Мощнейший камбэк ЦСКА в третьем периоде: 5 голов за 10 минут, 2 – за 9 секунд!

Наконец-то праздник и на Западе.

В среду «Спорт-Экспресс» выкатил новый инсайдерский обзор контрактов. За выход в финал Кубка Гагарина игроки СКА получат в районе 7-8 млн, московские армейцы – ничего, им предусмотрены призовые только за трофей. И это 70 млн рублей. Каждому.

В третьем периоде третьей серии армейского дерби было сложно отделаться от мысли, что кто-то из москвичей открыл ссылку на такую новость в перерыве и вспомнил про бонусы. Ну или у Сергея Федорова обнаружились скрытые ораторские таланты – ЦСКА будто подменили. Это была какая-то машина, которая перечеркнула итоги первых двух периодов и просто смела соперника.

После 40 минут СКА вел 2:0 – вел, надо заметить, по делу, тренер-новичок Роман Ротенберг торжествовал. Но Максим Соркин – король овертаймов в ЦСКА – в начале третьего периода вдруг бросил с отрицательного угла. И попал.

А через несколько минут Артем Сергеев и Александр Волков обменялись ударами клюшкой – и освободили пространство для других игроков. Форматом 4-на-4 воспользовался Никита Нестеров – вышел один-на-один с Юханссоном и запустил ему в домик.

Обязательно зацените пас Окулова в падении – без него ничего бы не было. Даже танца Сергеева в штрафном боксе.

Формат 4-на-4 вообще очень полюбился ЦСКА – в такой расстановке москвичи забросили еще две шайбы. Александр Попов забил свой второй победный гол в этой серии и третий – в трех матчах. Всем бы в 41 так бегать.

А спустя 9 (Девять! Де-вять!!!) секунд отличился Павел Карнаухов – ну тут уже деморализованные защитники СКА помогли. Диктор по стадиону еще объявлял участников предыдущей атаки.

Формат 4-на-4 стал возможен только после удаления Никиты Гусева – в падении он заехал по лицу Сергею Плотникову. Нападающему СКА дали 2+2, там была кровь, а Плотников ушел в раздевалку.

Арбитры не были до конца уверены – даже пошли на видеопросмотр. Можно ли считать это удаление ключевым в матче? Ну только в том смысле, что СКА не умеет играть 4-на-4 – у москвичей в этот момент сидел в штрафном боксе Окулов. И до его выхода, в равных составах, ЦСКА забил два.

А вот после того, как Окулов вышел – уже был гол в большинстве. Слепышев, не реализовавший буллит во втором периоде, на этот раз бросил мимо вратаря.

5 голов с разницей в 9:44, два из них – за 9 секунд! ЦСКА провел совершенно сумасшедший период, перевернув игру. Да, СКА попытался организовать какие-то атаки – времени хватало и на обратный камбэк, но еще после шайбы Нестерова было понятно, что в этот матч москвичи вцепятся и не отдадут.

Шестой гол ЦСКА забил уже в пустые ворота – он на счету Соркина, начавшего камбэк. Закольцевал композицию.

Финал Запада

Счет в серии – 2-1

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко