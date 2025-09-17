Шан Цзюньчэн выиграл первый матч с декабря 2024 года
Шан Цзюньчэн вышел во второй круг турнира в Чэнду.
Он обыграл 46-ю ракетку мира Зизу Бергса – 6:1, 5:7, 6:4.
Китаец одержал первую победу с декабря 2024 года. Тогда прошел Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира в Гонконге.
Шан – действующий чемпион ATP 250 в Чэнду. В середине марта 2025 года китаец перенес операцию на правой ноге и восстанавливался несколько месяцев.
В следующем круге он встретится с Брэндоном Накашимой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
