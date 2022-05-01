Бурдасов переезжает из СКА в «Трактор», «Авангард», «Салават» и «Торпедо» назначили новых тренеров. Онлайн первого дня переходов в КХЛ

• Игорь Ларионов возвращается в российский хоккей! Он новый главный тренер "Торпедо". В его штабе будет работать Николай Хабибулин.

• омский "Авангард" представил нового главного тренера - им стал Дмитрий Рябыкин, уже 6 лет отработавший в клубе в роли ассистента. Контракт - пока на 1 год;

• "Салават Юлаев" назначил главным тренером Виктора Козлова. Срок соглашения - 1 год. При этом клуб расстался с вратарем Александром Шарыченковым, защитниками Динаром Хафизуллиным и Андреем Зубаревым и нападающим Петром Хохряковым.

• Антон Бурдасов покидает СКА и возвращается на родину - за "Трактор" он не играл с сезона-2011/12. Среди возможной суммы контракта называют 85 млн в год;

• СКА вернул из "Ак Барса" защитника Романа Рукавишникова (срок соглашения - 4 года), а из "Авангарда" - нападающего Николая Прохоркина (контракт на 3 года);

• Сергей Толчинский на год продлил контракт с "Авангардом". Он сыграет на льду новой "Арены Омск";

• защитник Александр Елесин остается в "Локомотиве" еще на 2 года - клуб подтвердил официально.

• "Автомобилист" планирует усилиться пачкой заметных в КХЛ легионеров. Ждем официального объявления.