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«Авангард» и «Металлург» спасают плей-офф КХЛ: играют в хоккей и ничего не боятся

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Лучшая пара второго раунда.

Одно из самых нелепых оправданий в хоккее – когда говорят, что скучная игра нужна, чтобы приносить результат.

• СКА играет скучно, потому что ему нужен результат;

• «Локомотив» нагонял тоску, потому что играл в плей-офф на результат (0-4 в первом раунде);

• «Динамо» с Шипачевым и Войновым выдавало скуку, потому что очень был нужен результат (0-4 во втором раунде);

• «Трактор» и «Салават» издевались над болельщиками, потому что клубам нужен результат.

«Магнитке» и «Авангарду», топовым командам с внушительным списком достижений и тремя Кубками Гагарина на двоих, результат, видимо, не нужен – поэтому их серия ушла в седьмой матч, а каждая из шести предыдущих игр была шоу, в котором нападающие по очереди отгружали сопернику по 5 шайб за игру – как минимум.

Наверное, все дело в том, что команды не умеют играть в защите или не знают, что такое плотный кубковый хоккей? Ха, расскажите об этом Бобу Хартли, который в принципе построил одну из самых системных команд в истории российского клубного хоккея. Или Илье Воробьеву, который с «Магниткой» прошел три финала КХЛ и вытащил полуфинал конференции со счета 0-2.

Здесь, как и в соседних унылых сериях, блокируют и хитуют, проводят максимально правильные смены и вгрызаются в каждое вбрасывание. Только при этом не забывают про хоккей. Эта серия кипит эмоциями – «Авангард» перекрывает все нападение «Магнитки» в четыре защитника, Голдобин при счете 0-2 в серии издевается над оппонентами и оформляет хет-трик, а Илья Воробьев раздает бешеную энергетику на скамейке и вскипает от вопроса омского журналиста на пресс-конференции.

А еще есть реактивный Арсений Грицюк, который уже забыл, что начинал сезон в ближайшем резерве «Авангарда», а сегодня похоронил «Магнитку» дублем и набрал три очка в главном матче сезона.

И здесь важны не только голые цифры статистики – Арсений невероятно вкладывается в каждый эпизод.

Когда вколачивает гвоздь в большинстве.

Или когда вылезает на пятак и проталкивает шайбу в ворота Василия Кошечкина.

Эта восточная серия – точно лучшее, что было с хоккеем в этом розыгрыше Кубка Гагарина. И отличное напоминание, что на результат можно играть по-разному.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Авангард – Металлург Мг 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Дата проведения
28 марта, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Сошников (Береглазов, Цегларик)
2:0 – 20 Емелин (Грицюк, Найт)
3:0 – 28 Грицюк (Береглазов, Толчинский)
4:0 – 35 Грицюк (Цегларик)
4:1 – 50 Никонцев (Яковлев, Хультстрем)
5:1 – 53 Прохоркин (Толчинский, Емелин)
Вратари: Грубец 23/24 – Кошечкин 26/30, Налимов 0/1.

Счет в серии – 3-3

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

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