Угрозы Хачатурянца судьям – пустое шоу, которое показывает слабость системы

Павел Тихонов удивляется новой стратегии «экстренных совещаний».

Вспышки гнева из-за судей – обязательная программа каждого тура РПЛ. Меняется погода, курс евро, место «Спартака» в таблице, но напряжение из-за спорных решений – всегда 220. В 26-м туре вспыхнуло сразу в двух точках: матчах «Химки» – «Крылья» и «Ростов» – «Спартак».

Претензии вполне логичны и понятны, учитывая напряженный финиш РПЛ. Под прессом сегодня, завтра и в ближайшие дни будут два человека – Алексей Матюнин (судил в Химках), Виталий Мешков (судил в Ростове) и их помощники.

Но правильно навести фокус на еще одного человека. Слово Ашоту Хачатурянцу, боссу РПЛ и председателю экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством.

Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы! »

Звучит обнадеживающе: глава лиги и босс судейского надзорного органа на стороне игроков, болельщиков, клубов, добра и здравого смысла, а на скамье позора – Матюнин, Мешков и их коллеги с опущенными головами. Если вину докажут (хотя чего там, уже доказали без всякого ЭСК), то их отстранят и вообще запретят смотреть футбол по телевизору. Шутки кончились, глава РПЛ «лично решает проблему».

Все здорово, но давайте откроем сайт РФС и ненадолго слетаем в декабрь 2019-го. Тогда Ашот Хачатурянц, запуская реформу судейства, выпустил манифест – кстати, очень правильный по сути. Вот его краткое содержание.

Ашот Хачатурянц тогда сформулировал около 10 ключевых пунктов – подсветил текущие проблемы и обозначил планы на будущее. Важные слова из восьмого абзаца.

«Очевидно, что есть два вида судейских ошибок – преднамеренные и непреднамеренные. Непреднамеренные ошибки вызваны недостаточным профессионализмом или неготовностью судьи к матчу, в силу болезни, личных проблем и других негативных факторов. При этом судья настроен на качественное судейство. Снижение количества таких ошибок произойдет в результате повышения уровня подготовки судей, создания здоровой конкуренции и улучшении системы мотивации судей. Быстро это сделать невозможно, но в результате упорного труда через полтора-два года мы получим первые результаты».

Уровень судейства – очень абстрактная вещь, это не турнирная таблица и даже не xG, где четко виден прогресс или регресс. Но раз нет объективных данных, давайте сверим ощущения: почувствовали ли вы первые результаты процесса, запущенного в конце 2019-го? Более того – готовы с уверенностью сказать, что не стало хуже? Напор новостей с тегом «судьи» на Sports.ru как минимум не ослаб, и если раньше публичные оскорбления и угрозы в их адрес прилетали от людей с особым статусом, то сейчас – даже от обычных футболистов и Григория Иванова.

И здесь очень уместна еще одна цитата Ашота Хачатурянца из 2019-го:

«Я считаю, что внутри нашего футбольного хозяйства проблемы есть не только в судейской сфере. Тотальная критика судей часто связана с перекладываем на них ответственности за негативные результаты отдельных клубов и с попытками оказать давление на судей. Считаю, что публичная критика судейства во время проведения реформы будет крайне вредна общему делу <…> Давайте постараемся внутренние противоречия решать внутри коллектива в рамках понятных регламентов. С вашей стороны прошу воздержаться от публичной критики и решать все возникающие вопросы внутри РФС по четкому регламенту процедур».

Ровно через 28 месяцев в публичной речи Хачатурянца прозвучало сверхконструктивное «безобразие» как оценка работы его подчиненных.

Да, молчать, когда что-то идет не так, нельзя. Называть черное белым – тем более. Но винить исполнителей в том, что не работает система – кажется, тоже не совсем логично.

Тезисы Хачатурянца-2019 звучали максимально убедительно и конструктивно, поэтому заслуженно получали респекты от игроков, тренеров и клубов. Турнирная таблица для судей, курсы английского, накопительная система премий, поиск молодых и перспективных – важные и логичные шаги, с этим невозможно спорить.

Но что мы слышим от Хачатурянца-2022? Экстренное совещание, новые наказания, разберусь лично.

Пожизненные, полугодовые, годовые отстранения – яркие, но бесперспективные ходы. То, что нелогично наказывать плохо подготовленного исполнителя, было понятно и сразу, но раз инициатор реформ попросил подождать первых результатов полтора-два года, а через два с половиной признал, что ошибок уйма, мы имеем право зафиксировать: кажется, дело не в Матюнине, Мешкове, отстраненном Вилкове.

При этом будет честно признать – старания РФС видны. Публичный разбор спорных моментов (не порка судьи, а именно детализация решений) – прекрасная идея, к которой до сих пор не дошли в той же АПЛ. Попытка сделать ЭСК независимой и приглашение в нее топовых иностранцев – достойны похвалы. Да, это улучшает коммуникацию, что очень важно, но, к сожалению, никак не влияет на главное.

Мы не знаем, что происходит внутри российского судейства, какие рекомендации получают судьи и какие слова слышат на «экстренных совещаниях». Из кабинетов в медиа лишь долетают сводки, что кого-то покарали или покарают в ближайшее время, призывы чаще использовать ВАР, призывы не использовать ВАР слишком часто, запрет публичной критики судей, публичная критика судей. Точно ли в этом хаосе родится чудосистема с последовательными решениями на поле?

Критика подчиненных на опережение (пока не выступила Зарема), намерение решить проблему за одно совещание со стороны выглядят популизмом и некрасивой попыткой снять с себя ответственность. Как эти признания улучшают судейство? Какая ценность, например, в этих словах: «Нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать конфликт со Слуцким».

Что нам дает эта мудрость задним числом?

И да, как Хачатурянц «лично займется решением проблемы»? Потребует судить лучше под угрозой новых отстранений? И этот разговор к следующему туру даст нам 8 Пьерлуиджи Коллин?

Словосочетание «экстренное совещание/заседание» превращается в мем. Инсайд с такой же формулировкой утекал из РПЛ в «СЭ» после ошибок в начале апреля. Это не избавило лигу от судейских ошибок в следующих матчах, не избавит и сейчас. Может, пора осознать, что все эти публичные угрозы выглядят слабо и поменять стратегию?

Если Пеп Гвардиола/Жозе Моуринью/Леонид Федун после разгромного поражения публично пообещают устроить команде разнос в следующий вторник и «лично решить проблему», это будет жалко и нелепо. Разве в случае судей и их начальника восприятие меняется?

Уровень судейства – такая же сложная история, как и уровень футбола. И сейчас пугает даже не отсутствие прогресса за два с половиной года, а то, что начали со стратегии поэтапного развития, но пришли к стратегии экстренных совещаний.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Сергей Пивоваров, Александр Вильф