12 комментариев

Десяти ярчайших месяцев хватило Малкому, чтобы оставить след в истории РПЛ. Пропасть в классе между ним и соперниками была настолько выразительной, что в ней со старта сезона потерялись любые сомнения в очередном титуле «Зенита». Но давайте посмотрим на российскую карьеру Малкома через продвинутые данные: как именно доминировал, откуда забивал и как прогрессировал?

В прошлом сезоне Малком забил 23 гола и отдал 9 результативных передач – фантастический показатель. И ослепительная вспышка на фоне остальных менее результативных сезонов.

Взлет Малкома в прошлом сезоне

График ниже здорово иллюстрирует, как резко прибавил Малком год назад. Красная кривая – голы, синяя – xG. Если красная выше, значит футболист забивает больше ожидаемого, если синяя – наоборот. Заметно, что с середины сезона-2021/22 резко подскочила реализация – даже аномально резко. В прошлом чемпионате Малком забивал в полтора-два раза больше ожидаемого, хотя в начале российской карьеры была обратная проблема.

Малком все ближе подбирался к воротам для удара

Но за счет чего именно он прибавил? В прошлом сезоне бразилец гораздо чаще выходил на максимально выгодные позиции внутри штрафной. Тогда как в предыдущих двух увлекался ударами из полуфлангов с приличного расстояния. Средняя дистанция удара с игры в сезоне-2022/23 – на полметра ближе к воротам, чем в предыдущем, и более чем на 2,5 метра, чем в сезоне-2021/22.

Интересно, что второй по результативности (на 90 минут) для Малкома – как раз его первый российский сезон. Тогда он тоже часто заходил в штрафную для удара, но из-за проблем со здоровьем сыграл всего 827 минут, забив 4 гола.

При некоторой смене функций игровая позиция Малкома оставалась той же. Большинство матчей в РПЛ он провел как правый вингер (да, иногда выходил в центре, а иногда даже слева), но зона его игровой активности почти не менялась. Разве что с сезона-2021/22 он чуть чаще смещался вглубь. На карте выделены усредненные области активности.

Малком – третий по голам с игры за 4 сезона. Впереди Азмун и Дзюба

Даже несмотря на рваный темп (пропустил большую часть сезона, сыграл только 21 матч во втором), Малком по голам без пенальти попал в тройку за четырехлетний отрезок . Помогла как раз бешеная реализация. Ведь по xG без пенальти Малком замыкает топ-5 – по суммарному качеству моментов впереди Дзюба, Азмун, Чалов и Соболев.

Но ожидаемые голы – не единственная продвинутая метрика успеха Малкома в России.

Малком в топе РПЛ по многим метрикам. Даже по прессингу

Для наглядности попробуем собрать остальные в одну картинку – пицца-чарт! На ней цифрами указаны показатели на 90 минут, а длина луча (или куска пиццы) иллюстрирует, сколько атакующих игроков Малком опередил по определенной метрике. Максимальная длина – 99-й процентиль. Означает, что у 99% атакующих игроков и полузащитников РПЛ показатель хуже. Средняя длина – 50-й процентиль, что означает превосходство на 50% игроков той же позиции. Ну и так далее. Короче говоря, чем длиннее луч, тем выше игрок по определенному показателю.

Метрики завершения моментов – близкие к максимальным. У Малкома всего два пенальти, поэтому по общему количеству мячей за этот период он уступил Дзюбе и Азмуну. По ударам, ударам из-за штрафной и явным моментам близок к топу.

Яркость Малкома при завершении красиво дополняют его созидательные способности. Близок к лидерству среди атакующих игроков и по проценту точных передач, и по передачам под удар на матч, и по голевым, и по дриблингу, а еще – по проникающим пасам (редкий навык для игрока РПЛ – то, чего не хватает «Зениту» без бразильцев).

Важно, что Малком при этом не включал Мбаппе и обеспечивал высокий прессинг «Зенита». У него один из лучших показателей возврата мяча на чужой трети среди всех атакующих футболистов лиги. Такое сочетание работоспособности и креатива сделали Малкома суперзвездой прошедшего сезона.

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Итог: Малком по качеству, возможно, один из лучших легионеров за всю историю РПЛ – потому что и созидал, и завершал. Сверкал не только сам, но и помогал сверкать всей команде. Только очень не долго. Из-за этого он вряд ли дотягивает до статуса легенды.

Фото: East News/Mike Kireev / NurPhoto