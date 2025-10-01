6

Синнер взял 21-й трофей в карьере

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом пятисотника в Пекине.

Он обыграл Лернера Тьена со счетом 6:2, 6:2.

Синнер выиграл 21-й титул на уровне тура, шестой на турнирах ATP 500 и третий в сезоне после Australian Open и «Уимблдона». Он стал четвертым игроком сезона с тремя трофеями, присоединившись к Карлосу Алькарасу (8), Александру Бублику (4) и Лучано Дардери (3).

Итальянец стал чемпионом ATP 500 в Пекине второй раз – в 2023 году в финале Синнер обыграл Даниила Медведева. Кроме того, он стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выиграть пятисотник в Китае более одного раза. Ранее этого добивались только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Теперь баланс Синнера на харде в 2025-м – 22:2.

Источник: Спортс’‘
logoЛернер Тьен
logoATP
logoЯнник Синнер
logoChina Open
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Бублик
logoРафаэль Надаль
logoЛучано Дардери
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шанхай (ATP). Чилич играет с Басилашвили, Вавринка поборется с Марожаном, Корда – с Бергсом, Муньяр вышел во 2-й круг, Берреттини выбыл
24 минуты назадLive
Сервара о причинах неудач Медведева в этом сезоне: «Это не ментальная проблема, а что-то большее»
5 минут назад
Пекин (WTA). Мирра Андреева играет с Картал, Швентек поборется с Наварро, Пегула – с Костюк, Паолини, Гауфф вышли в 1/4 финала, Потапова выбыла
3541 минуту назадLive
Носкова обыграла Потапову и второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника
146 минут назад
Синнер сравнялся с Агасси и Хьюттом по количеству титулов на харде до 25 лет
сегодня, 08:02
Пекин (ATP). Синнер выиграл третий титул в сезоне
27сегодня, 07:26
Монфис завершит карьеру в 2026 году
7сегодня, 06:44
Рублев и Хачанов проиграли в финале парного турнира в Пекине
сегодня, 06:13
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
сегодня, 06:00Тесты и игры
Алькарас о календаре: «Я буду рассматривать вариант пропуска некоторых обязательных турниров, чтобы чувствовать себя лучше физически и ментально»
15вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото