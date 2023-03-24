«Магнитка» просто разочаровала.

В четверг розыгрыш Кубка Гагарина-2023 потерял еще одну команду, но это не вызвало таких эмоций, как накануне. Вернее, это не вызвало вообще никаких эмоций: «Магнитка» выглядела в полуфинале Востока как случайный гость. И даже того фарта, что был в серии против «Авто», у нее уже не осталось.

На Западе интриги тоже не получается: «Локомотив» бился-бился в зоне ЦСКА, но лишь получил болезненный удар и возвращается в Москву со счетом 1-3.

«Магнитка» выглядела ужасно и проиграла по делу

Если сравнивать две серии с 4-0 во втором раунде, то путь «Авангарда» к финалу конференции был даже легче, чем у СКА. «Торпедо» доставило армейцам куда больше проблем, чем «Металлург» – Омску. Понятно, что для «ястребов» серия с прошлогодним финалистом получилась по-своему непростой, но «Магнитка» и близко не была той командой, которая еще год назад уничтожала всех и была в шаге от кубка.

Причины провала еще надо поискать – состав уральцев претерпел минимальные изменения летом, но какие-то механизмы внутри перестали работать. Казалось бы, когда команда вела 3-1 в финале, то на следующий год она в плюс-минус том же составе должна быть еще злее. Но вместо этого получился какой-то аморфный коллектив – иностранцы не тащили, а одним из лучших у «Магнитки» был защитник Григорий Дронов, который набрал за всю серию 3+1.

Что говорить, если за всю серию «Металлург» вел в счете всего 75 секунд игрового времени? Это было в третьем матче, когда Дронов сделал счет 2:1, но потом Виктор Сведберг быстро сравнял, а Арсений Грицюк решил игру в овертайме. Команда не просто уступила по делу – она по совокупности не наиграла даже на одну победу.

Мы отмечали ужасную игру магнитогорцев в обороне еще в серии с «Автомобилистом» (зацените гол Эберта). Но как объяснить такие действия в своей зоне при счете 1:1 в матче, который решает судьбу сезона? Трое уехали за одним Найтом, а еще один не смог помешать бросить Буше. В этом голе – весь сезон «Магнитки».

В целом же и «Авангард» провел блестящую серию. Здесь тот случай, когда не стоит списывать конечный результат только на состояние соперника – сами омичи сыграли выше всяких похвал. Михаил Кравец оставил какие-то вполне рабочие вещи после Боба Хартли – например, в последней игре его команда сделала 26 блокшотов.

На пресс-конференции тренер тоже ничего не скрывал и четко объяснил стиль: «Помогла самоотверженность, правильная игра, хорошая оборона, – сказал Кравец. – Мы очень много в сезоне над этим работали, с моей первой тренировки. Это была основная задача – поставить оборону. Все идет от «печки»: хорошо играешь в обороне – впереди есть мастера, они решат вопрос. Главное – не пропустить».

Итог мы видели: «Авангард» четко выполнил тренерские установки, уверенно прошагал в финал Востока и попутно опозорил «Магнитку», хотя она сама для этого все делала. «Металлург» впервые в истории КХЛ проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 – кажется, как минимум в тренерском штабе теперь стоит ждать перемен.

Легионеры «Авангарда» были сильнее иностранцев «Магнитки»

Еще один ключевой фактор серии – игра иностранцев. Этот сезон последний в лиге, когда команды задействуют по пять легионеров, поэтому сейчас их влияние на команды очень и очень велико. Хотя тот же «Авангард» доказывает, что и с тремя легионерами – Буше, Найтом и Бродхерстом (Сведберг – с казахстанским паспортом) – можно добиваться успеха.

В каждой из игр кто-то из них обязательно забивал, а вот иностранцы «Магнитки» так и не смогли выйти на проектную мощность – 0 голов на всю бригаду за 4 матча. Единственное светлое пятно – Лайпсик, у которого 4 передачи. В остальном же – провал, Керри даже сыграл не во всех матчах, а в одной из них провел на льду меньше двух минут.

Зато «ястребы» забивали много и в основном это были ключевые голы – у Буше две победные шайбы в серии, плюс по разу они с Найтом открывали счет в матчах. Для понимания важности первой шайбы: в этой серии омичи открывали счет в каждой из игр – и в итоге побеждали.

Есть хорошее выражение, которое часто используют в североамериканских хоккейных медиа – «делать разницу». Вот иностранцы «Авангарда» в этой серии ее и сделали.

Второй раунд

Счет в серии – 0-4

ЦСКА – оборонительная машина с инстинктом убийцы

После победы «Локомотива» в третьем матче показалось, что он наконец-то научился играть с ЦСКА и что в Москву команды точно вернутся при равном счете. Вот только во вторник у ярославцев залетело почти все что можно, а в четверг – было просто нечему залетать, им не дали практически ничего создать. А те редкие шансы, что все-таки были, они сами не использовали.

Сегодняшнюю игру армейцев в обороне не поместишь в палату мер и весов, но в целом она была где-то рядом.

Вообще точнее всего этот хоккей резюмировал Сергей Федоров в эфире КХЛ ТВ: «Парни – молодцы, сориентировались. Понимали, «Локомотив» пойдет в атаку: они сыграли очень активно, в очень агрессивный хоккей. То же ждем и в следующей игре. Но нас это устраивает, потому что у нас есть определенные хоккеисты, которые держат этот удар».

Даже по этой цитате можно понять, что смотреть такой матч, если вы не ярославец и не болельщик ЦСКА, просто тяжело. По уровню экшна это больше напоминало шахматы – разве что там хитовать друг друга нельзя (очень зря, кстати – было бы интереснее), а тут аж 42 силовых приема на двоих. Команды выстраивали защиту и бились, хотели друг друга перебегать, переработать, перетерпеть.

Номинально первым номером при этом считался «Локомотив», который все еще уступал в серии. Но чтобы выиграть у ЦСКА второй матч подряд, нужно пользоваться любой мельчайшей ошибкой: удалением, неудачной сменой, нерасторопностью защитников. Свой единственный гол Ярославль забил от синей при помощи рикошета – неплохо, но никаких гарантий, если ты не подкрепил это, например, реализованным большинством (0 из 1).

ЦСКА – слишком опытный шахматист. Играя черными фигурами, он не стремится перехватывать инициативу – просто дождется минимальной осечки соперника. Будь то просто неудачная игра на пятачке (гол!) или неловкая попытка сохранить шайбу в чужой зоне (гол!).

Армейцы нанесли всего 14 бросков в створ – и забили 3 гола. Фантастическая реализация, даже если вычесть шайбу в пустые ворота. Мощнее в этом плей-офф выступал, кажется, только «Авангард» в гостевых матчах с «Сибирью». Но ЦСКА вообще не нужно много бросков для побед – и лучше всего это знает «Локомотив».

Что делать с этой информацией, пусть думает тренерский штаб Ярославля. Лишь бы команде не расклеиться после такого.

Второй раунд

Счет в серии – 1-3

Фото: ХК «Авангард» Омск; ПХК ЦСКА Москва