Медведев о победе над Зверевым: «Играл так, как хотел. Агрессивно – когда требовалось, в защите – когда требовалось»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым в Пекине.

В четвертьфинале он обыграл третью ракетку мира со счетом 6:3, 6:3.

«Я отлично сыграл, хорошо контролировал происходящее на корте. Мне кажется, у меня были все шансы. У него был только один гейм на моей подаче, когда он смог создать давление. Но я отлично действовал, чтобы отыграться. И все остальное время я на него давил и победил».

Также Медведев прокомментировал то, что вышел в 60-й полуфинал в карьере.

«В начале карьеры цифры важны, но чем больше ты достигаешь, тем важнее для тебя становится просто показывать максимум. Я уже какое-то время не показывал максимум, так что я рад снова выйти в полуфинал, показывать отличный теннис, обыгрывать сильных соперников.

Сегодня я играл так, как хотел. Агрессивно – когда требовалось, в защите – когда требовалось. Отлично двигался. Я прибавляю и хочу прибавить еще», – сказал Медведев в интервью на корте.