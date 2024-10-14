Вопрос из «Что? Где? Когда?» – о необычной связи «Арсенала» и «Динамо». Догадались, о какой?

Знатоки ответили сразу.

В «Что? Где? Когда?» состоялась вторая игра осенней серии 2024 года, в которой за столом оказалась команда Дениса Элькиса, ставшая лучшей в 2023-м. В начале игры ей выпал вопрос о странной схеме (команда не справилась), а потом достался вопрос из Кольчугино Владимирской области:

«Первым в мире этого в 1932 году удостоился лондонский «Арсенал». Первым в Советском Союзе в 1938 году – московское «Динамо». А уже во времена современной России – и другие московские клубы и «Зенит» из Санкт-Петербурга. О чем речь?»

На первых секундах команда предположила, что речь о названиях метро. Эту версию предложил Дмитрий Филиппов. Среди других вариантов – названия стадионов, удостаивание клубов гимнами, появление музыкальных произведений или книг о командах.

В итоге на вопрос отвечала Виктория Головня: «В честь этих клубов назвали станции метро». Эта версия оказалась правильной. Кстати, в Москве четыре станции метро, названные в честь футбольных клубов: «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» (МЦК).

Станция метро «Арсенал» появилась в Лондоне в 1906 году, но изначально называлась «Гиллеспи Роуд». Позже, в 1913-м, в этот район на новый стадион переехал «Арсенал» – через 19 лет в честь него переименовали станцию метро. Название сохранилось, когда команда уже в XXI веке переехала на «Эмирейтс».

Знатоки «Что? Где? Когда?» не справились с вопросом о странной схеме. Получится ли у вас?

Фото: 1tv.ru