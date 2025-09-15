Рейтинг ATP. Серундоло-младший обновил личный рекорд, Вавринка прибавил 12 строчек
23-летний Хуан Мануэль Серундоло впервые поднялся на 72-ю строчку рейтинга.
Чемпион «Челленджера» в Ренне Юго Гастон прибавил 22 позиции, финалист турнира Стэн Вавринка – 12.
Положение на 15 сентября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11540
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10780
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5930
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|4830
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|4675
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4280
|7 (7)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3690
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3545
|9 (9)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3505
|10 (10)
|Карен Хачанов (Россия)
|3280
|14 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2610
|18 (18)
|Даниил Медведев (Россия)
|2370
|19 (19)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2245
|64 (54)
|Джейкоб Фернли (Великобритания)
|889
|72 (86)
|Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
|829
|90 (92)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|676
|94 (116)
|Тиаго Тиранте (Аргентина)
|660
|106 (128)
|Юго Гастон (Франция)
|613
|137 (149)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|467
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
