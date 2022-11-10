До фигурки добрался эффект относительного возраста? Сейчас объясним, что это такое и при чем тут Тутберидзе

Возможно, вы ничего не слышали об эффекте относительного возраста (RAE – relative age effect), но это явление считается огромной проблемой в спорте. Не допинг, конечно, но где-то совсем близко.

Если объяснять коротко, т ак называют доминирование во многих дисциплинах спортсменов, родившихся в первой половине года, над теми, кто появился на свет во второй. Это происходит на разных этапах подготовки, но чаще всего – в детском и юношеском спорте, когда несколько месяцев разницы в возрасте многое решают с точки зрения физического, антропометрического и психологического развития.

Последствия неприятные: много талантливых спортсменов, которые могли бы вырасти в звезд, пропадают только из-за того, что невовремя родились.

Впервые эту проблему описали в 80-х канадские ученые Роджер Барнсли, Паул Барнсли и Агнус Томпсон на примере молодежных хоккейных лиг. По их подсчетам, около 75% хоккеистов рождены в первой половине года и только 25% – во второй.

В 90-е диагноз поставили футболу: среди участников молодежных чемпионатов мира выявили 47% с датой рождения из первого квартала, и лишь 7% – из четвертого.

Дальше эффект обрастал снежным комом – аналогичная статистика подтвердилась в баскетболе, волейболе, регби, американском футболе и вообще большинстве командных игровых дисциплин. Зацепило и индивидуальные виды, где в цене скоростно-силовые качества – легкую атлетику, плавание, лыжи, гимнастику.

Нет, дело было не в пиках или спадах рождаемости по месяцам – статистика дает разницу между наибольшим и наименьшим по количеству родившихся детей месяцем не больше 2%.

Тогда в чем причина?

Эффекту нашлось объяснение: дело в особенностях отбора в спортивные школы. Детские группы всегда формировались строго по годам рождения, а основными критериями при отборе были физические качества, которые очевидно лучше развиты у детей, родившихся раньше. В такой ситуации основным фактором попадания в элитные школы становились не талант, потенциал и способности, а физическая развитость в конкретный период времени.

Позже изучение эффекта вышло за пределы спорта – ученые обнаружили его и в обычных школах: старшие ученики из одного класса по статистике чаще получали высокие оценки и попадали в программы для одаренных и талантливых детей. Все благодаря форе в несколько месяцев, которая позволяла накопить больший жизненный опыт и развить психологические навыки.

Важная для понимания деталь из формулы эффекта относительного возраста: он не о том, что дети, рожденные в первой половине года, успешнее, а о том, что успешных детей, рожденных в первой половине года, больше . И еще – за 40 лет существования эффект никуда не делся, как бы с ним ни боролись.

Разве в фигурке не выгоднее родиться позже соперниц?

Удивительно, но фигурное катание в научных исследованиях долго считалось зоной, свободной от эффекта относительного возраста. Ученые в исследованиях обходили фигурку стороной, упоминая ее лишь вскользь и чаще среди антипримеров – видов, где он, по сути, ни на что не влияет.

«В фигурном катании незначительная разница в возрасте не имеет решающего значения, потому что младшие дети могут получать преимущество из-за лучшей гибкости и координации, кроме того более низкорослые дети лучше подходят для прыжков и вращений, которые так важны в фигурном катании», – писал в 2018-м профессор Йоркского университета в Онтарио Джо Бейкер.

А ученые турецкого Akdeniz University этим летом выпустили статью, в которой сделали вывод, что незначительные следы эффекта можно наблюдать разве что в мужском катании и среди мужчин-парников.

На самом деле, в женской фигурке тоже много тонкостей.

Если говорить о мировом женском катании, то на элитном юниорском уровне видимой проблемы действительно не существует. Посмотрите на инфографику выше: месяцы рождения фигуристок, попадавших в топ-18 на шести последних юниорских чемпионатах мира (с 2016 года), почти равномерно распределены по четырем кварталам года: 24,1% – в первом, 22,9% – во втором, 25,3% – в третьем, 27,7% – в четвертом.

Но на взрослом уровне корреляция чуть смещается на первое полугодие (статистика тоже по фигуристкам из топ-18 шести последних ЧМ): по 28,8% – родились в первом и втором кварталах, 22% – в третьем, 20,3% – в четвертом. Согласитесь, это уже немного напоминает описанный эффект? Объяснение, что на взрослый уровень выходят 15-летние фигуристки, которые отметили день рождения до 1 июля вряд ли работает – ниже этот аргумент разобьется на примере Этери Тутберидзе и ее учениц.

Вот мы плавно и перешли к России – здесь правила перехода во взрослые всегда действовали избирательно, а на большие турниры часто допускали юниорок, которые не соответствовали возрастным требованиям. И, судя по цифрам, эффект относительного возраста уже проник в нашу женскую фигурку – и во взрослую, и в юниорскую, но в формате, немного искаженном от того, что описан в учебниках.

В России успешнее всего фигуристки, родившиеся во втором квартале – вот несколько показательных примеров:

• На масштабном отрезке длиной в последние 6 лет бросается в глаза, что большинство фигуристок родилось во втором квартале: среди взрослых в элитной группе (участницы чемпионатов России) их 31,8%, а по юниоркам (участницы юниорских чемпионатов России) – вообще, 34,8%.

В то же время, фигуристок, родившихся в последнем квартале аномально мало: 14,1% среди взрослых и только 13% среди юниорок. По полугодиям тоже ощутимая разница: в первом родились 58% юниорок и 56,3% взрослых фигуристок, участвовавших в чемпионатах России с 2016 года.

• Явление с каждым годом набирает обороты: из 18 участниц чемпионата России, который вот-вот стартанет в Красноярске, 7 фигуристок (это 39%) родились во втором квартале, и только три – в четвертом. Самый популярный месяц, в котором дни рождения празднуют сразу 5 фигуристок, – июнь.

• Похожая корреляция и среди участниц российского Гран-при этого сезона: 28% родились во втором квартале, лишь 11% – в четвертом. И снова июнь – самый успешный месяц, давший ЧР-2023 столько же фигуристок, сколько сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь вместе взятые.

• Отличная иллюстрация – фигуристки, которых выводила во взрослые Этери Тутберидзе. Почти половина из них (8 из 17) родились во втором квартале, и только две – Дарья Паненкова и Евгения Медведева – в четвертом.

И это уже не списать на статистические хитрости, особенности регламента или методику подсчета.

И? Какой вывод?

Этот текст – наблюдение, а не научное исследование, поэтому с четкими выводами сложно. Но мы попробуем. Вероятно, причина такого возрастного искривления в сочетании двух факторов:

1) Стандартные аргументы, описывающие эффект относительного возраста из других видов спорта.

Фигуристки, родившиеся в первой половине года, превосходят поздних девчонок в важных качествах (сила, координация, психология) так же, как это происходит в уже хорошо изученных дисциплинах: хоккее, футболе, регби.

Первичный отбор в секции фигурного катания в России тоже ведется по году рождения (по стандартам Минспорта – с 6 лет), а высокая конкуренция и отсутствие четких критериев одаренности в раннем возрасте вынуждают тренеров делать интуитивный выбор в пользу девчонок, которые лучше развиты в данный момент.

А учитывая, что между детьми одного года рождения разница в возрасте может составлять почти год, уровень готовности родившихся в начале года в большинстве случаев выше.

2) Специфика и правила фигурного катания.

Поскольку водоразделом для пропуска в соревнования следующей возрастной категории является июль, фигуристки, родившиеся во втором квартале, имеют важные преимущества с позиции физиологии и понимания тренерами их будущих перспектив.

Закон женского фигурного катания последних лет максимально прост – чем раньше происходит переход во взрослые, тем выше шансы на успех.

Иногда счет идет на недели – представьте, что Камила Валиева родилась на пару месяцев позже, и ее взрослый дебют пришелся бы на текущий сезон. Вроде бы незначительный временной отрезок, но какой контраст между нынешней и прошлогодней Валиевой: тело, антропометрия, прыжки, катание, легкость.

Тренеры, понимая эти расклады, уже несколько лет делают ставку на фигуристок, которые по дате рождения предельно близки к границе перехода во взрослые, чтобы сократить время до взросления, скачка роста и пубертата. Вероятно, это основная причина, почему фигуристок, родившихся во втором квартале, больше.

Но возможно, скоро все изменится – любопытно, что будет с эффектом относительного возраста после повышения ценза в фигурном катании.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников, Дмитрий Донской, Владимир Песня, Александр Кряжев, Максим Богодвид