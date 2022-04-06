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Мощнейший камбэк ЦСКА в третьем периоде: 5 голов за 10 минут, 2 – за 9 секунд!

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Наконец-то праздник и на Западе.

В среду «Спорт-Экспресс» выкатил новый инсайдерский обзор контрактов. За выход в финал Кубка Гагарина игроки СКА получат в районе 7-8 млн, московские армейцы – ничего, им предусмотрены призовые только за трофей. И это 70 млн рублей. Каждому. 

В третьем периоде третьей серии армейского дерби было сложно отделаться от мысли, что кто-то из москвичей открыл ссылку на такую новость в перерыве и вспомнил про бонусы. Ну или у Сергея Федорова обнаружились скрытые ораторские таланты – ЦСКА будто подменили. Это была какая-то машина, которая перечеркнула итоги первых двух периодов и просто смела соперника.

После 40 минут СКА вел 2:0 – вел, надо заметить, по делу, тренер-новичок Роман Ротенберг торжествовал. Но Максим Соркин – король овертаймов в ЦСКА – в начале третьего периода вдруг бросил с отрицательного угла. И попал.

А через несколько минут Артем Сергеев и Александр Волков обменялись ударами клюшкой – и освободили пространство для других игроков. Форматом 4-на-4 воспользовался Никита Нестеров – вышел один-на-один с Юханссоном и запустил ему в домик.

Обязательно зацените пас Окулова в падении – без него ничего бы не было. Даже танца Сергеева в штрафном боксе.

Формат 4-на-4 вообще очень полюбился ЦСКА – в такой расстановке москвичи забросили еще две шайбы. Александр Попов забил свой второй победный гол в этой серии и третий – в трех матчах. Всем бы в 41 так бегать.

А спустя 9 (Девять! Де-вять!!!) секунд отличился Павел Карнаухов – ну тут уже деморализованные защитники СКА помогли. Диктор по стадиону еще объявлял участников предыдущей атаки.

Формат 4-на-4 стал возможен только после удаления Никиты Гусева – в падении он заехал по лицу Сергею Плотникову. Нападающему СКА дали 2+2, там была кровь, а Плотников ушел в раздевалку.

Арбитры не были до конца уверены – даже пошли на видеопросмотр. Можно ли считать это удаление ключевым в матче? Ну только в том смысле, что СКА не умеет играть 4-на-4 – у москвичей в этот момент сидел в штрафном боксе Окулов. И до его выхода, в равных составах, ЦСКА забил два.

А вот после того, как Окулов вышел – уже был гол в большинстве. Слепышев, не реализовавший буллит во втором периоде, на этот раз бросил мимо вратаря.

5 голов с разницей в 9:44, два из них – за 9 секунд! ЦСКА провел совершенно сумасшедший период, перевернув игру. Да, СКА попытался организовать какие-то атаки – времени хватало и на обратный камбэк, но еще после шайбы Нестерова было понятно, что в этот матч москвичи вцепятся и не отдадут.

Шестой гол ЦСКА забил уже в пустые ворота – он на счету Соркина, начавшего камбэк. Закольцевал композицию. 

Кубок Гагарина

Финал Запада

ЦСКА – СКА 6:2 (0:1, 0:1, 6:0)
Дата проведения
6 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 20 Гусев (Ожиганов, Воробьев)
0:2 – 31 Волков (Галимов)
1:2 – 42 Соркин (Попов)
2:2 – 46 Нестеров (Окулов, Каменев)
3:2 – 50 Попов (Панкратов, Дальбек)
4:2 – 50 Карнаухов ()
5:2 – 51 Слепышев (Григоренко, Нестеров)
6:2 – 60 Соркин ()
Вратари: Федотов 23/25 – Юханссон 20/25.

Счет в серии – 2-1

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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