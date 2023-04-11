54 комментария

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Старт финала Кубка Гагарина – просто огонь! «Ак Барс» реализовал почти все – помогла хитрость Билялетдинова

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4:1 и 1-0 в серии.

Плей-офф КХЛ подошел к своей главной серии! Кажется, последний раз в истории лиги лучшим командам Востока и Запада гарантировано по месту в финале, так что этот момент стоит запомнить (а то как бы потом ЦСКА – СКА десятилетиями здесь не наблюдать).

Тем более, что первый матч «Ак Барса» и ЦСКА действительно удался: больше 60 бросков в створ, переходящая инициатива, опыт Билялетдинова, давление армейцев и точнейшие атаки казанцев. Это было весело.

Старт финала получился куда зрелищнее, чем ожидалось

Финальная вывеска «ЦСКА vs «Ак Барс» могла у кого-то вызвать не самые веселые ассоциации: прагматичный, системный хоккей (не как у СКА, другой) с периодическим использованием муниципального автопарка у своих ворот – и все это с обеих сторон одновременно. Но такой страх мог возникнуть, только если до этого вы вообще не смотрели Кубок Гагарина-2023.

Да, никто из них ни разу не «Торпедо» с его короткими передачами в средней зоне, но до финала команды дошли не благодаря 1:0 в каждом матче с осушением пятачка. Конечно, Билялетдинов – до сих пор фанат аккуратной игры в своей зоне и дисциплины, но нынешняя версия «Ак Барса» заметно отличается от предыдущих сборок этого же тренера. Он разрешает своим игрокам творить в чужой зоне, а себе – улыбаться на скамейке даже во время первого матча финала. Счет, к слову, на тот момент был еще равным.

ЦСКА Федорова тоже бывает разным. Его по старой памяти ассоциируют с ЦСКА Квартальнова или Никитина, но москвичи могут играть в любой хоккей. В этом плей-офф, например, обыгрывали «Локомотив» с 13 бросками в створ за весь матч. А сегодня только за первые 20 минут нанесли 17 (а всего бросили в сторону 27 раз) – лишь Билялов подтащил Казань в тяжелые моменты первого периода и дал шанс удержать ничью.

Гости выглядели мощно заметную часть матча, и даже казалось, что сейчас они привычно включатся в нужный момент – и все залетит. Но не с этим соперником и точно не сегодня: казанцы знают, как правильно обороняться, как уводить игру от своих ворот и как наказывать в контратаках. Они даже спокойно играли на проброс, если того требовала ситуация. Со стороны звучит, может, не очень захватывающе, но сам хоккей был довольно быстрый, напряженный и зрелищный.

У «Ак Барса» мощная и своевременная реализация

В какой-то степени Казань взяла матч оружием соперника – хотя в этом плей-офф она далеко не всегда играла так, как с ЦСКА. В понедельник очень хорошо прослеживалась одна тенденция: ЦСКА владеет преимуществом, запирает в зоне, много бросает, создает моменты, но в итоге сами же армейцы и пропускают.

Первый период был за москвичами – они реально играли здорово, но вдруг карты спутал гол Артема Лукоянова в меньшинстве. Во втором уже перестроилась Казань, и именно хозяева играли с позиции силы. И что здесь? Своевременный гол Галиева, когда на реализацию понадобилось всего 10 секунд.

Особо выделяется третий период. Игроки «Ак Барса» вообще не стеснялись и отбрасывались при первой же возможности. В самом начале периода был эпизод с тремя или четырьмя пробросами подряд – ЦСКА не забил, зато казанцы выстояли, а потом прибили соперника сначала одним голом, а через пять с половиной устроили контрольный.

По статистике в этом плей-офф у казанцев на одну заброшенную шайбу уходит 12 бросков. Сегодня же в гол конвертировался каждый седьмой бросок – это шикарный процент реализации.

Победный гол Казани – хитрость Билялетдинова и мастерство Шипачева

Гол Станислава Галиева оказался безумно важен – и для дальнейшего хода матча, и для результата в целом. «Ак Барс» вышел вперед в большинстве – шайба в итоге стала победной. Но и без этого факта эпизод заслуживал внимания.

На выбрасывание в чужой зоне выпустили Кирилла Семенова – и это сразу заметил комментатор Артем Батрак. Фишка в том, что Семенов не играет в спецбригаде большинства, но именно у него лучший показатель на точке у «Ак Барса» в этом плей-офф – 64,1% (у того же Шипачева – 46,5%). Выиграв вбрасывание, Кирилл сразу же метнулся на скамейку (дело было во втором периоде, она была рядом), откуда выскочил Дмитрий Кагарлицкий – спецбригада оказалась в привычном составе и с шайбой.

Зинэтула Билялетдинов после матча уверял, что ничего нового в таком решении нет, такое практиковали. Нового, может, и нет – но факт в том, что задумка сработала. Даже Кагарлицкий, в общем-то, не понадобился. Пока он мчался в сторону чужого пятачка – Галиев уже отправлял шайбу в сетку. И тут второй важный момент: роскошный перевод Шипачева.

В плане игры в целом – это совершенно не выдающийся плей-офф для Вадима, но даже редких моментов ему хватает, чтобы делать результат для «Ак Барса». Потрясающе.

Галиев, кстати, не мог промахнуться: он забивал армейцам в финале-2018, полуфинале конференции-2022 (в составе «Динамо») и вот теперь. Так что ЦСКА – его клиент.

Как сыграл Радулов?

Серия для капитана «Ак Барса» особо значима – в 2016-м он сам был в финале с ЦСКА, и тогда в своем последнем сезоне перед очередным отъездом за океан проиграл «Магнитке». Прошло 7 лет – Радулов вернулся из Северной Америки, снова играет в финале, но уже за Казань.

Первый матч с ЦСКА Александр провел в спокойном для себя режиме – это был не тот Радулов, который выжигает все вокруг. Он отыграл скромные 16 минут и 22 секунды – самый большой айстайм среди форвардов. За это время у него два броска в створ, один блокшот, шесть хитов – он все равно был хорош, обострял игру и внес вклад в победу.

Пожалуй, относительно спокойную игру Радулова можно связать как раз с тем, что казанцы в этот вечер хороши именно командой, и не было такого, чтобы выделялся кто-то один.

Главный момент в игре с его участием – третья шайба «Ак Барса». В этом эпизоде Александру почему-то не записали ассист, хотя гол для Воронкова, по сути, сделал Радулов. Дмитрий, конечно, молодец, что со второго раза все-таки добил шайбу в ворота, но бросок его партнера был не таким простым, как кажется.

Это то, чему учат в детских школах, а иногда и в молодежных или даже взрослых командах, если игроку не объяснили этого раньше: при выходе 2-в-1 бросайте между щитков вратарю – либо попадете, либо будет удачный отскок от вратаря. В общем, и этот эпизод можно включать в хоккейные учебники.

А защитника ЦСКА Владислава Провольнева, конечно, жалко – мог быть сэйв года. 

Кубок Гагарина

Финал

Ак Барс – ЦСКА 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Дата проведения
17 апреля, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Лукоянов ()
1:1 – 14 Григоренко (Дитц, Провольнев)
2:1 – 22 Галиев (Шипачев, Войнов)
3:1 – 47 Воронков ()
4:1 – 52 Панюков (Адамчук, Лямкин)
Вратари: Билялов 35/36 – Рейдеборн 24/28.

Счет в серии – 1-0

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СКА – такой же богатый суперклуб, как ЦСКА. Но почему он тогда постоянно проигрывает?

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Фото: ak-bars.ru; khl.ru

54 комментария

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Ddd Erf
тьфу-тьфу-тьфу. вперёд ак барс
+42
-5
+37
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Роман Замалетдинов
Почему комментаторы топят за цска...это же очевидно..гоол цска забили скворцов орет..слушаешь как они плачут
+34
-7
+27
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Azevedo51
«ЦСКА владеет преимуществом, запирает в зоне, много бросает, создает моменты, но в итоге сами же армейцы и пропускают»

А какие собственно говоря моменты были у ЦСКА? Ну вот прям из реальных? В конце первого периода был наброс от синей опасный и Тимур чудом успел щиток положить, да и пожалуй момент у Григоренко в третьем когда выкатывался на пятак. Ак Барс во втором периоде должен был забивать больше, там и перекладина и моменты у Кагарлицкого и Воронкова.

А ещё умиляет, как все эксперты говорят о том, какой крутой Адам и что он сильнее Тимура, но ни один не вспомнил, что Тимур дважды в равной борьбе в чистую переиграл Адама и отвоевал место основного в плей-офф
+22
-1
+21
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Brigant
Билялетдинов пришел что бы победить!
+11
0
+11
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BLAD
Всё элементарно, на поле были две совершенно разные команды, Барсы идущие за чемпионством и вторая команда ждущая, что им вручат кубок просто так к столетию...
+14
-4
+10
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Сергей Жарковский
АК Барс - дальнейших побед!👍
+7
0
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Роман Замалетдинов
Бил тактически переиграет..помоните мои слова
+9
-3
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Роман Замалетдинов
Ответ stpn1503
Ак барс не заслужил победу, у красно-синих было больше моментов. Не в первый раз начинаем с поражения, вперёд, армейцы! ЦСКА Всегда Будет Первым!!!
Ты реально в это веришь
+6
-1
+5
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BLAD
Ответ Сергей Бакин
скоро расплата
Ты случаем не родственник Шурочки Невского?
+5
0
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Владимир Гришин
Ответ stpn1503
Ак барс не заслужил победу, у красно-синих было больше моментов. Не в первый раз начинаем с поражения, вперёд, армейцы! ЦСКА Всегда Будет Первым!!!
В первом периоде было немного тревожно за Ак Барс, но выстояли. А второй-третий уже Казань была явно сильнее. Да и неужели можно считать всерьёз незаслуженным поражение 4:1? В одну шайбу я бы ещё понял, но в три?
+4
0
+4
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Azevedo51
Ответ stpn1503
Ак барс не заслужил победу, у красно-синих было больше моментов. Не в первый раз начинаем с поражения, вперёд, армейцы! ЦСКА Всегда Будет Первым!!!
Назови опасные моменты красно синих. Прям что бы реальные, где можно сказать, что повезло

А то если судить по твоим словам, то конявые уже от Локо давно должны были вылететь
+4
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KRAN
Ответ BLAD
Всё элементарно, на поле были две совершенно разные команды, Барсы идущие за чемпионством и вторая команда ждущая, что им вручат кубок просто так к столетию...
В России нет ни одной столетней хоккейной команды.
+3
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Azevedo51
Ответ stpn1503
Откуда в комментах так много грёбаных казанцев?
Ну болельщиков Ак Барса много, а настоящих фанов цска по пальцам одной руки посчитать можно
+2
0
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Azevedo51
Ответ stpn1503
Выход 1 на 1 Полтапова, дальний удар Нестерова, 2 выхода Мингачёва из-за ворот, а ещё полный контроль в первом периоде. Наиграли на 5 шайб, а барсы просто ловили на ошибках.
Да уж, все моменты просто высосаны из пальцев, ну да ладно. На 5? Я думал на 10. А на сколько шайб наиграл ЦСКА в первых двух играх с Локо?
+3
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Den_94
Комментарий удален модератором
Что нужно сделать? В Балашиху их отправить. От одного слова Балашиха, у них такое закипание начинается, мама не горюй.
+2
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MaaRek
Ответ Azevedo51
Ну болельщиков Ак Барса много, а настоящих фанов цска по пальцам одной руки посчитать можно
Самое смешное, на спортсе у Ак Барса и Авангарда на двоих 20.000 подписчиков а у коней СКА и ЦСКА в сумме 150.000 - при этом ветки финала Востока собирают в два раза больше комментов, чем конское дерби. Это ж сколько ботов накручено
+2
0
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Павел Лепехин
Ответ Роман Замалетдинов
Почему комментаторы топят за цска...это же очевидно..гоол цска забили скворцов орет..слушаешь как они плачут
абсолютно нормально комментаторы отработали, у вас уже по-моему глюки
+2
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Ruslan Thalitoff
Ответ zenitchyk
казанцы - молодцы. заслужили место в финале. в начале сезона, в середине, после всех этих ситуаций с радуловым даже близко не рассматривались не то, что в финале, в плофф бы попасть. радулова подравняли, вот и итог. прям преодоление себя.
АК.,Барс- это Кубок!,..Но,.Обязаны.
Выиграть 2игру в.Казани,
Это.Очень Важно.!!,пр.Руслан.
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Lemax
Ответ stpn1503
Выход 1 на 1 Полтапова, дальний удар Нестерова, 2 выхода Мингачёва из-за ворот, а ещё полный контроль в первом периоде. Наиграли на 5 шайб, а барсы просто ловили на ошибках.
Тогда может они будут первыми по контролю в первом периоде?) Есть какой-нибудь приз за это? Для цска, думаю, могут и изобрести
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MaaRek
Ответ stpn1503
Выход 1 на 1 Полтапова, дальний удар Нестерова, 2 выхода Мингачёва из-за ворот, а ещё полный контроль в первом периоде. Наиграли на 5 шайб, а барсы просто ловили на ошибках.
Это всё полу моменты, которых и у Ак Барса более чем достаточно. Сафонов в меньшинстве простил, перекладина от того же Сафонова во втором. Панюков массу моментов имел. Галиев
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Den_94
Ответ Сергей Бакин
скоро расплата
В очереди в ларке? С утра пить не рекомендуют, ато опять будете ерунду писать
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Booligan
Кажется, последний раз в истории лиги лучшим командам Востока и Запада гарантировано по месту в финале

автор намекает, что СКА никогда не дойдёт до финала, а значит эксперимент будет продолжаться?
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MaaRek
Ответ Azevedo51
«ЦСКА владеет преимуществом, запирает в зоне, много бросает, создает моменты, но в итоге сами же армейцы и пропускают» А какие собственно говоря моменты были у ЦСКА? Ну вот прям из реальных? В конце первого периода был наброс от синей опасный и Тимур чудом успел щиток положить, да и пожалуй момент у Григоренко в третьем когда выкатывался на пятак. Ак Барс во втором периоде должен был забивать больше, там и перекладина и моменты у Кагарлицкого и Воронкова. А ещё умиляет, как все эксперты говорят о том, какой крутой Адам и что он сильнее Тимура, но ни один не вспомнил, что Тимур дважды в равной борьбе в чистую переиграл Адама и отвоевал место основного в плей-офф
Ну Адам неплохой вратарь и иногда действительно может классно тащить, но на дистанции Тимур более надёжный вратарь и оборона при нём более спокойно работает, зная, что он не пустит плюху в любой момент. Бэкапом держать такого дорогого вратаря тоже нельзя, поэтому правильно расстались
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Ibra Meji
Хорошечно
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Lemax
Ответ Oliver65
Помнится мне,как совсем недавно один тренер "от бога",любивший сравнивать себя с Жозе Мауриньо и постоянно твердящий про "могучую систему"игры в клубе,сказал на своей последней пресс-конференции,что тактика дала сбой,и что невозможно просчитать все ходы соперника наперед.Так вот,ЦСКА и есть та команда,с которой "системы" и "тактики"работают только до поры до времени,а потом они "считывают"это фуфло и делают нужный себе результат.Помяните мои слова.
Если ты ставишь в кавычки тренер от бога, то может и не стоит ссылаться на его мнение, ведь он не от бога да и не тренер?)
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