Ханчжоу (ATP). Медведев встретится с Чиличем или квалифаером, Рублев – с Ковачевичем или Нарди
Состоялась жеребьевка ATP 250 в Ханчжоу.
Андрей Рублев (1) и Даниил Медведев (2) начнут со второго круга.
Рублев встретится с Александаром Ковачевичем или Лукой Нарди, Медведев сыграет с Марином Чиличем или квалифаером.
Александр Бублик (3) во втором раунде поборется с Александром Вукичем или Давидом Гоффеном.
Турнир стартует 17 сентября.
Полная сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости