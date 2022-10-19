Голдобин в огне – хет-трик в ворота «Ак Барса». Испортил возвращение Билялетдинова

Хотя казанцы были хороши.

Главный сюжет среды был, казалось, очевиден: несмотря на армейское дерби в Москве гораздо больше внимания приковывала к себе Казань, где Зинэтула Билялетдинов после долгого перерыва проводил первый официальный матч в роли главного. Его возможная победа над «Магниткой», лидером Востока, с ходу – ну согласитесь, красивая же история вышла бы?

На крайний случай, если б матч получался унылым и с преимуществом уральцев, нашелся бы другой фокус: первая игра Бурмистрова против «Ак Барса» после перехода. Он же еще не отвык от зеленой формы – даже трибуны «Татнефть-Арены» по привычке в перерыве назвал домашними.

Но в итоге оба сюжета перекрыл Николай Голдобин, который испортил своим хет-триком возвращение Билла (важному матчу Бурмистрова не мешал – у Александра пока не чтобы получается на новом месте), а заодно и добыл «Металлургу» весьма нужную победу: последние два матча команда уступила – пусть и по буллитам.

На 25-й минуте он открыл счет – воспользовался потерей «Ак Барса» в центре площадки. Тройка «Магнитки» убежала к воротам, но Николай не стал делиться, а сам прошил Билялова:

Гол в начале третьего периода в большинстве стал ключевым для этого матча – а заодно и победным для «Магнитки». Майе в большинстве нашел подкрадывавшегося к воротам Голдобина – и тот бросил, а потом и добил удачно отскочившую шайбу.

При этом нельзя сказать, что «Ак Барс» плохо играл (это, скорее, про его первые 20 минут – хотя они и закончились 0:0) – нет, казанцы перехватили инициативу, заперли «Металлург» в его зоне – и долбили, долбили, долбили по воротам. За третий период – 25 бросков, но в створ только 11. Болельщики уже предвкушали гол – но где-то откровенно не везло, а где-то был очень хорош Василий Кошечкин.

Полевые же игроки «Металлурга» (а они с первого периода играли в 5 защитников – травма Дронова) просто не успевали за соперником. Но когда Казань сама устала и физически, и от того, что шайба не шла в ворота, Магнитогорск тут же ее наказал. Выход 3-в-1 – и Майе с Голдобиным снова придумали отличный гол.

«Коля забил три, сейчас набирает обороты. Дай Бог, чтоб так продолжалось», – Илья Воробьев был лаконичен на пресс-конференции, но вполне доволен. При этом сейчас уже почти никто не вспоминает, что в начале октября Голдобин просил обмен из «Металлурга» – якобы из-за конфликта с главным тренером.

«Его просто посадили в этом сезоне – и все. Никто ничего ему толком не объяснял, просто не дают игрового времени. Нас не устраивает наше нынешнее положение в клубе. Мы хотим обмена», – говорил тогда агент Сергей Исаков в интервью «Чемпионату», но Голдобин начал забивать, и ситуация сама по себе сошла на нет.

Вообще нападающего можно назвать одним из самых ярких и талантливых в КХЛ, но при этом его талант равняется его же нестабильности. Например в ноябре он начал сухую серию из 11 матчей без очков, а в трех последних играх у него 5+2. Никто не знает, когда Голдобин выдаст шоу – даже он сам.

При этом в российской карьере Николая не так уж и много хет-триков – нынешний всего третий. Однажды был покер, но это аж во времена юниорской лиги Онтарио.

2022-й – пока самый богатый на хет-трики в карьере Голдобина. Но каким будет 2023-й?

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hcmetallurg