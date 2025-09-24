Синнер о работе с новым физио: «Он очень опытный. Я немного работал с ним, когда у меня не было постоянного физио»

Янник Синнер рассказал о работе с физотерапевтом Алехандро Резникофф.

Ранее появилась информация , что он войдет в команду второй ракетки мира.

«Никаких особых изменений не произошло. То есть на корте мы много чего меняем, а вне корта все плюс-минус то же самое.

Он очень опытный физиотерапевт, он в туре около 15 лет. До этого он работал с многими игроками, так что у него много опыта.

Он также уважает то, как мы работаем в команде. Дело не в том, что он приходит и все меняет. Но если он видит, что можно что-то улучшить в моем организме, он готов помочь. Вот как это работает.

Но это тоже требует времени. Я немного работал с ним, когда у меня не было постоянного физио. Так что сейчас большой плюс то, что он в моей команде. Он очень-очень опытный. Он очень честный, приятный и добрый человек», – поделился Синнер на пресс-конференции перед началом турнира в Пекине.