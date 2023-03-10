40 комментариев

Сезон в нашей фигурке формально завершен – впереди только турнир по шоу-программам, который отсутствует в официальном календаре федерации, и еще несколько мелких стартов для спортсменов второго эшелона.

Анализ того, каким он вышел без международных стартов и мог ли стать лучше, еще предстоит, но первые итоги – спортивные – подводить уже можно.

Понятно, что сравнивать результаты российских турниров с международными – глупость хотя бы потому, что они существуют в непересекающихся судейских реальностях. Но оценки, выставленные фигуристам на внутренних турнирах, вполне релевантны для сравнения. Баллы выращивались в единой экосистеме, старты обслуживались довольно ограниченной колодой арбитров, а структура топ-турниров ФФКР предполагает общий стандарт судейства на них.

Мы собрали лучшие результаты, показанные на главных турнирах сезона: этапах Гран-при, чемпионате России и финале Гран-при – чтобы отследить возможности наших фигуристов на дистанции длиннее конкретного старта .

И вот какие выводы получились.

Петросян – первая с самой сложной базой, но лучшую произвольную откатала Валиева

• Чемпионат России выиграла Софья Акатьева, но лучший результат сезона у другой ученицы Этери Тутберидзе (и тоже 15-летней) – Аделии Петросян. Логика разницы в 5,27 балла между их лучшими суммами понятна: у Аделии банально сложнее произвольная за счет лишнего четверного, на подготовку которого ей не хватило времени из-за травмы перед чемпионатом России.

• В короткой преимущество Петросян почти неосязаемое – и перед Акатьевой, и даже перед Валиевой с Туктамышевой. Здесь же и уникальное удивление от Камилы: она единственная в женской топ-5 сезона с короткой на «Золотом коньке», в которой не было тройного акселя.

• А еще у Валиевой лучшая сумма сезона за произвольную с технической базой почти 13 баллов ниже, чем у Петросян – на ЧР все определили чистое исполнение, высокие надбавки и шикарные компоненты.

• 10-я строчка Александры Трусовой – грустный итог, по сути, пропавшего сезона от фигуристки, которая в его второй половине перешла в спящий режим. Жаль, если скромные баллы на «Волжском пируэте» станут итогом карьеры, в которой так и не получилось чисто приземлить пять четверных подряд.

• Софья Муравьева в каждом из рейтингов замкнула топ-5 – и это слабое, но все же утешение для тренера Евгения Плющенко, который все же вывел ученицу во взрослую элиту.

Семененко и Гуменник – объективно сильнейшие, но Алиев выдал топ-произвольную

• Евгений Семененко, Петр Гуменник и их одинаковые баллы на ЧР – вероятно, главная эмоция сезона в нашей мужской фигурке, которая четко определилась с парой лидеров: никого в непосредственной близости нет. И хоть Петр забрал финал Гран-при, победа Евгения в Красноярске, пожалуй, справедлива – у него круче абсолютная сумма сезона за счет ударной короткой в Перми.

• Третья строчка Александра Самарина выглядит удивительно на фоне его провала в финале Гран-при, но стабильности мужчинам не хватало на протяжении всего сезона. Самый яркий пример – Дмитрий Алиев, который страшно далек от лидеров в короткой программе, зато на последнем турнире сезона остановился в паре сотых от лучшего результата сезона в произвольной.

• Михаилу Коляде пары прокатов на старте сезона хватило, чтобы забраться на 7-ю строчку, но, как и в случае с Трусовой, есть ощущение, что кривая его карьеры стремится к нулю. Жаль.

• Марк Кондратюк (5-я сумма сезона) и Андрей Мозалев (7-я) – главные фигуристы страны прошлого года – тоже расстроили. Кондратюк в октябре лихо обыгрывал того же Гуменника в Сочи, в марте забрался на подиум финала Гран-при, но общее впечатление оказалось смазанным, а Мозалев запомнился разве что бронзой в Казани.

• Глеб Лутфуллин после победы на кураже в Самаре стал, пожалуй, главным открытием – жаль, что здоровья и амбиций на весь сезон не хватило.

• У парней самая высокая плотность в топ-10 – всего 26,55 балла между первым и десятым результатом. В женской части расслоение масштабнее – 41,21 балла.

Худайбердиева и Базин вдали от всех даже с падениями

• Октябрьская сумма Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина так и осталась недосягаемой – несмотря на падение в произвольном танце. Только на последнем турнире сезона к ним приблизили Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола, но разрыв (7,33 балла) все еще суров.

• Дуэтов, которые показали третий и седьмой результат сезона, больше не существует – Аннабель Морозов рассталась с Девидом Нарижным, а Ирина Хавронина с Дарио Чиризано.

• Три вещи, которые нужно знать о наших танцах в уходящем сезоне: всем прошлогодним топ-парам расхотелось кататься, новые лидеры системно падают на лед, а остальные то и дело распадаются.

Мишина и Галлямов хоть и проиграли оба топ-турнира, закончили сезон с лучшей суммой

• Конкуренция в парах по-настоящему заводит: оба главных турнира (чемпионат России и финал Гран-при) выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (и оба раза с отрывом меньше балла), но лучшая сумма сезона у их преследователей Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. И посмотрите с какой разницей.

• Евгения Тарасова и Владимир Морозов владеют второй суммой сезона и в короткой, и в произвольной, но в очных турнира проигрывали лидерам слишком легко и, кажется, давали шансы парам, стоящим за ними в очереди.

• Ближе всех к Тарасовой и Морозову подобрались Ясмина Кадырова с Валерием Колесовым – на чемпионате России им не хватило порядка 5 баллов, а в произвольной счет вообще шел на десятые.

И финальное – рейтинг российских турниров.

• самыми представительными ожидаемо стали чемпионат России и финал Гран-при с 19 и 18 результатами соответственно, вошедшими в топ-листы сезона;

• 9 лучших сумм принес казанский этап «Идель-2022», по 8 – «Бархатный сезон» в Сочи, «Московские звезды» и пермский этап «На призы Губернатора»;

• наконец, меньше всего – по 5 результатов из топ-листов – случились на двух этапах: «Волжский пируэт» и «Золотой конек Москвы».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф