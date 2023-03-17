Голов было совсем мало.

СКА против «Торпедо» – серия мечты для зрителей. Конечно, хотелось, чтобы она случилась в финале Запада – так в главном финале была бы как минимум одна атакующая команда, но и сейчас отсюда может выйти будущий финалист.

На протяжении всего сезона и Роман Ротенберг, и Игорь Ларионов декларировали, что будут играть в активный хоккей:

• «У нас современная система. Если мы берем за пример, то можем назвать клубы НХЛ: что-то от «Бостона», что-то от «Колорадо» – такие современные подходы, потому что мы хотим, чтобы на нас ходили болельщики, чтобы был зрелищный хоккей. Это первая задача», – рассказывал тренер СКА «Скользкому льду»;

• «Я сказал сразу генменеджеру Максиму Гафурову: «У нас будет немножко другой подход. Мы хотим, чтобы у нас было все четыре звена, которые могут играть в атакующий хоккей», – анонсировал Профессор перед стартом сезона.

Оба не обманули: построили зрелищные, атакующие команды, которые были в лидерах по многим параметрам. Только СКА – с топ-игроками, «Торпедо» – преимущественно с неизвестными парнями.

По личным встречам в регулярке армейцы были лучше «Торпедо»: 3 победы в основное и поражение только по буллитам. Но в плей-офф та статистика никакого значения не имеет: в первом раунде СКА намучилось с Минском, а нижегородцы хоть и возились в овертаймах с «Динамо», но выглядели кайфующими от хоккея живчиками.

«Торпедо» удивило соперника – СКА просто не держал шайбу

Забавно, что в итоге две самые острые команды лиги сподобились только на три забитых гола.

В первую очередь это вина «Торпедо»: реализация гостей откровенно хромала, хотя они были гораздо острее в чужой зоне. Можно возразить, что у СКА в этот вечер больше бросков в створ, но атаки Нижнего были куда опаснее – особенно в первые 40 минут. Шайбы летели преимущественно выше: у Коваленко – после отличного подключения в первом периоде, Кручинин вообще бил буллит во втором. У армейцев такого верняка почти не было.

Торпедовцам удалось навязать свою игру с первых минут: очень быстро перемещали шайбу, а при потерях сразу же набрасывались на соперника, пытаясь ее отобрать. Они шли в активный прессинг тремя нападающими – чем очень смущали СКА первое время. В том числе и отсюда у Нижнего возникали моменты.

Лишь к третьему периоду армейцы приноровились к темпу соперника – хотя там уже и «Торпедо» как будто чуть подсело по скоростям. Но в целом по такой игре складывалось впечатление, что игроки СКА в основном либо ждут чужой ошибки, либо когда все за них порешают Яшкин или Гусев. И ведь дождались – и того, и другого.

СКА спасла задница Никишина, а «Торпедо» подвел конек Буренова

Как бы ты ни был хорошо готов, в спорте часто все решает элемент случайности. Спросите у «Автомобилиста», например, который забил в свои ворота во втором овертайме второй игры. Или у Никишина, у которого было два автогола.

Кажется, именно после того случая защитник СКА готов к любым неожиданностям – например, к тому, что после пары рикошетов шайба окажется на клюшке соперника, а ворота останутся пусты. Феноменальное спасение, хотя это мог быть первый гол в матче.

У «Торпедо» и вовсе произошло непредвиденное: защитник Николай Буренов просто взял и упал у борта, когда ехал туда за шайбой. На нее коршунами налетели игроки СКА и разыграли до верного – забил Прохоркин, намучившийся в этом сезоне с травмами. Буренов уже был в вертикальном положении, но потерял позицию и никак не мог помешать.

Проблема, конечно, была не в координации Буренова – что-то случилось с коньком. После этого эпизода ему меняли лезвие на скамейке – но к такому, конечно, никто не был готов.

«Торпедо» подвел его лучший компонент

По такой игре Нижний Новгород совершенно не заслуживал поражения – и Фирстов хладнокровно наказал СКА, который чрезмерно увлекся атакой, за 3 минуты до конца основного времени.

А дальше – любимый торпедовцами овертайм, где в плей-офф-2023 они уже забрали 3 победы. По статистике, наверное, должна была быть и четвертая: 10 бросков (6 в створ, 1 – попытка лакросса), 6 выигранных вбрасываний из 6, 02:21 в атаке против 0:47 у соперника, который к тому же бросил лишь раз. Но нет – Яшкин утащил эту победу у «Торпедо» прямо из-под носа.

Причем статистика посчитала это вбрасывание в пользу нижегородцев, но пользу из него извлек русский чех. Пошел вперед и мгновенно среагировал на отскок – сюрприз для Кульбакова.

Есть какая-то ирония в том, что в параллельном матче – у команд, строящих свои победы в первую очередь на надежной обороне – залетело в сумме аж 5 шайб, а тут только 3. Но, кажется, именно серия СКА с «Торпедо» в итоге будет самой зрелищной во втором раунде.

Второй раунд

Счет в серии – 1-0

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин