Москвичам хватило 5 бросков.

Второй раунд Кубка Гагарина официально завершен. Седьмой матч в серии ЦСКА и «Локомотива» получился ярким, но абсолютно пустым в плане интриги: кажется, только армейцы получают удовольствие от таких решающих игр. Для всех остальных (а ярославцы далеко не единственные) – это сплошной стресс.

Решающие шайбы ЦСКА забросили игроки нижних троек

Считается, что результат в плей-офф обычно определяют игроки третьего-четвертого звена: мол, они привыкли терпеть, биться-бороться – а это самые ценные качества в кубковом хоккее. Иногда они забивают и голы – чаще всего, кстати, безумно важные и даже решающие. Седьмой матч выступил очередным доказательством этого – хотя в случае ЦСКА разница между топ-6 и боттом-6 не всегда бросается в глаза.

Но именно тройка Светлакова удачно навязала борьбу в чужой зоне уже на пятой минуте – и Слепышев просто идеально подправил бросок центрфорварда.

Момент стоит посмотреть полностью (поэтому видео, а не гифкой): «Локомотив» уже остановил атаку соперника, надо было лишь аккуратно отлепить шайбу от борта и вывести из зоны – но туда поехал Карнаухов, и ярославцы не смогли этого сделать. В итоге все мгновенно превратилось в гол.

Проигранная борьба у бортов – главная беда гостей в этот вечер: первые четыре шайбы в матче пришли как раз из таких эпизодов. Пятая – просто проигранная борьба в своей зоне, но в тот момент Ярославль, кажется, уже просто докатывал матч. Еще одна проблема в игре «Локомотива» в среду- кроме психологии, от которой и пошли совсем необязательные ошибки – пятачок: во время второй, третьей, четвертой шайбы там либо давали сопернику спокойно играть, либо вовсе теряли его.

Вот как та же третья тройка ЦСКА забрасывала в третьем периоде: Карнаухов не дал добраться ярославцам до шайбы у борта (опять!), отдал ее свободному Слепышеву – а тот на одинокого Светлакова.

«Локомотив» пытался прийти в себя: атаковал, давил, даже штурмовал ворота ЦСКА во втором периоде, но было видно, что это не планировалось изначально. Да и сложно вообще представить, что всего с 5 бросков соперника за 20 минут ты получишь две шайбы, а 6-й их бросок в створ – аж в середине матча – станет третьим голом. Поэтому все, что создавал Ярославль, получалось немного хаотичным, сделанным впопыхах.

Были редкие моменты, которые могли перевернуть игру, но Шалунов, к примеру, попал в штангу, а остальное тащил Рейдеборн. Да и в целом вывозила оборона ЦСКА, которая готова была сдерживать натиск столько, сколько нужно. А в третьем периоде москвичи вообще удивили и не стали играть на удержание – вместо этого довели матч до разгрома.

Прохор Полтапов – самый яркий игрок вечера

Второй – и, вероятно, ключевой – гол в этом матче ЦСКА забил на 10-й минуте. И его придумала вообще четвертая тройка нападения.

Вводные все те же: проигранные «Локомотивом» борт и пятачок. Но здесь красоты добавляет еще и обманка от нападающих: Потапов подобрал шайбу за воротами и поехал дальше, уведя за собой соперника и внимание вратаря, открывшего ближнюю штангу. Дальше был просто гениальный пас Прохора на Виталия Абрамова.

А спустя пару смен Прохор Полтапов уже сам чуть не забил лучший гол Кубка Гагарина-2023 – совсем немного не хватило до красоты:

При этом со своими привычными для четвертого звена обязанностями – хитами и блокированными бросками – он тоже успевал справляться.

Прохору Полтапову всего 20 лет (исполнилось в феврале), это его второй сезон во взрослом хоккее – и, по сути, первый полноценный в КХЛ. Он провел неплохую регулярку, набрав 5+5 за 55 игр при среднем времени 5:55 8:09 за вечер. А в серии с «Северсталью» забросил свою первую шайбу в Кубках Гагарина.

«Прохор – молодой хоккеист. Он неплохо начал, но ему не хватает стабильности. При этом у него есть уверенность. В других матчах – не против таких команд как «Локомотив» – Прохор смотрится здорово, держит шайбу, особенно в атаке. В плане командных действий без шайбы он также играет надежно», – говорил Сергей Федоров про нападающего во время этого плей-офф. Тогда он оставил его в запасе, но при этом все равно отзывался комплиментарно.

К слову, у Полтапова было очень мало айстайма этой весной: против «Северстали» он сыграл только 3 матча и не получал больше двух минут за вечер, против «Локомотива» – тоже крохи (1:37, 1:22, 1:23). В пятом матче Федоров доверил молодому ему аж 3 минуты на льду, а в шестом – 9:23. Тренер заметил появившуюся уверенность Прохора – и сегодня он сыграл уже 10 минут, отдав безумно важную передачу.

Контракт молодого форварда рассчитан до 2025 года – и, кажется, мы еще сможем увидеть, как Полтапов потихоньку поднимается по звеньям, до его возможного переезда за океан (задрафтован «Баффало»). Но накануне серии против СКА куда интереснее тот факт, что Прохор – воспитанник питерского хоккея,

ЦСКА не проигрывает седьмые матчи уже 7 лет

«Локомотив» вытащил серию с 1-3, но даже после этого было понятно, что в седьмом матче придется тяжко – ЦСКА слишком часто бывал в таких ситуациях. Иногда даже кажется, что армейцы любят этот адреналин решающих игр: уже четыре серии подряд (!!!), начиная с полуфинала Кубка Гагарина-2022, длятся по максимуму.

Неудивительно, что еще до среды у хоккеистов ЦСКА в сумме было 68 сыгранных седьмых матчей. У «Локомотива», к слову, 25 таких игр на всю команду. Кажется, именно поэтому Ярославль так посыпался в первом периоде и, по сути, не пришел в себя до конца матча. Если для москвичей 0:2 в седьмом матче с «Северсталью» вообще не было проблемой, то для «Локо» такой же счет оказался просто бедой.

Но что больше всего поражает: армейцы с 2016 года – с поражения в финале с «Магниткой» – не проигрывают седьмые матчи. Вообще. Кажется, они настолько преисполнились в своем познании, что им уже всякий плей-офф стал абсолютно понятен.

Для сравнения: у «Локомотива» это была шестая семиматчевая серия в истории КХЛ, и его статистика куда печальнее – 2 победы и 4 поражения. И ведь не сказать, что ярославцы этим вечером наиграли на 0:5 – они бились, бросали, еще раз бросали, попадали в штанги, но с каждой минутой все больше и больше теряли уверенность.

Команда не достигла желаемого результата, но это не значит, что она провалила плей-офф – и тем более весь сезон. «Локомотив» Никитина очень достойно смотрелся – что по регулярке, что весной, в составе выстрелили несколько ярких молодых игроков, сам Никитин стал еще более живым в общении с журналистами. Если здесь и нужно обновление, то точечное.

Хотя, возможно, даже не составу, а самому клубу: при качественной игре основы, при всей системе хоккея, выстроенной в Ярославле, начиная с ДЮСШ, «Локомотив» в медиа все равно выглядит командой суперлиги, случайно попавшей в будущее. И этот подход точно пора менять.

Второй раунд

Счет в серии – 4-3

Фото: vk.com/hccska