40 комментариев

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Лучшая фигуристка России: Валиева, Акатьева или Петросян? А Трусова даже не рядом

Егор Базин Егор Базин
Камила Валиева Камила Валиева
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Дмитрий Алиев Дмитрий Алиев
Александр Галлямов Александр Галлямов
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Петр Гуменник Петр Гуменник
Василиса Кагановская Василиса Кагановская
Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
Евгений Семененко Евгений Семененко
Александра Бойкова Александра Бойкова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Софья Акатьева Софья Акатьева
Аделия Петросян Аделия Петросян
ФФКР
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Сезон в нашей фигурке формально завершен – впереди только турнир по шоу-программам, который отсутствует в официальном календаре федерации, и еще несколько мелких стартов для спортсменов второго эшелона.

Анализ того, каким он вышел без международных стартов и мог ли стать лучше, еще предстоит, но первые итоги – спортивные – подводить уже можно.

Понятно, что сравнивать результаты российских турниров с международными – глупость хотя бы потому, что они существуют в непересекающихся судейских реальностях. Но оценки, выставленные фигуристам на внутренних турнирах, вполне релевантны для сравнения. Баллы выращивались в единой экосистеме, старты обслуживались довольно ограниченной колодой арбитров, а структура топ-турниров ФФКР предполагает общий стандарт судейства на них.

Мы собрали лучшие результаты, показанные на главных турнирах сезона: этапах Гран-при, чемпионате России и финале Гран-при – чтобы отследить возможности наших фигуристов на дистанции длиннее конкретного старта

И вот какие выводы получились.

Петросян – первая с самой сложной базой, но лучшую произвольную откатала Валиева 

• Чемпионат России выиграла Софья Акатьева, но лучший результат сезона у другой ученицы Этери Тутберидзе (и тоже 15-летней) – Аделии Петросян. Логика разницы в 5,27 балла между их лучшими суммами понятна: у Аделии банально сложнее произвольная за счет лишнего четверного, на подготовку которого ей не хватило времени из-за травмы перед чемпионатом России.

• В короткой преимущество Петросян почти неосязаемое – и перед Акатьевой, и даже перед Валиевой с Туктамышевой. Здесь же и уникальное удивление от Камилы: она единственная в женской топ-5 сезона с короткой на «Золотом коньке», в которой не было тройного акселя.

• А еще у Валиевой лучшая сумма сезона за произвольную с технической базой почти 13 баллов ниже, чем у Петросян – на ЧР все определили чистое исполнение, высокие надбавки и шикарные компоненты.

• 10-я строчка Александры Трусовой – грустный итог, по сути, пропавшего сезона от фигуристки, которая в его второй половине перешла в спящий режим. Жаль, если скромные баллы на «Волжском пируэте» станут итогом карьеры, в которой так и не получилось чисто приземлить пять четверных подряд.

Почему Трусова больше не выступает? Возможно, финал карьеры уже близок

Софья Муравьева в каждом из рейтингов замкнула топ-5 – и это слабое, но все же утешение для тренера Евгения Плющенко, который все же вывел ученицу во взрослую элиту.

Семененко и Гуменник – объективно сильнейшие, но Алиев выдал топ-произвольную

Евгений Семененко, Петр Гуменник и их одинаковые баллы на ЧР – вероятно, главная эмоция сезона в нашей мужской фигурке, которая четко определилась с парой лидеров: никого в непосредственной близости нет. И хоть Петр забрал финал Гран-при, победа Евгения в Красноярске, пожалуй, справедлива – у него круче абсолютная сумма сезона за счет ударной короткой в Перми. 

• Третья строчка Александра Самарина выглядит удивительно на фоне его провала в финале Гран-при, но стабильности мужчинам не хватало на протяжении всего сезона. Самый яркий пример – Дмитрий Алиев, который страшно далек от лидеров в короткой программе, зато на последнем турнире сезона остановился в паре сотых от лучшего результата сезона в произвольной.

Михаилу Коляде пары прокатов на старте сезона хватило, чтобы забраться на 7-ю строчку, но, как и в случае с Трусовой, есть ощущение, что кривая его карьеры стремится к нулю. Жаль.

Марк Кондратюк (5-я сумма сезона) и Андрей Мозалев (7-я) – главные фигуристы страны прошлого года – тоже расстроили. Кондратюк в октябре лихо обыгрывал того же Гуменника в Сочи, в марте забрался на подиум финала Гран-при, но общее впечатление оказалось смазанным, а Мозалев запомнился разве что бронзой в Казани. 

Глеб Лутфуллин после победы на кураже в Самаре стал, пожалуй, главным открытием – жаль, что здоровья и амбиций на весь сезон не хватило.   

• У парней самая высокая плотность в топ-10 – всего 26,55 балла между первым и десятым результатом. В женской части расслоение масштабнее – 41,21 балла.  

Худайбердиева и Базин вдали от всех даже с падениями

• Октябрьская сумма Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина так и осталась недосягаемой – несмотря на падение в произвольном танце. Только на последнем турнире сезона к ним приблизили Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола, но разрыв (7,33 балла) все еще суров.

• Дуэтов, которые показали третий и седьмой результат сезона, больше не существует – Аннабель Морозов рассталась с Девидом Нарижным, а Ирина Хавронина с Дарио Чиризано

• Три вещи, которые нужно знать о наших танцах в уходящем сезоне: всем прошлогодним топ-парам расхотелось кататься, новые лидеры системно падают на лед, а остальные то и дело распадаются. 

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

Мишина и Галлямов хоть и проиграли оба топ-турнира, закончили сезон с лучшей суммой 

• Конкуренция в парах по-настоящему заводит: оба главных турнира (чемпионат России и финал Гран-при) выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (и оба раза с отрывом меньше балла), но лучшая сумма сезона у их преследователей Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. И посмотрите с какой разницей.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов владеют второй суммой сезона и в короткой, и в произвольной, но в очных турнира проигрывали лидерам слишком легко и, кажется, давали шансы парам, стоящим за ними в очереди.

• Ближе всех к Тарасовой и Морозову подобрались Ясмина Кадырова с Валерием Колесовым – на чемпионате России им не хватило порядка 5 баллов, а в произвольной счет вообще шел на десятые.

Неожиданный взгляд на изоляцию фигуристов: в парах нашли мотивацию, усложнились и без конца рискуют 👏

И финальное – рейтинг российских турниров.

• самыми представительными ожидаемо стали чемпионат России и финал Гран-при с 19 и 18 результатами соответственно, вошедшими в топ-листы сезона;

• 9 лучших сумм принес казанский этап «Идель-2022», по 8 – «Бархатный сезон» в Сочи, «Московские звезды» и пермский этап «На призы Губернатора»;

• наконец, меньше всего – по 5 результатов из топ-листов – случились на двух этапах: «Волжский пируэт» и «Золотой конек Москвы». 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

40 комментариев

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Вячеслав
Ответ Versa
> А Трусова даже не рядом как-то несправедливо обошли Щербакову, что ж ее то не упомянули?)) Странно, что от нее никто не требует "доказывать, что олимпийское золото было не случайным" и не требует выходов на старты . А, ой, это же другое
Под "серебром, которое превратиться в золото" Щербаковой подразумевается ЧЕ
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Вячеслав
Ответ Versa
> А Трусова даже не рядом как-то несправедливо обошли Щербакову, что ж ее то не упомянули?)) Странно, что от нее никто не требует "доказывать, что олимпийское золото было не случайным" и не требует выходов на старты . А, ой, это же другое
Три золота ЧР, золото ЧМ и серебро (которое вскоре станет золотом) Щербаковой сами по себе уже говорят, что её олимпийское золото не может быть случайным
+1
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Alexander X
лучшая фигуристка России - Ермолина 💯%... такие фигуры, в итоговых протокола, никто другой "рисовать" не может😔
+2
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Роман Волков
Ответ Vasily Ivanov
Трусова и Щербакова по правилам должны быть отчислены из состава сборной .
Причём здесь сборная?
Места в сборной и на Главные Международные старты зарабатываются результатами на внутри-российских стартах.
Будут результаты, будут и в сборной!
Вопрос-то: будут ли Вообще, всерьёз?
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opty
Ответ Vasily Ivanov
Трусова и Щербакова по правилам должны быть отчислены из состава сборной .
Щербакова как действующая ОЧ - нет
+2
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opty
В спорте нет лучших в спорте есть сильнейшие. Лучшие они в головах и глазах смотрящих.

А оценивать силу на основании только оценок , более того поставленных исключительно на внутренних соревнованиях - так себе идея
+4
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Olga.t
Ответ Фатима Кочкарова
А Щербакова где? На последнем месте?
Не тупите, Щербакова пропустила сезон, не участвовала ни в одном соревновании.
+3
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Люба Люба
Ответ ABarca777
Валиева склонна к полноте. У нее нет шансов, когда подрастет чуть еще. Вообще кому нужен рос спорт, который у себя на "острове" играется...
Да уж, свет вам выключили точно)))
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Vasily Ivanov
Ответ Роман Волков
Не факт, что закончила. Для неё этот сезон, изначально, проходил в Лайт-режиме, она Кайфовала. И по Трусовой, и по Щербаковой будет понятно только в начале следующего сезона, возможно уже летом.
Трусова и Щербакова по правилам должны быть отчислены из состава сборной .
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Olga.t
Ответ Versa
> А Трусова даже не рядом как-то несправедливо обошли Щербакову, что ж ее то не упомянули?)) Странно, что от нее никто не требует "доказывать, что олимпийское золото было не случайным" и не требует выходов на старты . А, ой, это же другое
Щербакова, в отличие от Трусовой, в сезон не выходила. Поэтому она никак не может быть в рейтинге.
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закрыт по беспределу
ХБ многовато насыпали канеш
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Black&White
Ответ Беглый*
Жаль, конечно, так разочаровываться в кумирах. Все мы думали, что Шурик уникальный, сможет и в 25 по сто квадов напрыгивать, будет всех рвать и выступит на трёх олимпиадах, загадывали желание на Новый год, ставили свечки, а оно во как получилось. Ни прыжков, ни конкурентоспособности, ни хореографии и вдобавок, бесконечные снятия с соревнований по надуманным причинам. Захомутали Рудковские бедную Сашу, все соки из неё выжмут, всю популярность выпьют и отправят работать в Рязань администратором местной спортивной школы.
Ниче вы не думали, мы же в курсе о ваших кумирах, снова готовых преодолеть всех. Надеюсь, от диеты из двух креветок ЖКТ не испортился.
+1
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pan_admiral
Трусова всё уже, Валиева с Щербаковой думаю тоже.
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Black&White
Ответ Denkaaaa
конечно Трусова не рядом, она уже закончила карьеру.
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Den3Lo
Ответ Versa
> А Трусова даже не рядом как-то несправедливо обошли Щербакову, что ж ее то не упомянули?)) Странно, что от нее никто не требует "доказывать, что олимпийское золото было не случайным" и не требует выходов на старты . А, ой, это же другое
Чемпионке ОИ, Мира, 3-х кратной РФ, серебряной Евро и фгп , абсолютной чемпионке сезона 2021, самой стабильной и лучшей фигуристке последнего олимпийского цикла, которая ни разу за взрослую карьеру не была вне пьедестала и никогда не снималась с турниров нужно доказывать персонально тебе, что земля круглая ? ))))) Она уже среди величайших в этом виде спорта, как бы вам плохо от этого не было.
+8
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закрыт по беспределу
Всë по делу.
В топе высокая сложность Аделии, красота и грация Камилы и Соника, стабильность Лизона.
+3
-4
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As per
Ответ Ялбукца
Автор, Трусовой пофиг на вашу злобу и ненависть, так что зря стараетесь.
Просто без неё заголовок будет не кликабелен)
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As per
Ответ Беглый*
Жаль, конечно, так разочаровываться в кумирах. Все мы думали, что Шурик уникальный, сможет и в 25 по сто квадов напрыгивать, будет всех рвать и выступит на трёх олимпиадах, загадывали желание на Новый год, ставили свечки, а оно во как получилось. Ни прыжков, ни конкурентоспособности, ни хореографии и вдобавок, бесконечные снятия с соревнований по надуманным причинам. Захомутали Рудковские бедную Сашу, все соки из неё выжмут, всю популярность выпьют и отправят работать в Рязань администратором местной спортивной школы.
Забавно, что тебе кроме Трусовой никто и не интересен, только о ней все мысли и коменты😂. Нюрик и рядом не стоял!
+3
-7
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Беглый*
Ответ Yourzabava
А я думаю, что шансы на возвращение есть. сейчас у Саши пубертат и выбор небольшой : либо выступать , показывая слабые прокаты и тем самым закапывая себя психологически, либо выждать сезон /два и вернуться Да, в нашем фк только Туктамшева вернулась , но вдруг и Саша ?
Нет, Саша не сможет. У неё всё, конечная. Никто не заставит её пахать на тренировках, а самой, ради призрачных шансов на подиум, это и вовсе не нужно. Легче с Марком, да на пуантах
+7
-4
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Ялбукца
Автор, Трусовой пофиг на вашу злобу и ненависть, так что зря стараетесь.
+6
-7
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Саша Кутузова
Ответ Versa
> А Трусова даже не рядом как-то несправедливо обошли Щербакову, что ж ее то не упомянули?)) Странно, что от нее никто не требует "доказывать, что олимпийское золото было не случайным" и не требует выходов на старты . А, ой, это же другое
А что нужно доказывать олимпийской чемпионке? Главный старт взят.
+7
-5
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ABarca777
Ответ Angry_bear
Он нужен в первую очередь спортсменам. Или вы предлагаете в отсутствие м/н соревнований полностью отменить спорт в России?) Дети занимались и будут заниматься спортом, и отстранения не будут длиться вечно.
Да пусть и катаются, но смотреть это зачем?) Смысл какой. Весь смысл спорта это борьба стран.
0
-5
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Angry_bear
Ответ ABarca777
Валиева склонна к полноте. У нее нет шансов, когда подрастет чуть еще. Вообще кому нужен рос спорт, который у себя на "острове" играется...
Он нужен в первую очередь спортсменам. Или вы предлагаете в отсутствие м/н соревнований полностью отменить спорт в России?) Дети занимались и будут заниматься спортом, и отстранения не будут длиться вечно.
+4
-1
+3
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Versa
> А Трусова даже не рядом

как-то несправедливо обошли Щербакову, что ж ее то не упомянули?)) Странно, что от нее никто не требует "доказывать, что олимпийское золото было не случайным" и не требует выходов на старты . А, ой, это же другое
+9
-11
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Yourzabava
Ответ Беглый*
Жаль, конечно, так разочаровываться в кумирах. Все мы думали, что Шурик уникальный, сможет и в 25 по сто квадов напрыгивать, будет всех рвать и выступит на трёх олимпиадах, загадывали желание на Новый год, ставили свечки, а оно во как получилось. Ни прыжков, ни конкурентоспособности, ни хореографии и вдобавок, бесконечные снятия с соревнований по надуманным причинам. Захомутали Рудковские бедную Сашу, все соки из неё выжмут, всю популярность выпьют и отправят работать в Рязань администратором местной спортивной школы.
А я думаю, что шансы на возвращение есть. сейчас у Саши пубертат и выбор небольшой : либо выступать , показывая слабые прокаты и тем самым закапывая себя психологически, либо выждать сезон /два и вернуться
Да, в нашем фк только Туктамшева вернулась , но вдруг и Саша ?
+7
-5
+2
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