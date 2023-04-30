Слово «дриблинг» есть почти в любом разборе игры Хвичи Кварацхелии. Первая ассоциация с грузинским вингером: левый фланг, Хвича со слегка опущенной головой приближается к сопернику, ускоряется, обводит, смещается в центр и бьет.

По нарезкам в ютубе его финты кажутся совершенным оружием, против которого никто не устоит. La Gazzetta уже в сентябре назвала дриблинг Хвичи поэзией. Но есть одно «но» – процент успешных обводок.

На картинке все футболисты топ-5, которые в этом сезоне шли в ободку. Чем правее точка, тем больше попыток дриблинга. Чем выше – тем больше успешных. Заметно, что Хвича обводит так же часто, как Лео Месси, но ооочень уступает аргентинцу по успешным попыткам. У Квары вообще худший показатель среди игроков со 150+ обводками за сезон.

Хвича теряет мяч в обводке в 60% случаев, по данным Fbref, у 79% атакующих полузащитников и вингеров топ-5 доля успешных обводок выше (берем только тех, кто сыграл более 1350 минут за сезон).

Пока «Наполи» разрывает в Серии А, на это не обращают внимания, но стоит команде погрузиться в кризис, вполне вероятно кто-то скажет, что Хвича передерживает и идет в обводку там, где это не нужно. Вряд ли это будет справедливо, потому что его дриблинг завораживает, несмотря на низкий процент успеха.

Почему?!

Биомеханика движений Хвичи и координация, благодаря которой его действия называют поэзией, – отдельная большая тема. Здесь мы поговорим только про эффективность.

Обводки в отрыве от остального – один из самых коварных показателей в продвинутых данных. Вспомним Чидеру Эджуке из ЦСКА и его навязчивое желание обводить, которое, кажется, превосходило желание забивать. Всегда нужно учитывать, к чему привела обводка.

Есть несколько косвенных показателей того, что Хвича идет в обводку не ради обводки.

• Хвича – один из лидеров по продвижению мяча в Европе . В среднем за матч у него 5,35 продвижений мяча более чем на 9 метров с финальной точкой на чужой половине поля. Только у 7% вигеров топ-лиг показатель выше.

• У Хвичи в среднем за матч по одному действию, которое приводит к голу. Высочайший показатель, впереди только Кевин Де Брюйне (1.24 действия), Лео Месси (1.21) и Джамал Мусиала (1.01).

• А по действиям, которые приводят к удару, Хвича в топ-3.

И все же: точно ли это заслуга его дриблинга? Есть ли какие-то метрики, которые подтверждают визуальные впечатления?

Считаем все случаи, когда в течение 7 секунд после обводки команда пробила по воротам. Хороший показатель того, что дриблинг дает какой-то результат.

Вывод: доля обводок, которые привели к ударам, у Хвичи гораздо выше, чем у Лео Месси – 10 из 54 против 9 из 88. То есть если Квара кого-то обвел (что случается не так часто, как в случае Лео), то есть большая вероятность, что это приведет к моменту.

Кстати, четыре гола после обводок 23-летнего полузащитника «Айнтрахта» Йеспера Линдстрема выглядят аномалией, на дистанции нескольких сезонов пропорции должны выровняться, но это лишний повод обратить на него внимание.

Вернемся к Хвиче.

Его место в рейтинге эффективности обводок убеждает, что дриблинг работает, но хочется детализации. В какие зоны Хвича доставляет мяч после успешной обводки? Что происходит дальше? Он только бьет или еще и отдает передачи?

К счастью, благодаря ивент-данным все это можно посчитать и визуализировать.

Берем только действия в финальной трети. Серая точка – место обводки. Пунктирная линия – движение Хвичи после обводки, цветной символ (или стрелочка) – следующее действие. Рассматривайте!

На карте – 49 успешных обводок Хвичи в Серии А (рассматриваем только совершенные на чужой половине).

Выводы.

• Хвича потерял мяч после успешной обводки 9 раз из 49.

• В 10 случаях из 49 после ухода от соперника Хвича бил по воротам, дважды это привело к голу. По пунктирным линиям видно, что почти сразу после обводки он выходил на ударную позицию. Но есть одно красивое исключение с длинным спринтом, о нем ниже.

• Самое распространенное действие Хвичи после обводки – пас (20 действий из 49), что логично. Но по карте видно, что передач (зеленые стрелки) в зоны для опасного удара не так много – всего 4, но 3 из них успешны. Но это, конечно, не значит, что остальные передачи были бесцельными. Правда, во всех 10 случаях, когда обводка Хвичи привела к удару, по воротам бил он сам.

• В 10 случаях после успешной обводки Хвича шел в еще одну обводку!

В 2020-м тренер Хвичи в «Рубине» Роман Шаронов говорил в интервью Александру Дорскому: «Показывал Кварацхелии нарезки, где он обыграл соперника уже после того, как он его обыграл. Нужно отдавать передачу, а он идет в дриблинг, нужно идти вертикально, а он обыгрывает – да, такое есть».

Скорее всего, к 2023-му Хвича поборол эту привычку, потому что таких примеров мало. Зато есть хайлайт, когда после двух обводок Квара красиво положил с линии штрафной. Этот момент сразу бросается в глаза на схеме – длинная пунктирная линия к розовому кругу с промежуточным дриблингом.

А вот как это выглядело на поле.

А вот как забивался второй гол. Тоже быстрая атака, но более тонкая обводка в штрафной и удар с левой.

Как видите, в Серии А к голам пока приводили именно скоростные обводки в центральных зонах, но Хвича уже давно подбирается к голу и с фланга. И самый красивый мяч в карьере после дриблинга он, кажется, еще не забил.

Фото: globallookpress.com/Serena Campanini/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency