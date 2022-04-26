ЦСКА возвращается в финальную серию: вырвал победу в овертайме. Не помешали ни Кошечкин, ни автогол

Армейцы бились!

Когда твоя команда не забивает уже шесть периодов – самое время что-то менять. Желательно все. Но плей-офф – явно не то время, чтобы наигрывать резерв – Сергей Федоров не стал кардинально перекраивать состав: в заявке появился Юртайкин (впервые в плей-офф) вместо Панкратова, а первое, второе и четвертое звенья, по сути, просто махнулись центрфорвардами. В обороне изменений тоже было немного: из пары, стабильно собирающей минусы в полезность, Дитц – Киселевич, сделали ставку только на канадца, он остался в составе.

Решения Федорова сыграли – как позитивно, так и не очень для ЦСКА. Вот, например, Даррен Дитц не отказывается от своей традиции в финале – дарить голы сопернику. Его нового напарника – Джона Гилмора – обокрал в третьем периоде Егор Коробкин, а Дитц слишком долго решал на прямых ногах, что же делать. Коробкин за свою работоспособность в этом эпизоде заслуживает как минимум почетной грамоты от руководства Металлургического комбината:

А вот пример удачной тренерской находки: Юртайкин начал в четвертом звене, но по ходу матча стал появляться в третьем – с Соркиным и Светлаковым. В таком сочетании они и играли в начале сезона (потом Данил получил травму – и сюда подставили Александра Попова) – взаимопонимание осталось! Роскошная передача Юртайкина – и гол Соркина:

По сути, этот момент спас ЦСКА от отпуска. Интересно, что последний раз очки Юртайкин набирал еще 10 сентября 2021-го. А вообще 24-летний нападающий не играл с октября – и говорили, что он выбыл до конца сезона. На счастье армейцев – прогноз не оправдался.

В целом, во вторник была довольно равная борьба – и это максимально подходящее слово, потому что суммарное количество хитов и блоков заметно обходит количество бросков. Эпизодами «Магнитка» выглядела мощнее – и казалось, что никакого шестого матча не будет, но у ЦСКА провел чуть ли не лучший матч в серии Иван Федотов. Единственным, кто смог ему забить, был как раз Егор Коробкин – а первый гол в матче вратарь пропустил от своего, от клюшки Андрея Светлакова.

Кошечкину оборвали сухую серию еще во втором периоде (впрочем, она стала рекордной для финалов Кубка Гагарина – 156:34), но он все равно был хорош: 34 сэйва, включая вот такой момент в дополнительное время.

Болельщики на трибунах рисковали уйти домой за полночь, но команды не стали затягивать дальше первого овертайма. На 74-й минуте Никита Нестеров нашел откуда-то силы, совершил мощный рейд в чужую зону – и выложил шайбу под бросок Класа Дальбека. Защитники ЦСКА очень ярко анонсировали шестую игру в Москве.

ЦСКА выиграл – в целом, по делу, но не сверхуверенно, как это делал «Металлург». Сергею Федорову к следующей игре нужно снова искать варианты для усиления – в серии все еще ведет «Магнитка».

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии – 3-2