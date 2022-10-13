Ткачев набрал 2+2 сразу после отставки Рябыкина. Тренер говорил, что он не готов, и сажал в запас

Кажется, кто-то ошибался.

«Авангард» – первый клуб Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23, отправивший в отставку главного тренера. Дмитрию Рябыкину не дали даже закончить домашнюю серию – хотя в матчах с «Амуром» и «Адмиралом» было вполне реально провести работу над ошибками и реабилитироваться.

Но дело не только в результатах – очень быстро поползли слухи о недопонимании между игроками и тренером, а генменеджер клуба Алексей Волков, кажется, их почти подтвердил в интервью «Чемпионату»: «Ситуация стала критической, атмосфера в коллективе была удручающей, так что не было смысла больше ждать».

Сложно сказать, с кем именно у Рябыкина возникли напряженные отношения в команде, но совершенно точно легко проследить, кем он был недоволен в последнее время.

«Дали ему чуть-чуть набрать форму, потому что нас не устраивало то, что он показывал. Вове надо чуть-чуть поработать над своими физическими данными», – говорил экс-тренер «Авангарда» про Владимира Ткачева в конце сентября. На матч с «Торпедо» второго игрока команды по зарплате (80 млн – по данным «СЭ») просто оставили вне заявки, хотя выпустили на следующий – вряд ли за два дня можно кардинально подтянуть форму (если проблема реально в этом).

Всего при Рябыкине Ткачев набрал 2+6 за 15 матчей. При Кравце в роли и.о. – 2+2 за один вечер. Владимир выдал против «Амура» свою самую вдохновенную игру в сезоне. Он поучаствовал во всех голах, сделав дубль в третьем периоде – хотя до этого не забивал 9 матчей подряд.

Кроме того, он еще и вдохновил Арсения Грицюка, который столкнулся с синдромом второго сезона – не мог забить аж с 3 сентября. Но после таких передач не промахиваются.

Вообще Ткачев в четверг раздавал просто конфеты, а не пасы – у игроков «Амура» просто не было шансов (а какие шансы, если на все это просто смотреть?!):

«То, что тренер нам говорил – больше играть с шайбой, больше владеть шайбой – с этим справились, и, думаю, контролировали полностью игру», – объяснил причины победы сам Ткачев.

«Как воздействовали на него? Я в принципе вообще с каждым игроком поговорил практически, – объяснял и.о. главного тренера Михаил Кравец после матча. – С некоторыми и не нужно было разговаривать, потому что меня полностью устраивало, как ребята играют. С Володей мы разговаривали. Я понимаю, какого плана этот игрок.

Какие-то силовые приемы сумасшедшие, биться – это не его. У него есть сильные коньки – то, что вы сегодня увидели. Это хорошая скорость, владение шайбой, хорошие передачи, завершение. Мы с ним договорились как партнеры, как друзья, как мужчины, можно сказать, что я ему доверяю, он играет, выполняет, но при любой потере мне главное, чтобы он хорошо отрабатывал назад».

Кажется, тренерские взгляды Кравеца для нападающего куда ближе. Или же как раз подоспели результаты работы над физикой – которую требовал Рябыкин. А может и то, и другое.

Но куда более занимательную речь тренер произнес в раздевалке, перед игроками «Авангарда»: «Хорошая игра. Всех с победой. Спасибо – в принципе, для меня это была тоже очень принципиальная игра: немножко там [в «Амуре»] мне поднасрали в душу. Но спасибо вам, что вы им ######## четыре гола».

Михаил Кравец работал в Хабаровске в прошлом сезоне – пригласили уже в сентябре на смену Владимиру Воробьеву, но до конца регулярки ему не удалось доработать – лига прервала ее из-за эпидемии коронавируса и подготовки сборной. «Амур» не стал предлагать тренеру новый контракт, хотя на момент остановки сезона команда отставала на два очка от зоны плей-офф.

Но, кажется, у него есть шанс поработать полный сезон в Омске: после первого же матча игроки выручили именно Кравецу щит – переходящий командный титул лучшего игрока.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: hawk.ru