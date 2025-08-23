Новый произвольный танец Фир и Гибсона поставлен под музыку шотландской группы The Proclaimers

Британские танцоры на льду Фир и Гибсон объявили музыку для произвольного танца.

«Представляем наш олимпийский шотландский произвольный танец», – написали Фир и Гибсон в совместной публикации в инстаграме.

К посту добавлена песня I’m Gonna Be (500 Miles) группы The Proclaimers.

В прошлом сезоне Лайла Фир и Льюис Гибсон стали бронзовыми призерами чемпионата мира.