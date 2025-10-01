Синнер взял 21-й трофей в карьере

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом пятисотника в Пекине.

Он обыграл Лернера Тьена со счетом 6:2, 6:2.

Синнер выиграл 21-й титул на уровне тура, шестой на турнирах ATP 500 и третий в сезоне после Australian Open и «Уимблдона». Он стал четвертым игроком сезона с тремя трофеями, присоединившись к Карлосу Алькарасу (8), Александру Бублику (4) и Лучано Дардери (3).

Итальянец стал чемпионом ATP 500 в Пекине второй раз – в 2023 году в финале Синнер обыграл Даниила Медведева . Кроме того, он стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выиграть пятисотник в Китае более одного раза. Ранее этого добивались только Новак Джокович и Рафаэль Надаль .

Теперь баланс Синнера на харде в 2025-м – 22:2.