Чемпионская гонка WTA. Мирра Андреева и Александрова остаются в топ-10, Таусон обошла Свитолину

Финалистка Сеула Екатерина Александрова улучшила положение в чемпионской гонке.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Арина Соболенко и Ига Швентек уже квалифицировались.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 22 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь)* 9610
2 (2) Ига Швентек (Польша)* 8033
3 (3) Коко Гауфф (США) 5184
4 (4) Аманда Анисимова (США) 4908
5 (5) Мэдисон Киз (США) 4450
6 (6) Джессика Пегула (США) 4209
7 (7) Мирра Андреева (Россия) 4189
8 (8) Елена Рыбакина (Казахстан) 3751
9 (9) Жасмин Паолини (Италия) 3526
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3136
11 (12) Клара Таусон (Дания) 2660
12 (11) Элина Свитолина (Украина) 2606
13 (13) Эмма Наварро (США) 2310
14 (14) Наоми Осака (Япония) 2244
15 (15) Белинда Бенчич (Швейцария) 2229
16 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2031
18 (18) Диана Шнайдер (Россия) 1921
Источник: Спортс
