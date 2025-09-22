  • Спортс
  Пекин (WTA). Мирра Андреева попала в четверть Циньвэнь Чжэн, Рахимова может выйти на Гауфф, Блинкова сыграет с Крейчиковой
Пекин (WTA). Мирра Андреева попала в четверть Циньвэнь Чжэн, Рахимова может выйти на Гауфф, Блинкова сыграет с Крейчиковой

Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Пекине, который начнется 24 сентября.

32 сеяные начнут турнир со второго круга.

В верхнюю четверть попали Ига Швентек (1) и Джессика Пегула (5).

Анна Калинская (28) встретится с Камилой Осорио или Энн Ли, Людмила Самсонова (19) – с Лоис Буассон или квалифаером.

Во вторую четверть попали Мирра Андреева (4) и Циньвэнь Чжэн (7).

Андреева сыграет с Чжу Линь (WC) или квалифаером, Диана Шнайдер (17) – с Майей Джойнт или квалифаером. Анастасия Потапова поборется с Катериной Синяковой.

В третьей четверти оказались Жасмин Паолини (6) и Аманда Анисимова (3).

Вероника Кудерметова (24) начнет выступление матчем с Бьянкой Андрееску или Магдой Линетт. Полина Кудерметова сыграет с квалифаером и может выйти на Софию Кенин (27).

В нижнюю часть сетки попали Елена Рыбакина (8) и Коко Гауфф (2).

Камилла Рахимова сыграет с Лючией Бронцетти и может выйти на Гауфф.

Екатерина Александрова (9) встретится с Анной Блинковой или Барборой Крейчиковой.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
