Знатоки «Что? Где? Когда?» еле справились с вопросом про шайбу. А у вас получится?

Помог клуб.

В «Что? Где? Когда?» прошла четвертая отборочная игра осенней серии-2024. Против телезрителей сыграла команда Дарины Сибуль. В середине игры ей достался вопрос из Кирова – с черным ящиком:

«В 1979 году в репортаже с одного матча журналист сравнил шайбы с шампанским. То, что натолкнуло его на это сравнение, находится в черном ящике. Что там и с чем?»

На первых секундах Кирилл Волков предположил, что речь о бутылке, которую вратарь кладет на ворота. Данил Горлов отметил, что стружка ото льда напоминает брызги шампанского. Но за минуту обсуждения конкретной версии за столом не появилось, поэтому клуб предложил помощь.

После подсказки клуба команда смогла справиться с вопросом – на него отвечала капитан Дарина Сибуль. По ее мнению, в черном ящике – ведро со льдом. «Наверное, вы не знали, что шайбы хранятся во льду? И шампанское тоже не употребляли? Запасные шайбы должны быть холодными, поэтому их хранили, словно шампанское в ведерке со льдом», – объяснил ведущий Борис Крюк.

Вопрос из «Что? Где? Когда?» – о необычной связи «Арсенала» и «Динамо». Догадались, о какой?

Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с вопросом о странной схеме. Получится ли у вас?

Фото: 1tv.ru