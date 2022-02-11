Россия провалилась и в акробатике. Почему наш экстрим так плох на Олимпиаде?

Выступление России в зимнем экстриме на Олимпиаде-2022 – смешанные эмоции.

С одной стороны – у команды уже две бронзы: 19-летней Анастасии Смирновой в могул-фристайле и 35-летнего Вика Уайлда в слаломе на сноуборде. Эти медали – безусловная радость и большой успех для спортсменов, которые перед стартом совсем не выглядели фаворитами.

С другой – Пекин-2022 уже можно назвать Играми несбывшихся надежд для России в экстрим-спорте. Их связывали с новыми героями нашего фристайла и сноуборда: Анастасией Таталиной в лыжном биг-эйре, Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной в слаломе, командой в смешанной акробатике. Уверенные победы в этих видах на прошлогоднем чемпионате мигали ярким индикатором: Россия подчиняет себе все больше экстремальных дисциплин.

Те, кто следит за зимним спортом, привыкли к регулярным российским подиумам в слаломе на сноуборде и лыжной акробатике – эти дисциплины на топ-уровне незаметно превратились в русские национальные.

Поэтому синхронный вторничный провал Таталиной (10-е место в финале с тремя неудачными попытками), Логинова (вылет в первом круге от Вика Уайлда) и Надыршиной (тоже в первом круге – в 0,03 секундах от голландки Деккер) и сегодняшняя беда в микст-акробатике (5-е место из 6 команд с необъяснимым отказом от услуг лидера Максима Бурова в старте с медальными перспективами) стали серьезным разочарованием – даже несмотря на плотную конкуренцию и лотерейный формат в экстремальном спорте. Да, впереди еще выходы Сергея Ридзика в ски-кроссе и братьев Буровых в личной акробатике – теперь и за них максимально тревожно.

Но если вглядеться в русские фристайл и сноуборд в максимальном увеличении, окажется, что большие победы и новые герои здесь появляются из ниоткуда, а оба вида в России заброшены и непопулярны.

Дальше только факты.

• За всю историю Олимпиад у России всего два олимпийских золота в сноуборде и фристайле – оба в Сочи-2014 выиграл только что натурализованный американец Вик Уайлд.

А все подиумы России на Играх легко уместятся в одной картинке – и это точно не серийное производство медалей.

• Несмотря на красивую обложку, фристайл и сноуборд в России – виды-изгои по массовости и популярности. И это не субъективный взгляд со стороны, а статистика Минспорта из сводного отчета 5-ФК за 2020 год (более актуальных данных на данный момент не существует). Мрачные, но официальные цифры – приготовьтесь.

В России спортивную подготовку в сноуборде проходят всего 3372 человека, еще 1800 – во фристайле. Речь не только про детско-юношеские спортшколы разных форм, но и вообще про все спортивные организации, в том числе и для взрослых спортсменов – училища олимпийского резерва, центры спортивной и олимпийской. Представьте – чуть больше 5 тысяч на 145-миллионную страну.

Для сравнения – мощнее охват даже у нишевых хоккея на траве, синхронного плавания и грэпплинга (погуглите). А, например, футболом в России занимается почти полмиллиона человек.

Еще удивительнее ситуация с тренерами: в сноуборде их 146 на всю Россию, во фристайле – 125. И 78 спортивных школ, который развивают эти виды: 47 – сноуборд, и 31 – фристайл.

Наиболее показательная иллюстрация – лыжный биг-эйр, в котором мы вчера переживали за Настю Таталину: знаете сколько в стране тренеров по этой дисциплине? Не поверите – всего три. Еще четыре специалиста по хаф-пайпу – все это официальная информация от Минспорта за 2020 год.

Вся массовость сноуборда и фристайла в России сосредоточена вокруг коммерческих горнолыжных курортов, которые скорее про развлечения, чем про большой спорт . Не считают же аквапарки центрами подготовки пловцов и синхронисток.

• Кстати, о тренерах – под Олимпиаду-2014 в Сочи в Россию завезли толпу иностранных специалистов, чтобы развивать иноземные виды. В том числе и фристайл со сноубордом.

Канадец Стив Фаринг отвечал в сборной по фристайлу за могул (ему помогали еще четыре канадца), австриец Марио Рейфетцедер (тоже с иностранным штабом из четырех человек) двигал вперед ски-кросс, канадец Крис Терпин консультировал команду в хаф-пайпе и слоуп-стайле. В сноуборд из Австрии затащили Марио Фукса (борд-кросс) и Стефана Червенку (слоуп-стайл), из Франции Криспина Липскомба (хаф-пайп), из Канады Дмитрия Кавунова (акробатика).

На коротком отрезке это дало эффект, но после Сочи-2014 денег стало меньше – все иностранцы постепенно оставили российский спорт. Сейчас в сборных – и во фристайле, и в сноуборде – тотальное импортозамещение: работают только отечественные специалисты (исключения только в ски-кроссе – здесь числятся Збигнев Каминьски и муж биатлонистки Екатерины Юрловой Йозеф Перхт, но это немного другая история).

• Обе федерации – сноуборда и фристайла (она откололась от горнолыжной после Сочи-2014) – жалуются на одинаковые проблемы. В программах развития сноуборда и фристайла на ближайшие годы, утвержденных Минспорта, они словно написаны под копирку: недофинансирование, нехватка специализированных трасс (которые находятся в частной собственности) и инфраструктуры, слабое материально-техническое обеспечение спортшкол, отсутствие современной системы по подготовке специалистов и единой тренировочной методики в работе с резервом.

Федерация сноуборда России отдельно отмечала закрытие отделений сноуборда в спортшколах – за первые три года после Сочи-2014 их стало меньше на 4%. Видимо, где-то наверху увидели будущее не в подготовке своих, а в натурализации чужих.

Если вдруг вы начнете искать секцию фристайла для ребенка (федеральный стандарт Минспорта позволяет начинать занятия с 8 лет), то столкнетесь с проблемой – поисковики направят вас в школы футбольного фристайла, которые появляются повсюду.

Лыжный развивается лишь в 14 субъектах России из 84, хотя снег – главная достопримечательность страны. Это тоже объяснимо: зимний экстрим – опасный, ресурсный и максимально неочевидный спорт при выборе родителей по соотношению комфорт/польза/перспективы .

Даже чтобы просто покататься на сноуборде, придется серьезно потратиться: минимальный ски-пасс Москве и ближнем Подмосковье начинается от 1000 рублей за 10 за циклов спуск/подъем, еще столько же понадобится на прокат сноуборда и защитной экипировки. Разово для удовольствия – вполне, но регулярно выливается в солидный бюджет.

Кстати, характерная деталь о развитии сноуборда – Россия до сих пор не производит инвентарь: даже любительский везут из-за границы.

• Очевидно, что прорыв российских спортсменов в мировые топы – не следствие какой-то масштабной системы, а частные, не похожие друг на друга истории.

Надыршина выросла на сахалинских сопках; братья Буровы – энтузиазм ярославского тренера Александра Понгильского, создавшего в городе передовую базу акробатики; Логинов почти случайно попал в сноуборд из карате; Таталина вообще до 14 лет занималась гимнастикой, про Уайлда и так все знают.

Но даже так Россия задает моду в зимнем экстриме – пока не во всех дисциплинах, но уже без того ограниченного набора, в котором теснилась лет 10-15 назад: могул, слалом, акробатика.

Правда, запаса на этом уровне – в количестве спортсменов, их мастерстве и психологии, технике и инвентаре – хватает только для ярких, но непредсказуемых вспышек по ходу сезона. Но чтобы исполнять мечты и желания на турнире жизни, к которому готовится весь мир, нужны иные базовые настройки – в массовости, инфраструктуре, популярности, менталитете.

И, похоже, России понадобятся годы, что перейти на следующий уровень.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer; РИА Новости/Михаил Воскресенский; REUTERS/Lisi Niesner, Kai Pfaffenbach, Fabrizio Bensch