Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

Драма Камилы Валиевой в произвольной – самое мрачное событие на Олимпиаде-2022.

Лучшая фигуристка – не только наших дней, но и, вероятно, всего фигурного катания – не только проиграла золото, но и вообще осталась без медали.

Но в истории Камила все равно останется – за один неполный взрослый сезона она стала явлением в фигурном катании.

И это тоже надо зафиксировать в памяти – рядом с радостью за победу Ани Щербаковой, которая точно не должна обесцениваться трагедией Камилы.

1. Валиева – это, наверное, главное объяснение ее уникальности – самая универсальная фигуристка в истории.

Мы восхищались стабильностью Медведевой, прорывом Загитовой, скольжением Косторной, акробатикой Трусовой и характером Щербаковой – каждая из них оставит след в фигурке. Но никогда раньше на льду не появлялась спортсменка с таким космическим балансом сложности, владения коньком и хореографии.

Дело даже не в прыжках, которые всегда считались обложкой фигурного катания. Без них точно не стать великой, но у Камилы был безумно крутой комплект: сальхов, два тулупа – сольный и в каскаде, тройной аксель. Формально это вторая техническая база в мире после Александры Трусовой, но Саша еще никогда не приземляла даже четырех ультра прыжков в произвольной. Камила свой набор, который был бы топовым даже в мужском турнире, исполняла в режиме конвейера. Всегда, но не сегодня.

Еще важнее, что программы Валиевой не выглядели погоней за элементами. Они превращались в спектакль, от которого замираешь – с воздушной легкостью, едва слышным скольжением и балетной хореографией, которой Камила отдельно училась в отделении при Московской государственной академии хореографии у бывшей балерины Шведского королевского балета Виолетта Точилина. И это продвинутый уровень подготовки – даже по сравнению с топ-хореографами, которые работают в фигурном катании.

Только в Пекине мы осознали, как программа рассыпается почти мгновенно – после сальхова и акселя, которые не пошли.

2. Камила – остается единственной фигуристкой, которая подчинила одновременно четверные прыжки и тройной аксель.

В мире единицы взрослых фигуристок с ультра прыжками: всего четыре (все из группы Тутберидзе) владеют четверными, семь – прыгали на соревнованиях триксель в плюсовой зоне. С точки зрения освоения это кардинально разные элементы (аксель прыгают в движении вперед, четверные – назад), поэтому фигуристки вынуждены выбирать – в какую сторону двигаться, усложняя программы.

Валиева первой совместила прыжки из разных групп – навык, который третий сезон не поддается Трусовой (восемь неудачных попыток тройного акселя). В профиле Камилы было десять чистых трикселей против семи (а теперь восьми) неудачных – мощная цифра для женского катания.

3. Стабильность Валиевой – до сегодняшнего дня считалась главной константой в современном женском катании.

Она вообще не проваливалась в турнирах – худшая сумма за пять прокатов Камилы в сезоне-2021/22 (249,04 балла на дебютном Finlandia Expo) была выше, чем набирали остальные фигуристки. Деталь, которая говорила о многом, но не сработала в произвольной.

Статистика четверных прыжков по карьере Валиевой тоже выглядела невероятной даже для мужчин: 73,5% качественных приземлений, 25 удачных прыжков против 9 сорванных. Ярче всего, наверное, она выглядела на фоне 50-процентного показателя Трусовой, которая теперь с сребром.

4. Мы поверили в Камилу еще летом 2019-го, едва она вышла на юниорские топ-турниры – с единственным четверным тулупом и еще совсем детским катанием. В комментариях под текстом (можете проверить) было много скепсиса, и получается, эти люди были правы, а мы ошиблись.

Теперь это сценарий для страшного фильма – осенью Камила вихрем ворвалась во взрослые старты. Абсолютное доминирование Валиевой было настолько общим консенсусом, что с ним, кажется, смирились не только болельщики и судьи, но и соперницы.

В олимпийском сезоне Камила восемь раз меняла мировые рекорды: дважды – в короткой программе, по три – в произвольной и по сумме баллов.

Она вообще никогда не проигрывала международные старты – ни во взрослых, ни по юниорам: 9 турниров – 9 побед. А три поражения случались исключительно внутри России – в октябре 2018-го на этапе юниорского Кубка России в октябре 2018-го, спустя два года уже на взрослом этапе КР, и наконец, на чемпионате России-2021 Анне Щербаковой.

Пекин-2022 стал ее первым официальным стартом без медали.

6. В Пекине-2022 Валиева катала четыре программы – колоссальная нагрузка, от которой прятали даже парней: Чена, Уно и Кагияму. Казалось, что жуткий стресс ей ни по чем, а падения на тулупе в произвольной командника и акселе в короткой личного турнира только подчеркивают всю мощь: смотрите, запаса хватает, чтобы выигрывать даже с серьезными ошибками.

Но случилось то, во что не верил никто – этих ошибок оказалось слишком много.

Сегодня Камила подтвердила, что недостаточно быть гениальной фигуристкой и кататься лучше всех на свете – даже если с этим согласны все вокруг. Это нужно доказать в конкретный день – и несмотря на тот ужас, который устроили вокруг. Иначе через годы о твоем совершенстве никто не вспомнит.

И будет очень грустно, если в истории Валиева останется не уникальной фигуристкой, лучше которой фигурное катание не знало никого, а просто девочкой, которую обвинили в допинге.