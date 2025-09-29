  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о победе над Зверевым: «Играл так, как хотел. Агрессивно – когда требовалось, в защите – когда требовалось»
6

Медведев о победе над Зверевым: «Играл так, как хотел. Агрессивно – когда требовалось, в защите – когда требовалось»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым в Пекине.

В четвертьфинале он обыграл третью ракетку мира со счетом 6:3, 6:3. 

«Я отлично сыграл, хорошо контролировал происходящее на корте. Мне кажется, у меня были все шансы. У него был только один гейм на моей подаче, когда он смог создать давление. Но я отлично действовал, чтобы отыграться. И все остальное время я на него давил и победил».

Также Медведев прокомментировал то, что вышел в 60-й полуфинал в карьере.

«В начале карьеры цифры важны, но чем больше ты достигаешь, тем важнее для тебя становится просто показывать максимум. Я уже какое-то время не показывал максимум, так что я рад снова выйти в полуфинал, показывать отличный теннис, обыгрывать сильных соперников.

Сегодня я играл так, как хотел. Агрессивно – когда требовалось, в защите – когда требовалось. Отлично двигался. Я прибавляю и хочу прибавить еще», – сказал Медведев в интервью на корте.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoChina Open
logoДаниил Медведев
logoАлександр Зверев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Чжэн о том, что снялась с первого турнира после операции на локте: «Это нормально, я этого ожидала»
1 минуту назад
Медведев впервые с июня вышел в полуфинал ATP
3539 минут назад
Пекин (ATP). Медведев обыграл Зверева, Синнер, де Минаур вышли в 1/2 финала, Музетти снялся
15840 минут назад
«Что ты, #####, смеешься? Ты что, дебил, что ли?» Зверев – по ходу матча с Медведевым
1557 минут назад
Чемпион итогового турнира ATP может заработать рекордные $5,07 млн
7сегодня, 14:06
Алькарас о финале против Фрица: «На Кубке Лэйвера он обыграл меня и Зверева, здесь отлично себя чувствует»
2сегодня, 13:59
Фриц о том, как вышел в финал в Токио: «Подаванил»
2сегодня, 13:55
Соболенко – десятая теннисистка, которая провела минимум 50 недель подряд на первой строчке рейтинга
сегодня, 13:36
Циньвэнь Чжэн снялась с первого турнира после операции на локте
1сегодня, 13:27
Тьен одержал пятую победу над топ-10 в сезоне – больше только у Алькараса и Синнера
5сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото