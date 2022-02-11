Олимпийские виды: Пекин-2022
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Россия провалилась и в акробатике. Почему наш экстрим так плох на Олимпиаде?

Максим Буров Максим Буров
Илья Буров Илья Буров
сборная России (фристайл)
сборная России (сноуборд) сборная России (сноуборд)
сборная России жен (фристайл)
сборная России жен (сноуборд)
Федерация сноуборда России
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Анастасия Таталина Анастасия Таталина
София Надыршина София Надыршина
Дмитрий Логинов Дмитрий Логинов
Вик Уайлд Вик Уайлд
сноуборд
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
фристайл
Лыжи Лыжи

Выступление России в зимнем экстриме на Олимпиаде-2022 – смешанные эмоции.

С одной стороны – у команды уже две бронзы: 19-летней Анастасии Смирновой в могул-фристайле и 35-летнего Вика Уайлда в слаломе на сноуборде. Эти медали – безусловная радость и большой успех для спортсменов, которые перед стартом совсем не выглядели фаворитами.

С другой – Пекин-2022 уже можно назвать Играми несбывшихся надежд для России в экстрим-спорте. Их связывали с новыми героями нашего фристайла и сноуборда: Анастасией Таталиной в лыжном биг-эйре, Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной в слаломе, командой в смешанной акробатике. Уверенные победы в этих видах на прошлогоднем чемпионате мигали ярким индикатором: Россия подчиняет себе все больше экстремальных дисциплин.

Те, кто следит за зимним спортом, привыкли к регулярным российским подиумам в слаломе на сноуборде и лыжной акробатике – эти дисциплины на топ-уровне незаметно превратились в русские национальные.

Поэтому синхронный вторничный провал Таталиной (10-е место в финале с тремя неудачными попытками), Логинова (вылет в первом круге от Вика Уайлда) и Надыршиной (тоже в первом круге – в 0,03 секундах от голландки Деккер) и сегодняшняя беда в микст-акробатике (5-е место из 6 команд с необъяснимым отказом от услуг лидера Максима Бурова в старте с медальными перспективами) стали серьезным разочарованием – даже несмотря на плотную конкуренцию и лотерейный формат в экстремальном спорте. Да, впереди еще выходы Сергея Ридзика в ски-кроссе и братьев Буровых в личной акробатике – теперь и за них максимально тревожно.

Но если вглядеться в русские фристайл и сноуборд в максимальном увеличении, окажется, что большие победы и новые герои здесь появляются из ниоткуда, а оба вида в России заброшены и непопулярны.

Дальше только факты.

За всю историю Олимпиад у России всего два олимпийских золота в сноуборде и фристайле – оба в Сочи-2014 выиграл только что натурализованный американец Вик Уайлд.

А все подиумы России на Играх легко уместятся в одной картинке – и это точно не серийное производство медалей.

Несмотря на красивую обложку, фристайл и сноуборд в России – виды-изгои по массовости и популярности. И это не субъективный взгляд со стороны, а статистика Минспорта из сводного отчета 5-ФК за 2020 год (более актуальных данных на данный момент не существует). Мрачные, но официальные цифры – приготовьтесь.

В России спортивную подготовку в сноуборде проходят всего 3372 человека, еще 1800 – во фристайле. Речь не только про детско-юношеские спортшколы разных форм, но и вообще про все спортивные организации, в том числе и для взрослых спортсменов – училища олимпийского резерва, центры спортивной и олимпийской. Представьте – чуть больше 5 тысяч на 145-миллионную страну.

Для сравнения – мощнее охват даже у нишевых хоккея на траве, синхронного плавания и грэпплинга (погуглите). А, например, футболом в России занимается почти полмиллиона человек.

Еще удивительнее ситуация с тренерами: в сноуборде их 146 на всю Россию, во фристайле – 125. И 78 спортивных школ, который развивают эти виды: 47 – сноуборд, и 31 – фристайл.  

Наиболее показательная иллюстрация – лыжный биг-эйр, в котором мы вчера переживали за Настю Таталину: знаете сколько в стране тренеров по этой дисциплине? Не поверите – всего три. Еще четыре специалиста по хаф-пайпу – все это официальная информация от Минспорта за 2020 год.

Вся массовость сноуборда и фристайла в России сосредоточена вокруг коммерческих горнолыжных курортов, которые скорее про развлечения, чем про большой спорт. Не считают же аквапарки центрами подготовки пловцов и синхронисток.

• Кстати, о тренерах – под Олимпиаду-2014 в Сочи в Россию завезли толпу иностранных специалистов, чтобы развивать иноземные виды. В том числе и фристайл со сноубордом.

Канадец Стив Фаринг отвечал в сборной по фристайлу за могул (ему помогали еще четыре канадца), австриец Марио Рейфетцедер (тоже с иностранным штабом из четырех человек) двигал вперед ски-кросс, канадец Крис Терпин консультировал команду в хаф-пайпе и слоуп-стайле. В сноуборд из Австрии затащили Марио Фукса (борд-кросс) и Стефана Червенку (слоуп-стайл), из Франции Криспина Липскомба (хаф-пайп), из Канады Дмитрия Кавунова (акробатика).

На коротком отрезке это дало эффект, но после Сочи-2014 денег стало меньше – все иностранцы постепенно оставили российский спорт. Сейчас в сборных – и во фристайле, и в сноуборде – тотальное импортозамещение: работают только отечественные специалисты (исключения только в ски-кроссе – здесь числятся Збигнев Каминьски и муж биатлонистки Екатерины Юрловой Йозеф Перхт, но это немного другая история).

• Обе федерации – сноуборда и фристайла (она откололась от горнолыжной после Сочи-2014) – жалуются на одинаковые проблемы. В программах развития сноуборда и фристайла на ближайшие годы, утвержденных Минспорта, они словно написаны под копирку: недофинансирование, нехватка специализированных трасс (которые находятся в частной собственности) и инфраструктуры, слабое материально-техническое обеспечение спортшкол, отсутствие современной системы по подготовке специалистов и единой тренировочной методики в работе с резервом.

Федерация сноуборда России отдельно отмечала закрытие отделений сноуборда в спортшколах – за первые три года после Сочи-2014 их стало меньше на 4%. Видимо, где-то наверху увидели будущее не в подготовке своих, а в натурализации чужих.

Если вдруг вы начнете искать секцию фристайла для ребенка (федеральный стандарт Минспорта позволяет начинать занятия с 8 лет), то столкнетесь с проблемой – поисковики направят вас в школы футбольного фристайла, которые появляются повсюду.

Лыжный развивается лишь в 14 субъектах России из 84, хотя снег – главная достопримечательность страны. Это тоже объяснимо: зимний экстрим – опасный, ресурсный и максимально неочевидный спорт при выборе родителей по соотношению комфорт/польза/перспективы.

Даже чтобы просто покататься на сноуборде, придется серьезно потратиться: минимальный ски-пасс Москве и ближнем Подмосковье начинается от 1000 рублей за 10 за циклов спуск/подъем, еще столько же понадобится на прокат сноуборда и защитной экипировки. Разово для удовольствия – вполне, но регулярно выливается в солидный бюджет.

Кстати, характерная деталь о развитии сноуборда – Россия до сих пор не производит инвентарь: даже любительский везут из-за границы.

• Очевидно, что прорыв российских спортсменов в мировые топы – не следствие какой-то масштабной системы, а частные, не похожие друг на друга истории.

Надыршина выросла на сахалинских сопках; братья Буровы – энтузиазм ярославского тренера Александра Понгильского, создавшего в городе передовую базу акробатики; Логинов почти случайно попал в сноуборд из карате; Таталина вообще до 14 лет занималась гимнастикой, про Уайлда и так все знают.

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Но даже так Россия задает моду в зимнем экстриме – пока не во всех дисциплинах, но уже без того ограниченного набора, в котором теснилась лет 10-15 назад: могул, слалом, акробатика.

Правда, запаса на этом уровне – в количестве спортсменов, их мастерстве и психологии, технике и инвентаре – хватает только для ярких, но непредсказуемых вспышек по ходу сезона. Но чтобы исполнять мечты и желания на турнире жизни, к которому готовится весь мир, нужны иные базовые настройки – в массовости, инфраструктуре, популярности, менталитете.

И, похоже, России понадобятся годы, что перейти на следующий уровень.

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Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer; РИА Новости/Михаил Воскресенский; REUTERS/Lisi Niesner, Kai Pfaffenbach, Fabrizio Bensch

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