Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: что стало традиционным на фоне хулиганств футбольных фанатов?

Команда ответила правильно.

В «Что? Где? Когда?» началась весенняя серия 2023 года. Во второй игре за стол села команда Дарины Сибуль, которая проиграла в финале летней серии прошлого года. В конце игры ей достался вопрос из Воронежской области:

«Впервые это появилось в 90-е годы прошлого века в Англии с целью минимизировать хулиганские выходки фанатов, напомнить им о культуре поведения на стадионах. А с 2000-го года, после чемпионата Европы по футболу, это стало традицией. О какой традиции идет речь?»

Среди версий команды – не оставлять мусор на трибунах, кисс-камера (показывать зрителей крупным планом), петь гимн, выходить на поле с детьми. Капитан Дарина Сибуль обратилась за помощью к клубу. Алесь Мухин предположил, что эта традиция – обмениваться футболками, но Андрей Козлов попросил не сбивать команду с правильного ответа, который был за столом.

На вопрос отвечала сама Сибуль. По ее мнению, эта традиция – вывод детей на поле. Ведущий Борис Крюк объяснил: «Эта традиция возникла как напоминание фанатам, что футбол – это еще и семейный досуг. С 2000-х на всех международных соревнованиях футболисты выходят в сопровождении детей».

В детстве Руни выводил на поле футболистов «Эвертона», а ФИФА во время ЧМ-2002 сотрудничала с ЮНИСЕФ и помогала детям из стран с проблемами

Мы отдельно рассказывали об этом явлении. Раньше каждую команду сопровождал максимум один ребенок. В 90-х в АПЛ футболистов на поле выводил даже Уэйн Руни. В 1996 году перед дерби «Эвертона» и «Ливерпуля» он в 11-летнем возрасте стоял рядом с Данканом Фергюсоном.

Сейчас на всех международных соревнованиях каждый футболист выводит за руку ребенка. Евро-2000 – первый крупный турнир с такой традицией. Она закрепилась, когда чемпионат Европы впервые проходил на территории двух стран – Бельгии и Нидерландов.

Традиция активно распространилась, когда ФИФА перед стартом ЧМ-2002 начала сотрудничество с ЮНИСЕФ и через кампанию Say Yes for Children помогала детям. Тогда ЮНИСЕФ решала вопросы реабилитации детей солдат в Судане, распространяла информации о ВИЧ-заболеваниях в Кении и организовывала развлечения в лагерях для беженцев.

«Обязанность ФИФА как глобальной спортивной организации – помогать детям во всем мире, потому что футбол дает удовольствие и надежду, основанные на терпимости, уважении и честной игре», – говорил экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Фото: скриншоты из трансляции Первого канала