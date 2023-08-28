Вариантов не так много.

Президент КХЛ Алексей Морозов официально объявил, что до 1 января Иван Федотов не сможет играть в КХЛ. Юристы ЦСКА, ФХР и КХЛ продолжают работать и искать варианты, чтобы оспорить решение ИИХФ, но по факту, за четыре дня до старта сезона у ЦСКА нет основного вратаря.

И как же ЦСКА на дистанции будет решать вратарскую проблему? Есть три варианта.

ЦСКА прет до конца с Федотовым – но тут все зависит от юристов

«ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября», – президент ЦСКА Игорь Есмантович абсолютно уверен в позиции клуба. У них есть вратарь, у вратаря есть контракт, он будет играть.

ФХР же объявила, что разрешает Федотову играть только с 1 января. В КХЛ тоже подтвердили, что ИИХФ признала заявку клуба на сезон, но там пометка о дисквалификации вратаря до конца года.

Но со стороны выглядит так, что клуб собирается идти до конца: руководство ЦСКА высказывается настолько категорично, словно готово выпускать Федотова назло, даже при снятии очков за это. Хотя, конечно, маловероятно. Время договариваться – с «Филадельфией», НХЛ, ИИХФ – ушло. Теперь все в руках юристов, которым надо затащить мощнее, чем сам Федотов в Кубке Гагарина-2022. Мы сейчас не видим, как ситуация может закончиться для клуба и вратаря положительно, но это не значит, что это совсем невозможно.

ЦСКА играет теми, кто есть, до дедлайна

Без Федотова у ЦСКА неплохая бригада вратарей… для условного «Витязя». Первый номер Александр Шарыченков – вратарь опытный, но этот статус вывозил только в «Югре» (давным-давно) и на короткой дистанции в «Салавате». Армейцы уже пробовали играть с Шарыченковым в роли первого номера – примерно три месяца в сезоне-2020/21 (Ларс Юханссон был травмирован, а потом какое-то время набирал форму) – получилось так себе, ЦСКА многовато проигрывал и пропускал. А Шарыченков по итогам того сезона занял место в конце третьего десятка по проценту отраженных бросков (Юханссон – третье). Это не помешало армейцам выиграть конференцию, но в плей-офф они пошли уже со шведом.

Последний плей-офф ЦСКА тоже начинал с Шарыченковым, но уже по ходу третьей игры вернул Рейдеборна – швед тоже не образец стабильности, но выручал в нужный момент.

Второй-третий номера прямо сейчас – Всеволод Скотников и Дмитрий Гамзин. На двоих они сыграли в КХЛ 10 матчей. Скотникову уже 22 – и пора бы уже играть в КХЛ более регулярно, но по масштабу таланта он очевидно не Илья Сорокин, который в 20 лет стал основным в ЦСКА. Гамзину как раз 20, неплохо дебютировал в прошлом сезоне (2 победы и 3 пропущенных), но он пока вообще кот в мешке – на уровнях ниже не наиграл столько, чтобы можно было его как-то оценивать.

Это самый маловероятный сценарий – даже победа ЦСКА в деле Федотова выглядит более реалистичной. Пара молодых неочевидного и ветеран очевидно среднего уровня – с такой бригадой топ-клуб идти в сезон никак не может.

ЦСКА ищет вратаря внутри КХЛ

С одной стороны, все сложно, потому что великая русская школа вратарей захватила НХЛ, но не КХЛ. Тут, во-первых, нет явных звезд, во-вторых, даже тех, что есть, еще надо как-то забрать. А сейчас как будто немножко не то время, когда можно было отжать даже Капризова у «Салавата».

Но для ЦСКА нет ничего невозможного (кроме как привезти иностранца не из КХЛ), поэтому давайте смотреть, кто, собственно, хотя бы в теории может решить вратарскую проблему чемпиона.

Никита Серебряков, «Адмирал», 27 лет

Самый очевидный вариант – лучший вратарь прошлого сезона, играет в скромной команде, контракт всего на год. Минус: топовый уровень показал только в прошлом сезоне, да и кроме «Адмирала», нигде толком не играл.

Серебрякова армейцы могли выцепить из Владивостока и летом, но ЦСКА решил повоевать за Федотова. Однако, если с Федотовым в итоге не срастется, на Серебрякова деньги (и активы) Есмантович точно найдет, как бы «Адмирал» ни упирался.

Максим Дорожко, «Витязь», 25 лет

Автор исторически лучшего вратарского сезона для «Витязя» (94,1% ОБ и 1,96 КН – и то, и другое клубные рекорды). Минус: не проверен на дистанции, прошлый сезон был у него дебютным в КХЛ. Дорожко всю карьеру, включая ВХЛ и МХЛ, провел в слабых командах, которые обычно играют под давлением и получают много бросков. В ЦСКА ему точно потребуется время на адаптацию.

Илья Коновалов или Константин Волков, «Динамо», оба – 25 лет

Парни достаточно молодые, с разнообразным опытом и в серьезных клубах КХЛ, и за границей. При этом им как будто тесновато вдвоем в «Динамо». У Волкова биография послабее, но его и забрать при желании чуть более реально. Минус: у бело-голубых большие амбиции, и их будет очень трудно уговорить на сделку.

То есть можно понять, почему ЦСКА так вцепился в Федотова. Действительно классного иностранца заманить сейчас трудно, да и лимит подталкивает клубы к тому, чтобы вратарскую позицию закрывать паспортистами. Уровень Федотова понятен и доказан, возраст – самое начало прайма, даже несмотря на пропущенный год. А доступные и даже не очень доступные варианты содержат куда больше риска.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Бедняков