Кубок Дэвиса. 2-й этап квалификации. Австралия борется с Бельгией, Испания – с Данией, Чехия обыграла США, Нидерланды выбыли

Проходит второй этап квалификации Кубка Дэвиса.

Аргентина, Австрия, Германия, Чехия и Франция вышли в плей-офф, который пройдет в Болонье 18-23 ноября. Нидерланды, в прошлом году сыгравшие в финале, выбыли.

Результаты всех матчей (первыми указаны хозяева):