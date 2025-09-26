Дрэйпер получил wild card на финальный выставочный турнир UTS в Лондоне

Джек Дрэйпер сыграет на заключительном турнире серии Ultimate Tennis Showdown.

Первая ракетка Великобритании получил wild card. Также в Лондоне сыграют Каспер Рууд и Томаш Махач . Еще один участник квалифицируется как чемпион турнира в Гонконге, три игрока выйдут напрямую по рейтингу UTS, а последнее место будет предоставлено по wild card.

«У меня прекрасные воспоминания о победе на UTS перед своими болельщиками пару лет назад. Думаю, этот формат идеально подходит моей игре, и выступать в нем всегда очень весело. С нетерпением жду возвращения на корт и участия в новых матчах», – сказал чемпион 2023 года.

Ранее Дрэйпер сообщил, что досрочно завершил сезон из-за травмы руки.

Соревнования пройдут с 5 по 7 декабря.