Пекин (WTA). Мирра Андреева попала в четверть Циньвэнь Чжэн, Рахимова может выйти на Гауфф, Блинкова сыграет с Крейчиковой
32 сеяные начнут турнир со второго круга.
В верхнюю четверть попали Ига Швентек (1) и Джессика Пегула (5).
Анна Калинская (28) встретится с Камилой Осорио или Энн Ли, Людмила Самсонова (19) – с Лоис Буассон или квалифаером.
Во вторую четверть попали Мирра Андреева (4) и Циньвэнь Чжэн (7).
Андреева сыграет с Чжу Линь (WC) или квалифаером, Диана Шнайдер (17) – с Майей Джойнт или квалифаером. Анастасия Потапова поборется с Катериной Синяковой.
В третьей четверти оказались Жасмин Паолини (6) и Аманда Анисимова (3).
Вероника Кудерметова (24) начнет выступление матчем с Бьянкой Андрееску или Магдой Линетт. Полина Кудерметова сыграет с квалифаером и может выйти на Софию Кенин (27).
В нижнюю часть сетки попали Елена Рыбакина (8) и Коко Гауфф (2).
Камилла Рахимова сыграет с Лючией Бронцетти и может выйти на Гауфф.
Екатерина Александрова (9) встретится с Анной Блинковой или Барборой Крейчиковой.
