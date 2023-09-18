Красивому матчу – красивые голы.

Московские дерби в сезоне КХЛ-2023/24 – чистый кайф: зрелищно, результативно, напряженно. Возможно, болельщики «Спартака» с этим и не согласятся – у них пока два поражения в двух матчах, но вот фанаты «Динамо» ликуют и наслаждаются увиденным. Именно эти команды встречались в понедельник – и забросили 9 шайб на двоих.

Игра получилась максимально яркой. Команды часто забывали про оборону – даже по одной шайбе забросили в меньшинстве. «Динамо» при этом уверенно вело в счете с середины первого периода – «Спартак» ушел с 3:0 на 3:2, но все же сравнять так и не смог. Хотя победную шайбу – четвертую – бело-голубых будут обсуждать еще долго: прижал Рыбар шайбу в том эпизоде или нет – кажется, можно было бы узнать, только по камере на самой шайбе.

Но самый красивый эпизод матча – пятый гол «Динамо» на 57-й минуте: выждали серию опасных атак соперника, перевели игру в чужую зону и Егор Петухов исполнил, кажется, самый популярный трюк в последние сезоны.

И с других ракурсов. Только медленнее. Смакуем.

Егор Петухов только этим летом перешел в «Динамо» – поэтому такие выкрутасы могут быть для болельщиков в новинку. А вот фанаты «Барыса» совершенно не удивлены – нападающий практиковал это, играя за Астану. Причем за прошлый сезон – дважды удалось.

«Третий гол за карьеру? Ну и ладно, это же не предел, – Петухов после матча оставил заявку, что это не последняя такая шайба, а заодно рассказал, как все происходило. – Да должны были еще раньше забить – там заварушка была, не попали. Ну и потом что: смотрю, вратарь замешкался на коленках. Подумал, что он будет перемещаться на ногах – как он и сделал. Но я маленько похитрее был».

Егор Забил первый (и явно не последний) лакросс сезона-2023/24, а «Динамо» тем временем выдало серию из пяти побед подряд. Клуб – первый на Западе. И по такой игре – вполне заслуженно.

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