Дрэйпер получил wild card на финальный выставочный турнир UTS в Лондоне
Джек Дрэйпер сыграет на заключительном турнире серии Ultimate Tennis Showdown.
Первая ракетка Великобритании получил wild card. Также в Лондоне сыграют Каспер Рууд и Томаш Махач. Еще один участник квалифицируется как чемпион турнира в Гонконге, три игрока выйдут напрямую по рейтингу UTS, а последнее место будет предоставлено по wild card.
«У меня прекрасные воспоминания о победе на UTS перед своими болельщиками пару лет назад. Думаю, этот формат идеально подходит моей игре, и выступать в нем всегда очень весело. С нетерпением жду возвращения на корт и участия в новых матчах», – сказал чемпион 2023 года.
Ранее Дрэйпер сообщил, что досрочно завершил сезон из-за травмы руки.
Соревнования пройдут с 5 по 7 декабря.
