За невылет из РПЛ тоже гонка: «Рубину» правда грозит ФНЛ, весной хуже только «Урал» и «Арсенал», а у «Химок» темп лидеров

Все очень сложно.

В этом сезоне РПЛ круг претендентов на вылет максимально широк.

За пять туров до конца математически от прямого вылета себя обезопасили только первые 7 команд – да-да, «Спартак» еще в зоне риска. А от стыков – вообще только четыре (но у «Краснодара» и «Локо» есть очный матч в запасе, так что таких команд неформально либо пять, либо шесть).

Но все же «Ахмат», «Ростов» и «Спартак» трудно считать серьезными претендентами на вылет, поэтому давайте посмотрим, как дела у последней шестерки – рассмотрим кондиции, календарь и шансы на спасение.

А теперь пойдем по клубам-претендентам.

Хоть «Нижний Новгород» и находится в самом безопасном положении, у него самый сложный календарь – лишь один матч с командой, которая ниже в таблице (и тот в гостях). «Локо» и «Сочи» борются за призовые места, «Зенит» – за чемпионство, хотя к последнему туру может и решить вопрос.

Проблема как раз в том, что по весне «Нижний» проиграл оба матча командам из верхней части таблицы – и ЦСКА, и «Динамо». С соседями и соперниками попроще команде Александра Кержакова легче, но таких будет только два из пяти – и этого может не хватить.

К тому же, несмотря на неплохой темп набора очков, «Нижний» очень мало забивает – на уровне «Урала» и «Арсенала» (всего четыре гола весной). Зато и пропускает немного (тоже четыре гола).

Про кризис «Рубина» на Sports.ru, кажется, было уже около миллиона постов. Это самый неожиданный участник гонки за выживание – еще зимой команда Лео Слуцкого шла в десятке и вообще не предполагала, что придется думать о близости ФНЛ.

Весной «Рубин» выиграл всего один матч, один свел вничью, еще пять – проиграл, в том числе и «Химкам», которые уже подпирают казанцев. Слуцкий не собирается в отставку, но проблемы «Рубина» очевидны, причем начались они не весной. Если брать форму 10 последних матчей (три – из первой части сезона), то «Рубин» – худшая команда РПЛ. 8 поражений из 10! Более того, в 10 последних матчах «Рубин» пропустил 24 гола. Если брать этот отрезок, то ближайший к нему «Арсенал» пропустил всего 20.

Причем казанцев ждут матчи с тремя невольными соседями по таблице и «Сочи» с «Локомотивом», которые еще не потеряли шансы попасть в тройку. В общем, не стоит удивляться, если «Рубин» провалится даже в зону прямого вылета.

«Химки» весной в порядке: на зимний перерыв уходили главным аутсайдером, отставая от 14 места на два очка. При Сергее Юране команда преобразилась: после рестарта проиграли «Локомотиву» и «Динамо», но потом разогнались и не уступают уже пять матчей.

За семь весенних игр «Химки» не просто сократили отставание от зоны стыков, но уже близки и к тому, чтобы сохранить место в РПЛ напрямую. Только «Динамо» за последние пять матчей набрало больше очков (12), чем «Химки» (11), столько же – у «Зенита». Вполне лидерский темп.

Для «Химок» проблемой может стать отсутствие матчей с прямыми конкурентами – здесь только «Уфа». Но с другой стороны, из сложных игр – выезд к «Зениту», который борется за первое место. Все остальные встречи с командами, у которых уже особо нет целей.

«Уфа» весной на фоне «Урала» и «Арсенала» смотрится выигрышно: да, на темп набора очков «Химками» команда Стукалова не вышла, но в пяти последних матчах проиграла всего однажды. Правда, и победа всего одна – но это позволило уфимцам выбраться из зоны прямого вылета.

Впереди сразу четыре матча с соседями по таблице, да и «Ростов» недалеко ушел от этой шестерки. Здесь все максимально в руках «Уфы» – правда, из четырех матчей с прямыми конкурентами сразу три будут в гостях, а на выезде хуже уфимцев играет только «Арсенал».

«Урал» – одна из двух худших команд этой весной (неудивительно, что вторая в таблице на одну позицию ниже). Парни Игоря Шалимова набрали всего два очка и не одержали ни одной победы. Причем «Урал» еще и худшая команда по голам как весной (всего четыре забитых мяча в семи матчах), так и за весь сезон – 16 голов в 25 турах.

Да, «Уралу» не повезло с судейством в матче с ЦСКА, но в остальном екатеринбуржцы совсем не впечатляют. У них еще и самый серьезный календарь: три матча с конкурентами, игра с борющимся за чемпионство «Динамо» и матч со «Спартаком».

«Арсенал» недалеко ушел от «Урала» – весной набрал всего 2 очка и забил все те же четыре гола. Календарь у туляков не проще, зато у них больше возможностей спастись собственными силами – четыре игры с конкурентами по нижней части таблицы (две в гостях) и матч с «Краснодаром», который все еще хочет в тройку.

В отличие от «Урала», который еще может пожаловаться на судейство, туляки в проигранных матчах боролись только с «Ростовом». В остальных – разница минимум минус два гола. А еще у «Арсенала» худшая безвыигрышная серия в РПЛ прямо сейчас – восемь матчей.

Фото: rubin-kazan.ru; globallookpress.com