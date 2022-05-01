Бурдасов переезжает из СКА в «Трактор», «Авангард», «Салават» и «Торпедо» назначили новых тренеров. Онлайн первого дня переходов в КХЛ

Начинается жаркое межсезонье.
Главные события первого дня переходов в КХЛ
• Игорь Ларионов возвращается в российский хоккей! Он новый главный тренер "Торпедо". В его штабе будет работать Николай Хабибулин.
• омский "Авангард" представил нового главного тренера - им стал Дмитрий Рябыкин, уже 6 лет отработавший в клубе в роли ассистента. Контракт - пока на 1 год;
• "Салават Юлаев" назначил главным тренером Виктора Козлова. Срок соглашения - 1 год. При этом клуб расстался с вратарем Александром Шарыченковым, защитниками Динаром Хафизуллиным и Андреем Зубаревым и нападающим Петром Хохряковым.
• Антон Бурдасов покидает СКА и возвращается на родину - за "Трактор" он не играл с сезона-2011/12. Среди возможной суммы контракта называют 85 млн в год;
• СКА вернул из "Ак Барса" защитника Романа Рукавишникова (срок соглашения - 4 года), а из "Авангарда" - нападающего Николая Прохоркина (контракт на 3 года);
• Сергей Толчинский на год продлил контракт с "Авангардом". Он сыграет на льду новой "Арены Омск";
• защитник Александр Елесин остается в "Локомотиве" еще на 2 года - клуб подтвердил официально.
• "Автомобилист" планирует усилиться пачкой заметных в КХЛ легионеров. Ждем официального объявления.
Новости из Казахстана
"Барыс" заключил контракты с воспитанниками - защитником Саматом Данияром и нападающим Станиславом Александровым.
Увидим ли мы этих новичков в следующем сезоне. Не факт, конечно - оба соглашения двусторонние. Но с другой стороны состав казахстанской команды не кажется настолько плотным, чтоб не дать шанс своим кровинушкам.
Еще один старичок СКА
Николай Прохоркин не доедет из Балашихи до Омска, потому что переезжает в Питер. Снова - он уже играл за СКА с 2016-го по 2019-й.
Новый контракт - еще на 3 года. Но вообще вся эта ситуация с возвращениями в СКА и длительными контрактами больше говорит о том, что в лиге кончились звезды - и Питер пошел на второй круг.
Вячеслав Основин - в "Сибири"
Новосибирский клуб анонсировал переход нападающего его легендарной фразой:
Первые новички "Торпедо"
Нижегородцы выменяли из "Югры" двух нападающих - 19-летнего Василия Атанасова и 20-летнего Ивана Воробьева.
Пока анонс тренерского штаба от "Торпедо" выглядит куда солиднее.
Обмен московского "Динамо" и "Локомотива"
Бело-голубые анонсировали уход Ивана Бочарова - ему желают удачи в новом клубе. Уже все знают, что следующей командой вратаря станет "Локомотив".
При этом это не просто переход свободного агента, а обмен - "Динамо" взамен получит ярославского воспитанника Илью Коновалова, играющего за фарм-клуб "Эдмонтона" в АХЛ. Кроме того в этой истории еще будет 24-летний нападающий Павел Кудрявцев, переходящий в "Динамо" как НСА.
Почему нельзя было просто обменять игроков, а нужно было заморачиваться со свободными агентами - вопрос.
Кажется, главный факап сегодняшнего дня
Автор "Спорт-Экспресса" Артур Хайруллин пишет, что Даниил Журавлев стал неограниченно свободным агентом и "Ак Барс" не сохранил права на защитника.
Очень странно все это.
UPD. Казань не делала квалификационное предложение Журавлеву, который собрался в НХЛ. Если не получится там - он сможет перейти в любую команду КХЛ, "Ак Барс" не стал закреплять права.
Нападающий Иван Дроздов из "Спартака" - один из самых востребованных игроков на рынке. Им интересуются как минимум "Салават", "Авангард" и "Трактор". По информации Михаила Зислиса, Уфа предложила 50 млн за 22-летнего ОСА. Красно-белые не согласились.
Новости из Беларуси
11 хоккеистов минского «Динамо» получили квалификационные предложения: Игорь Мартынов, Антон Линдхольм, Владислав Еременко, Илья Усов, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Ринат Валиев, Дмитрий Буйницкий, Сергей Большаков, Владимир Алистров, Павел Варфоломеев.
Еще 5 игроков - Лукас Бенгтссон, Роман Горбунов, Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук, Александр Суворов - в рамках КХЛ будут принадлежать "Динамо". Минчане закрепили права на них.
Толчинский остается в "Авангарде"
Хотя фактически переезжает из Балашихи в Омск. Это было понятно еще по намекам в его инстаграме накануне - и теперь подтверждено официально.
"В прошедшем сезоне, возможно, не все получалось, но в равнодушии Сергея точно нельзя обвинить. Это высококлассный мастер, способный решать исход матчей в одиночку. Таких в Лиге немного, - сказал генменеджер "Авангарда" Алексей Волков.
А ведь по пресс-конференциям прошлого сезона с участием Александра Крылова и по конфликту клуба с агентом Толчинского Шуми Бабаевым (помните историю с отъездом Чинахова?), можно было предположить, что в Омске Сергея не будет.
Сколько-сколько?!
Как сообщает журналист Денис Таипов в своем телеграм-канале, Антон Бурдасов будет получать в "Тракторе" 85 млн рублей в сезон.
Если это так, тогда понятно, почему СКА не особо боролся за нападающего.
Первый новичок СКА
Ну или, скорее, старичок - в Питер возвращается защитник Роман Рукавишников. Последние 2,5 сезона он провел в "Ак Барсе".
Срок контракта солидный - сразу 4 года. Но не стоит удивляться - это новый тренд у руководства питерских армейцев.
Свежие инсайды подвезли. Разгружаем
Порция новостей от журналиста "СЭ" Михаила Зислиса и телеграм-канала "Правый хват":
• Защитник ЦСКА Клас Дальбек переходит в "Давос" - контракт с армейцами расторгнут по обоюдному согласию;
• «Спартак» планирует переподписать белорусского защитника Олега Евенко;
• "Металлург" хочет сохранить защитника Михаила Пашнина;
• "Локомотив" выкупил у "Лады" сына Василия Кошечкина - Максима Майорова (не тот нападающий, что играл в "Коламбусе", а 17-летний вратарь) за 15 млн рублей. Переход уже подтвержден официально.
Что там у Снеговика и "снежинок"?
У "Сибири" не очень много трансферных новостей: вернулся их командировки в ВХЛ защитник Илья Пастухов (1+2 и "+8" в регулярке за "Югру", 0+1 и "+2" в плей-офф), сделано квалификационное предложение другому защитнику - Илье Морозову на 2 года.
И целый список игроков под общим заголовком "Закончились контракты" - обычно такой формулировкой дают понять, что теоретически может кто-то и останется в команде. Хотя вряд ли.
Нет новых соглашений с Юрки Йокипаккой, Виктором Комаровым, Максимом Гончаровым, Олегом Ли, Джей Си Липоном, Константином Алексеевым, Егором Миловзоровым, Алексеем Кручининым, Тревором Мерфи и Денисом Бодровым.
Другие трансферные новости из Уфы
Клуб благодарит за работу - то есть прощается - вратарей Александра Шарыченкова и Александра Скрынника, защитников Динара Хафизуллина и Андрея Зубарева, нападающего Петра Хохрякова и тренера Михаила Васильева (который будет помогать Ларионову в "Торпедо").
В целом весьма неплохие лоты на нашем рынке - по нынешним меркам.
Уфимские обновления
Виктор Козлов - новый главный тренер "Салавата Юлаева"! Не сказать, что эта новость особо скрывалась, все к этому и шло. Контракт на один год.
Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов назвал это назначение естественным развитием событий.
Еще новости с Урала
Как сообщает журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале, ожидается у "Автомобилиста" и более солидное усиление - причем, что удивительно, иностранное.
"По моей информации, в ближайшее время будет объявлено о подписании контрактов с форвардами Кертисом Волком («Барыс»), Миро Аалтоненом («Витязь») и защитником Юрки Йокипаккой («Сибирь»)".
Трансферные новости "Автомобилиста"
Из аренды в «Нефтехимике» в Екатеринбург возвращается воспитанник Александр Севостьянов - 1+1 в 11 матчах регулярки, 0+0 в 4 играх плей-офф. Если его отправляли в Нижнекамск за практикой, то задумка не удалась.
Профессор вернулся!
Камбэк от Игоря Ларионова в российский хоккей. Теперь его не будут переставлять по системе сборных России - он ушел в клубный хоккей и стал тренером "Торпедо"!
Среди его помощников в новом сезоне еще одна легенда - Николай Хабибулин!
Первые потери Омска в межсезонье
Фарм-клуб "Авангарда" - "Омские Крылья" - расстается с главным тренером Константином Курашевым (да, отец нападающего "Чикаго") и тренером вратарей Сергеем Климковичем.
А еще расстается с группой игроков: вратарем Вячеславом Новицким, с защитниками Арсеном Нургалиевым, Алексеем Прокопенко и Данилой Щекиным, с нападающими Русланом Господынько, Николаем Майоровым, Сергеем Колесниковым, Вадимом Кравченко, Макаром Никишаниным и Александром Свитовым.
Последний игрок в списке обращает на себя особое внимание. А ведь долгое время ходили слухи, что он войдет в тренерский штаб команды.
Первый громкий переход межсезонья
Как сообщает журналист "Спорт-Экспресса" Артур Хайруллин в своем телеграм-канале, Антон Бурдасов станет новичком "Трактора". Вернулся домой.
Елесин остается в Ярославле
"Локомотив" продлил контракт на 2 года с одним из основных своих защитников - Александром Елесиным. За океан игрок не вернется.
Первые потери "Трактора"
По какому-то областному челябинскому плану развития спорта "Трактор" к этому моменту уже должен был взять несколько Кубков Гагарина. Пока не взял ни одного - так что удивляться изменениям в составе не приходится.
Правда пока косметические. На выход - нападающий Вячеслав Основин (5+9 в сезоне) и тренер Алексей Заварухин.
"Амур" - без заявлений, но со списками
Хабаровский клуб не стал говорить про новичков и даже не стал говорить про уходящих - просто вывесил списки тех, у кого есть контракты с командой, кто ОСА и кто НСА. Последний список довольно большой.
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Новый главный тренер "Авангарда"
Тут уже нет интриги - в последние дни все инсайдеры уверяли, что после Хартли рулить "Авангардом" будет Дмитрий Рябыкин. В его карьере был 21 мощный сезон на высшем уровне как у игрока, и 6 - в роли помощника тренера. Опыта главным у Рябыкина нет - хотя, как показывает практика, для завоевания Кубка Гагарина, тренерский опыт вообще не нужен.
"Выбор из главных тренеров на рынке был не так велик, - объяснил выбор тренера генменеджер Алексей Волков. - Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной. Дать шанс тренеру, который уже на протяжении многих лет работает в штабе, давно стал своим для омских болельщиков, логично и правильно".
Контракт Рябыкина заключен на один год, но может быть продлен, если команда достигнет поставленные цели.
Трансферный первомай стартовал!
Всем добрейшего воскресенья!
На календаре 1 мая - а это не только первый день последнего месяца весны, но и праздник слухов, переходов и назначений в КХЛ! Уже сегодня многие звезды и околозвезды лиги определятся с новыми клубами, а свеженазначенные тренеры будут говорить, что их цель в новом сезоне - Кубок Гагарина.
В общем, будет интересно. Присоединяйтесь!
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