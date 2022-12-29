Хоккеиста «Магнитки» обвиняют в даче взятки в крупном размере. Похоже, все опять из-за военника

Суд перенесли на плей-офф.

Очень неприятная тенденция: хоккеистов все чаще стали видеть на заседаниях суда – как в роли потерпевших, так и подсудимых. Совсем скоро предстоит новый случай: интернет-издание Пруфы сообщило о том, что нападающего «Магнитки» Семена Кошелева обвиняют в даче взятки в крупном размере. Игрок никак не комментирует информацию, но на сайте Ленинского районного суда Уфы еще в январе этого года заведена карточка по делу. В качестве ответчика – Кошелев Семен Юрьевич.

Интересно, что первое судебное заседание должно было состояться в среду 8 февраля. В итоге его перенесли на 21 марта – но и там не факт, что Кошелев сможет присутствовать. Это даты второго раунда Кубка Гагарина – хотя теоретически «Магнитка» может как раз играть матчи в Уфе.

Причем тут Уфа, если он играет в Магнитогорске?

В карьере Семена Кошелева было не так много клубов: «Торпедо» из его родного Усть-Каменогорска, ЦСКА, «Авангард» и «Магнитка». «Салавата Юлаева» в списке нет, но в последнее время Уфа активно фигурирует в судебных делах как место, где игрокам незаконно делали военные билеты. К тому же между Магнитогорском и столицей Башкирии всего 344 км (около 5 часов на машине).

Перечень статей, по которым обвиняют Кошелева, намекает, что его дело тоже может быть связано как раз с уклонением от армии: «Дача взятки должностному лицу» (ст.291 ч.3 УК РФ) и «Дача взятки должностному лицу в крупном размере» (ст.291 ч.4 п.б УК РФ). Наказание по статье 291 ч.3 предусматривает денежное наказание от 1,5 млн или лишение свободы до 8 лет. По ст.291 ч.4 п.б – 1-3 млн рублей или 7-12 лет заключения.

По аналогичным статьям в 2022 году рассматривали дела трех хоккеистов: вратаря Анвара Сулейманова (итог – 5 лет условно), нападающего СКА Михаила Воробьева (штраф 2 млн рублей) и форварда «Югры» Владислава Лукина (штраф 2,2 млн рублей) – все трое в свое время жили в Уфе и играли в системе «Салавата Юлаева». Ходили слухи, что среди «покупателей» военников могли быть и более статусные игроки – Павел Карнаухов, Иван Федотов и Кирилл Капризов, но они не подтвердились.

Судебные разбирательства в отношении военкома (и даже его жены) в Уфе до сих пор продолжаются. И не исключено, что всплывут новые фамилии.

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков уверяет, что с армией у Семена Кошелева никаких проблем нет: «Он состоит на учете в магнитогорском военкомате, он учится в нашем институте, и у него отсрочка, кажется, до 2025 года. Я лично видел его дело, видел справку из института. Да, претензии в свое время были – еще осенью, но если были бы какие-то проблемы сейчас, клубу бы сообщили. Очень много уток в прессе почему-то. Один сказал – все поверили».

Однако официально заведенное дело в суде – это вовсе не «утка».

Кто такой Семен Кошелев?

Семену Кошелеву 27 лет. Он родился в Усть-Каменогорске и даже выступал за юниорскую и молодежную сборные Казахстана, но в 18 лет переехал в Москву и со временем сменил спортивное гражданство – по ходу сезонов-2017/18 и 2019/20 играл за вторую сборную России.

«Мы потеряли для сборной Казахстана того же Семена Кошелева. Потому что в то время, когда у него был контракт с «Торпедо», его тренер вывез нелегально в Тольятти, невзирая на мой приказ», – вспоминал пару лет назад бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов в интервью sports.kz.

Кошелев оказался в системе ЦСКА – и сначала играл в МХЛ, а уже на второй сезон его стали подключать ко взрослому хоккею: «Звезде» в ВХЛ и основе в КХЛ. На третий год в России он продолжал выступать сразу за три армейские команды – и выиграл с «Красной Армией» Кубок Харламова, став лучшим снайпером плей-офф МХЛ-2017. Но той же весной стал частью мощного обмена: вместе с Дмитрием Кугрышевым поехал в Омск, а в ЦСКА отправился Антон Бурдасов.

В «Авангарде» Кошелев провел три года – прошел с ним отставку Скабелки, разрушение «Арены-Омск», переезд в Балашиху и финал Кубка Гагарина-2019. Весной 2020-го президент «Авангарда» Максим Сушинский говорил, что в клубе рассчитывают на Кошелева как на лидера атаки в будущем, но уже в сентябре генеральный менеджер Алексей Волков обменял его в «Магнитку» – взамен получил права на вратаря Алексея Демченко (основного кипера «ястребов» в этом сезоне).

В прошлой регулярке Семен выбил 13+14 в 47 матчах (лучший результат в карьере) – и продлил контракт до конца сезона-2023/24. Тогда же снова дошел до финала Кубка Гагарина, но чемпионом стал ЦСКА. И это была уже третья решающая серия, которую Кошелев проигрывает: в плей-офф-2016 он еще в составе армейцев играл в финале – но там уступил как раз «Магнитке».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Куденко; globallookpress.com/Yevgeny Philippov/Global Look Press