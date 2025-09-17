1

Шан Цзюньчэн выиграл первый матч с декабря 2024 года

Шан Цзюньчэн вышел во второй круг турнира в Чэнду.

Он обыграл 46-ю ракетку мира Зизу Бергса – 6:1, 5:7, 6:4.

Китаец одержал первую победу с декабря 2024 года. Тогда прошел Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира в Гонконге.

Шан – действующий чемпион ATP 250 в Чэнду. В середине марта 2025 года китаец перенес операцию на правой ноге и восстанавливался несколько месяцев.

В следующем круге он встретится с Брэндоном Накашимой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoБрэндон Накашима
logoЗизу Бергс
logoChengdu Open
logoФабиан Марожан
logoШан Цзюньчэн
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сеул (WTA). Таусон и Джойнт вышли в 1/4 финала
213 минут назад
Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Испания – Украина: Бадоса уступила Свитолиной, Бусас Манейро – Костюк
616 минут назад
ATP объявила о назначении нового генерального директора
347 минут назад
Чэнду (ATP). О’Коннелл, Гирон вышли во 2-й круг, Норри, Бергс выбыли
1сегодня, 13:02
Ханчжоу (ATP). Маннарино борется с У Ибином, Тьен вышел во 2-й круг
сегодня, 12:26Live
Сеул (WTA). Шнайдер, Радукану, Хаддад Майя, Кенин вышли во 2-й круг, Захарова, Прозорова выбыли
64сегодня, 12:13Live
Плишкова о критике календаря: «Девушки постоянно жалуются, но я не понимаю, на что именно. При этом получают денег больше, чем когда-либо»
4сегодня, 11:51
Кубок Дэвиса. Италия в ноябрьском плей-офф сыграет с Австрией, Германия – с Аргентиной
сегодня, 11:09
45-летняя Винус об участии в Олимпиаде-2028: «Нет ничего невозможного»
4сегодня, 10:34
Фонсека перед встречей с Федерером: «У меня вспотели руки»
1сегодня, 09:37Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото