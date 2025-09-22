Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева и Александрова остаются в топ-10, Таусон обошла Свитолину

Финалистка Сеула Екатерина Александрова улучшила положение в чемпионской гонке.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Арина Соболенко и Ига Швентек уже квалифицировались.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 22 сентября 2025