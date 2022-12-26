Помните юниора, который боролся с лимфомой Ходжкина? Он уже забивает в КХЛ!

Первый гол Мирошниченко за «Авангард»!

Если прошлая неделя в КХЛ запомнится арендой 18-летнего нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» и его первым голом за новый клуб, то прямо перед новогодними праздниками все внимание на себя решил забрать другой талантливый юниор – Иван Мирошниченко из «Авангарда».

В понедельник он забросил первую шайбу в лиге – в своем седьмом матче. В конце первого периода «Барыс» решил фантастически не вовремя провести смену – Федор Малыхин отдал молодому партнеру под синюю линию, и Иван точно бросил под штангу.

«Эмоции – самые лучшие, на площадке был взрыв эмоций, когда я увидел эту шайбу за ленточкой. И партнеры очень были рады. Это не описать, наверное, – говорил Мирошниченко в раздевалке корреспонденту «Чемпионата». – Неудобно было бросать? Ну неудобно тебе – неудобно вратарю. Первый гол он пропустил над ловушкой – я постарался туда же бросить. И бросок получился резким, немного неожиданным для него – и залетело.

Конечно, маленько напрягало [что не могу забить первый гол] – и хорошие моменты были: два раза 1-в-0 бросал. Долгожданный гол. Можно сказать, что адаптируюсь к игре в КХЛ, зарабатываю тренерское доверие – и с каждым матчем все больше и больше играю».

Шайба действительно долгожданная для Ивана, но еще весной этого года не было понятно, будет ли в карьере хоккеиста сезон-2022/23 в принципе – в марте у него обнаружили лимфому Ходжкина. Игрока в его борьбе с раком поддерживали по обе стороны океана – с ним по видеосвязи созванивался даже Марио Лемье, которому удалось победить эту болезнь по ходу карьеры.

Мирошниченко прошел курс лечения – и уже в июне был допущен до тренировок, а в июле «Вашингтон» выбрал форварда в первом раунде драфта НХЛ – под 20-м номером.

«В апреле я был в Германии на чемпионате мира U18 и познакомился с Иваном и его отцом, – рассказывал ассистент генменеджера «Вашингтона» Росс Махони. – Он уже прошел второй курс химиотерапии, очень сильно похудел, потерял волосы и носил кепку. Я подумал: «Какая тяжелая ситуация». Затем мы созвонились в Zoom в мае, когда он заканчивал лечение, и он выглядел намного лучше. Мы снова встретились на интервью во время недели драфта НХЛ (7-8 июля) – и тут он выглядел великолепно.

Когда пришла наша очередь выбирать – мы взяли лучшего игрока из доступных нам. Перед этим мы обсуждали и надеялись, что Иван будет доступен на тот момент – были очень счастливы назвать его имя».

В конце октября Мирошниченко вернулся к полноценным тренировкам с командой, а в ноябре вышел на лед в МХЛ. И очень быстро стало понятно, что в молодежной лиге ему просто тесно. Его подняли в ВХЛ, а в декабре вызвали уже в главную команду.

Иван Мирошниченко стал девятым игроком до 19 лет, кому удалось набрать очко в этом сезоне КХЛ – всего же в этой регулярке успели сыграть 27 (25 полевых + 2 вратаря) хоккеистов такого возраста.

Первый гол Ивана отдельно отметил даже президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «Р-Спорту»: «Мирошниченко – один из самых талантливых игроков своего поколения, за ним будущее нашего хоккея. А его возвращение на лед после болезни в очередной раз доказывает, что в спорте нет ничего невозможного. Это очень вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею».

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Фото: hawk.ru; East News/Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP