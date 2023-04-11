54 комментария

4:1 и 1-0 в серии.

Плей-офф КХЛ подошел к своей главной серии! Кажется, последний раз в истории лиги лучшим командам Востока и Запада гарантировано по месту в финале, так что этот момент стоит запомнить (а то как бы потом ЦСКА – СКА десятилетиями здесь не наблюдать).

Тем более, что первый матч «Ак Барса» и ЦСКА действительно удался: больше 60 бросков в створ, переходящая инициатива, опыт Билялетдинова, давление армейцев и точнейшие атаки казанцев. Это было весело.

Старт финала получился куда зрелищнее, чем ожидалось

Финальная вывеска «ЦСКА vs «Ак Барс» могла у кого-то вызвать не самые веселые ассоциации: прагматичный, системный хоккей (не как у СКА, другой) с периодическим использованием муниципального автопарка у своих ворот – и все это с обеих сторон одновременно. Но такой страх мог возникнуть, только если до этого вы вообще не смотрели Кубок Гагарина-2023.

Да, никто из них ни разу не «Торпедо» с его короткими передачами в средней зоне, но до финала команды дошли не благодаря 1:0 в каждом матче с осушением пятачка. Конечно, Билялетдинов – до сих пор фанат аккуратной игры в своей зоне и дисциплины, но нынешняя версия «Ак Барса» заметно отличается от предыдущих сборок этого же тренера. Он разрешает своим игрокам творить в чужой зоне, а себе – улыбаться на скамейке даже во время первого матча финала. Счет, к слову, на тот момент был еще равным.

ЦСКА Федорова тоже бывает разным. Его по старой памяти ассоциируют с ЦСКА Квартальнова или Никитина, но москвичи могут играть в любой хоккей. В этом плей-офф, например, обыгрывали «Локомотив» с 13 бросками в створ за весь матч. А сегодня только за первые 20 минут нанесли 17 (а всего бросили в сторону 27 раз) – лишь Билялов подтащил Казань в тяжелые моменты первого периода и дал шанс удержать ничью.

Гости выглядели мощно заметную часть матча, и даже казалось, что сейчас они привычно включатся в нужный момент – и все залетит. Но не с этим соперником и точно не сегодня: казанцы знают, как правильно обороняться, как уводить игру от своих ворот и как наказывать в контратаках. Они даже спокойно играли на проброс, если того требовала ситуация. Со стороны звучит, может, не очень захватывающе, но сам хоккей был довольно быстрый, напряженный и зрелищный.

У «Ак Барса» мощная и своевременная реализация

В какой-то степени Казань взяла матч оружием соперника – хотя в этом плей-офф она далеко не всегда играла так, как с ЦСКА. В понедельник очень хорошо прослеживалась одна тенденция: ЦСКА владеет преимуществом, запирает в зоне, много бросает, создает моменты, но в итоге сами же армейцы и пропускают.

Первый период был за москвичами – они реально играли здорово, но вдруг карты спутал гол Артема Лукоянова в меньшинстве. Во втором уже перестроилась Казань, и именно хозяева играли с позиции силы. И что здесь? Своевременный гол Галиева, когда на реализацию понадобилось всего 10 секунд.

Особо выделяется третий период. Игроки «Ак Барса» вообще не стеснялись и отбрасывались при первой же возможности. В самом начале периода был эпизод с тремя или четырьмя пробросами подряд – ЦСКА не забил, зато казанцы выстояли, а потом прибили соперника сначала одним голом, а через пять с половиной устроили контрольный.

По статистике в этом плей-офф у казанцев на одну заброшенную шайбу уходит 12 бросков. Сегодня же в гол конвертировался каждый седьмой бросок – это шикарный процент реализации.

Победный гол Казани – хитрость Билялетдинова и мастерство Шипачева

Гол Станислава Галиева оказался безумно важен – и для дальнейшего хода матча, и для результата в целом. «Ак Барс» вышел вперед в большинстве – шайба в итоге стала победной. Но и без этого факта эпизод заслуживал внимания.

На выбрасывание в чужой зоне выпустили Кирилла Семенова – и это сразу заметил комментатор Артем Батрак. Фишка в том, что Семенов не играет в спецбригаде большинства, но именно у него лучший показатель на точке у «Ак Барса» в этом плей-офф – 64,1% (у того же Шипачева – 46,5%). Выиграв вбрасывание, Кирилл сразу же метнулся на скамейку (дело было во втором периоде, она была рядом), откуда выскочил Дмитрий Кагарлицкий – спецбригада оказалась в привычном составе и с шайбой.

Зинэтула Билялетдинов после матча уверял, что ничего нового в таком решении нет, такое практиковали. Нового, может, и нет – но факт в том, что задумка сработала. Даже Кагарлицкий, в общем-то, не понадобился. Пока он мчался в сторону чужого пятачка – Галиев уже отправлял шайбу в сетку. И тут второй важный момент: роскошный перевод Шипачева.

В плане игры в целом – это совершенно не выдающийся плей-офф для Вадима, но даже редких моментов ему хватает, чтобы делать результат для «Ак Барса». Потрясающе.

Галиев, кстати, не мог промахнуться: он забивал армейцам в финале-2018, полуфинале конференции-2022 (в составе «Динамо») и вот теперь. Так что ЦСКА – его клиент.

Как сыграл Радулов?

Серия для капитана «Ак Барса» особо значима – в 2016-м он сам был в финале с ЦСКА, и тогда в своем последнем сезоне перед очередным отъездом за океан проиграл «Магнитке». Прошло 7 лет – Радулов вернулся из Северной Америки, снова играет в финале, но уже за Казань.

Первый матч с ЦСКА Александр провел в спокойном для себя режиме – это был не тот Радулов, который выжигает все вокруг. Он отыграл скромные 16 минут и 22 секунды – самый большой айстайм среди форвардов. За это время у него два броска в створ, один блокшот, шесть хитов – он все равно был хорош, обострял игру и внес вклад в победу.

Пожалуй, относительно спокойную игру Радулова можно связать как раз с тем, что казанцы в этот вечер хороши именно командой, и не было такого, чтобы выделялся кто-то один.

Главный момент в игре с его участием – третья шайба «Ак Барса». В этом эпизоде Александру почему-то не записали ассист, хотя гол для Воронкова, по сути, сделал Радулов. Дмитрий, конечно, молодец, что со второго раза все-таки добил шайбу в ворота, но бросок его партнера был не таким простым, как кажется.

Это то, чему учат в детских школах, а иногда и в молодежных или даже взрослых командах, если игроку не объяснили этого раньше: при выходе 2-в-1 бросайте между щитков вратарю – либо попадете, либо будет удачный отскок от вратаря. В общем, и этот эпизод можно включать в хоккейные учебники.

А защитника ЦСКА Владислава Провольнева, конечно, жалко – мог быть сэйв года.

Финал

Счет в серии – 1-0

Фото: ak-bars.ru; khl.ru