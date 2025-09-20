Синнер начал сотрудничество с физиотерапевтом Алехандро Резникоффом (Паоло Бертолуччи)
Алехандро Резникофф вошел в команду Янника Синнера.
По информации экс-12-й ракетки мира Паоло Бертолуччи, Резникофф уже работает с Синнером перед турниром в Пекине и останется в его штабе на постоянной основе.
Аргентинский физиотерапевт имеет более 15 лет опыта на турнирах ATP. Он работал с итальянцем на «Уимблдоне»-2023.
Напомним, после прекращения сотрудничества с Улисесом Бадио перед «Уимблдоном»-2025 Синнер оставался без физиотерапевта и до сих пор не нанимал замену.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @paolobertolucci
