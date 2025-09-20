Синнер начал сотрудничество с физиотерапевтом Алехандро Резникоффом (Паоло Бертолуччи)

Алехандро Резникофф вошел в команду Янника Синнера.

По информации экс-12-й ракетки мира Паоло Бертолуччи, Резникофф уже работает с Синнером перед турниром в Пекине и останется в его штабе на постоянной основе.

Аргентинский физиотерапевт имеет более 15 лет опыта на турнирах ATP. Он работал с итальянцем на «Уимблдоне»-2023.

Напомним, после прекращения сотрудничества с Улисесом Бадио перед «Уимблдоном»-2025 Синнер оставался без физиотерапевта и до сих пор не нанимал замену.