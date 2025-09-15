1

Рейтинг ATP. Серундоло-младший обновил личный рекорд, Вавринка прибавил 12 строчек

23-летний Хуан Мануэль Серундоло впервые поднялся на 72-ю строчку рейтинга.

Чемпион «Челленджера» в Ренне Юго Гастон прибавил 22 позиции, финалист турнира Стэн Вавринка – 12.

PIF ATP Rankings

Положение на 15 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 11540
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10780
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5930
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 4830
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 4675
6 (6) Бен Шелтон (США) 4280
7 (7) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3690
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
9 (9) Лоренцо Музетти (Италия) 3505
10 (10) Карен Хачанов (Россия) 3280
14 (14) Андрей Рублев (Россия) 2610
18 (18) Даниил Медведев (Россия) 2370
19 (19) Александр Бублик (Казахстан) 2245
64 (54) Джейкоб Фернли (Великобритания) 889
72 (86) Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) 829
90 (92) Роман Сафиуллин (Россия) 676
94 (116) Тиаго Тиранте (Аргентина) 660
106 (128) Юго Гастон (Франция) 613
137 (149) Стэн Вавринка (Швейцария) 467
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
рейтинги
logoДаниил Медведев
logoКарен Хачанов
logoБен Шелтон
logoТэйлор Фриц
logoЛоренцо Музетти
logoСтэн Вавринка
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoЮго Гастон
logoАлекс де Минаур
logoАндрей Рублев
logoАлександр Зверев
logoХуан Мануэль Серундоло
logoРоман Сафиуллин
logoДжек Дрэйпер
logoАлександр Бублик
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сеул (WTA). Кенин играет с Зигемунд, Буассон встретится с Ку Ен У, Лис, Джойнт вышли во 2-й круг
1419 минут назадLive
Руне о поведении болельщиков в матче с Мартинесом Портеро: «Между датчанами и испанцами есть явные различия в манерах и воспитании»
25 минут назад
Руне об отказе пожать руку судье после матча на Кубке Дэвиса: «Я решил, что он этого не заслуживал»
4сегодня, 09:37Видео
Гауфф выложила фото с 90-летия прабабушки
1сегодня, 08:10Фото
Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Йович дебютировала в топ-40, Ракотоманга Райаона поднялась на 83 строчки
сегодня, 07:33
Хромачева и Меличар стали чемпионками парного турнира в Гвадалахаре
1сегодня, 06:52
Две теннисистки младше 18 лет выиграли турниры уровня WTA за один сезон впервые с 2019 года
сегодня, 06:32
Гвадалахара (WTA). Йович выиграла первый титул в карьере
3сегодня, 05:55
214-я ракетка мира Ракотоманга Райаона выиграла первый титул
4вчера, 19:43
Сан-Паулу (WTA). Финал. Ракотоманга Райаона обыграла Тьен
12вчера, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото