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Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова

Софья Титова Софья Титова
Татьяна Шаркина
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Вероника Жилина Вероника Жилина
Академия Плющенко Академия Плющенко
ФФКР
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Кубок Федерации
Фигурное катание Фигурное катание

Евгений Плющенко, наконец, дождался победы на внутреннем топ-турнире – его ученица Вероника Жилина выиграла в финале юниорского Кубка Федерации.

Команда Плющенко прежде переживала только локальные победы. На отдельных юниорских этапах (российских – в этом сезоне, международных – в прошлом) побеждали Софья Титова, Вероника Жилина и София Муравьева, но на итоговых турнирах все шло максимально неприятно.

Евгению было от чего переживать:

• год назад на юниорском чемпионате России Софья Муравьева провалилась в короткой программе – мощной произвольной хватило, только чтобы забраться на подиум за бронзой;

• спустя месяц в финале Кубка Федерации без Муравьевой получилось еще хуже – Веронике Жилиной от медали отделили 0,91 балла;  

• взрослый чемпионат России-2023 тоже завершился без подиума – Муравьева осталась 4-й;

• наконец, февральское первенство России, на котором Жилина проиграла золото Алине Горбачевой, а Титова – бронзу Марии Гордеевой, окончательно вывело Плющенко из себя.

Его гневный манифест, обращенный то ли к судьям, то ли к чиновникам из ФФКР, казался реакцией на сиюминутный результат, но, похоже, стал следствием накопительного эффекта. «Я давно тренирую и мне пора выигрывать», – месседж, который легко считывался из монолога Плющенко.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Победа пришла уже через пару недель. Но теперь главный вопрос – стала ли она следствием слов Плющенко и реакцией на них людей, которые принимают решения в нашей фигурке?

Если совсем утрировать – стали ли учениц Плющенко судить по-другому? Или причины победы Жилиной в финале Кубка Федерации намного проще?

• Сразу главная деталь, которая расставит многое по местам: в Питере не каталась Алина Горбачева, опередившая Жилину в феврале. Та самая «девочка с одним четверным» из монолога Плющенко.

В этот раз Горбачева и ее внезапно проснувшаяся известной тренер Софья Федченко выбрали взрослый финал Кубка России, но суммы, набранной в Перми (224,41 балла), им хватило бы для победы и сегодня – просто отрыв с 6 баллов сократился бы до двух.

• Общая оценка Вероники Жилиной за две недели действительно подросла (на 3,66 балла), но вряд ли это последствия воззвания ее тренера к судьям.

Весь прогресс сложился в короткой программе и этому есть простое объяснение – сейчас Вероника исполнила двойной аксель, а на первенстве России ей не засчитали одинарный – это сразу добавило к сумме 4,29 балла.

• В произвольной Жилина даже ухудшила результат – на 1,15 балла. Здесь, как и в короткой, Плющенко пошел на снижение риска, заменив тройной аксель риттбергером, но подвел четверной сальхов – падение, недокрут и потеря 8 баллов по сравнению с результатом в Перми.

С недокрутами, кстати, любопытная тенденция: в Перми судьи увидели его у Жилиной только на тулупе в каскаде, теперь – еще и на четверных сальхове и тулупе (здесь, правда, приземленный в четверть).

По большому счету, внятной конкуренции сегодня Жилина не испытала – ставшая второй Дарья Садкова отвалилась на 16 баллов с парой падений и сорванным вращением, хотя лидировала после короткой.

Тот случай, когда судьи бессильны даже при очень большом желании или обиде.

• Куда показательнее их работа после проката Софьи Титовой – второй ученицы «Ангелов Плющенко». Именно ее оценки стали триггером для свиста с трибун и огненного спича Татьяны Тарасовой:

«Весь зал кричит: «Позор судьям!» Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали. Девочка упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо. Все вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда».

И здесь вопросов у Плющенко к судьям может быть куда больше:

1. Титова привезла в Питер самую сложную программу по технике – на 78,18 балла, но из-за ошибок потеряла от этой суммы почти 13 баллов. Из них половину (6,21) – на недокрутах, которые, например, Тарасова категорически отрицает.

Кто лучше разбирается в недокрутах – тренер Тарасова или технические специалисты Татьяна Шаркина, Наталия Лебедева и Ольга Маркова из судейской бригады?

2. Жестче всех в этот раз Титову отсудили Юлия Андреева (судья №4), Элина Вагнер (№2) и Святослав Бабенко (№6) – это видно в протоколе даже без подсчетов столбиком.

По совпадению, Андреева работала технических контроллером, а Бабенко и Вагнер – судьями в той самой бригаде на первенстве России, которую разнес монологом Плющенко.

Что это – обычное совпадение или хорошая память судей?

3. Три минуты на выставление баллов Титовой утомили не только Плющенко в КиКе – похоже, техбригада настойчиво пересматривала повторы не только прыжков, но и комбинированного вращения, в котором не обнаружила базовой позиции волчок. Мелочь, которая лишила Софью еще примерно трех баллов – хотя визуально вращение не сильно отличалось от того, за которое фигуристка получила четвертый уровень в Перми.

И это тоже странно – такие ошибки фиксируются максимально редко и только в совсем откровенных случаях.

Перед короткой программой в Питере Плющенко анонсировал мораторий на обсуждение судейских вопросов. Но есть ощущение, что ответного моратория судьи пока не объявили.

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; 1tv.ru

4 комментария

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Ягун Ягунини
Всё очень просто, в судейской бригаде инкогнито присутствовал Травин)) Вот только баллы Жилиной и Типовой за компоненты явно выбиваются из общей парадигмы
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podkop09
Сколько можно бедную Титову топить, можно отдельно от личности тренера ее оценивать, ну что ждут судьи, что народ реально начнет в них помидорами кидаться?
+2
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+2
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Phoenix_777
Внимательно пересмотрев прокаты и отдельно каждый прыжок, пришёл к выводу, что сегодняшнее судейство было на редкость честным и справедливым, по крайней мере что касается технической оценки. Хочется даже крикнуть судьям - браво! Всегда бы так судили, всем ставили всё, что было в прокатах, ни больше ни меньше, гоили так же адекватно, никого не грибовали и не засуживали, как это было сегодня.
+1
-2
-1
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podkop09
Весь зал освистывает судей за подлог, ТАТ возмущена и только в комментах хейтеры Плющенко не видят предвзятости
+2
0
+2
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