще в группе сыграет. У нас с ним хорошие отношения. Он мой друг. Проблем с ним не возникнет.

Я ему рассказал о Медиалиге: «Давай ко мне!» – «Без вопросов, братан». Он еще меня поздравил после 2Drots.

– Как вышло, что ты близок с Кураньи? Во времена «Динамо» он был суперзвездой, а ты больше ездил по арендам.

– Чувство юмора одно. Я всегда больше с иностранцами тусил.

– Будет основным игроком?

– Конечно, да. Насколько хватит его.

– И капитанскую получит?

– Да, получит.

– Какая у Кураньи мотивация приехать?

Думаю, у него свои дела. Плюс друзья. Ему интересно побыть тут. Если еще мы в МКС залетим, будет круто.

– Кто круче как игрок – Кураньи или Павлюченко?

– Павлюченко – легенда! Он Англию похоронил. У меня победа над 2Drots была равносильна тому, что Павлюченко забил в «Лужниках» Англии. Такое же ощущение внутри. Отвечаю тебе. Пав – красавец! Ему только респект. Ему 41 год, а в нем энергия, жизнь кипят. Это пример для подражания. А представь связочку Кураньи Павлюченко в сборной Медиалиги, а?

– А Кураньи за сколько едет?

– Бесплатно.

Я хотел еще один трансфер сделать. Это вообще топ. Он может еще произойти. Это Джибриль Сиссе.

– Уау!

Это изюминка! Фильм «Такси», ФК «Автобус», все дела. У меня такой вкус. Пока что думаю, как это сделать.

Мы с ним пересекались в чемпионате России. Он в «Кубани» играл. У меня была установка – шлепнуть хорошо его. Раз бежим, аут, единоборство. Шлепаю его по ноге, а он как бежал, так и бежит. И ему было больно, и мне было больно, мы в стык пошли. Но он даже не показал вид. И я не показал. Тогда я понял его уровень терпения. Это так круто. Мы даже после матча футболками поменялись.

– Контакты были?

– В общих компаниях пересекались. Я думаю, как это сделать. Руки не доходят.

– В какой стиль играет FC Bus?

– «Бас» – это такая замануха. Это будет «Атлетико».

– Ты Симеоне?

– Я не Симеоне. Я Алан Гатагов. Мне и «Атлетико» нравится, и «Атлетик» Бильбао. Такие закрытые команды. Вот баски особенно. Мне нравится Симеоне, да. Нравится, как они раздражают соперника. Это же класс. То, чего пока не удастся делать, нам. Наверное удастся, но я хочу больше. Я хочу, чтобы прямо жестко всех триггерили, но без грязи.

Смотри: у нас ни одной стычки не было. Бровку держу! Хотя с «Родиной» вряд ли получится. Сос с Текилой поджигают.

– Норик из Fight Nights говорит, что Медиалига – это лицемерие: «Никому не верь».

– Вообще никому не верь. Это нормально, правило такое. Дай дорогу дураку.

– Медиалига лицемерие?

– Нет. Медиалига – это мое любимое комьюнити. Если ты в него попал, подстраиваешься под правила, надо принимать те правила, снимать контент и тд. Я три года себя переламывал, и вот вырвалось из меня.

Лицемерие я чувствую. Я вообще чувствую людей, которые ко мне плохо относятся. Я отдаляюсь от них. Если я делаю добро, то делаю это без отдачи – делаешь – делай, не жди.

Фото: https://t.me/busfc // Instagram/alangatagov