  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кубок Дэвиса. 2-й этап квалификации. Австралия борется с Бельгией, Испания – с Данией, Чехия обыграла США, Нидерланды выбыли
1

Кубок Дэвиса. 2-й этап квалификации. Австралия борется с Бельгией, Испания – с Данией, Чехия обыграла США, Нидерланды выбыли

Проходит второй этап квалификации Кубка Дэвиса.

Аргентина, Австрия, Германия, Чехия и Франция вышли в плей-офф, который пройдет в Болонье 18-23 ноября. Нидерланды, в прошлом году сыгравшие в финале, выбыли.

Результаты всех матчей (первыми указаны хозяева):

  • Нидерланды (1) – Аргентина (14) – 1:3

  • Австралия (2) – Бельгия (13) – 2:2

  • Венгрия – Австрия – 2:3

  • Япония – Германия (4) – 0:4

  • США (5) – Чехия (10) – 2:3

  • Испания (9) – Дания – 0:2

  • Хорватия (7) – Франция (8) – 1:3

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКубок Дэвиса
logoATP
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Полина Кудерметова о матчах с Вероникой: «Надо бы сказать, чтобы сестра с сестрой никогда не встречались друг с другом, чтобы вообще нельзя было»
6сегодня, 07:59
Чараева проиграла в финале WTA 125 в Хучжоу
2сегодня, 06:41
17-летняя Йович впервые вышла в финал
6сегодня, 06:30
Гвадалахара (WTA). Аранго и Йович вышли в финал
12сегодня, 06:08
Муте о конфликте с Чиличем и судьей на Кубке Дэвиса: «Мне очень жаль, что так получилось»
6вчера, 20:46
Сан-Паулу (WTA). Ракотоманга Райаона обыграла Сарасуа, Джонс выбыла
8вчера, 19:36
241-я ракетка мира Ракотоманга Райаона впервые вышла в финал на уровне тура
4вчера, 19:34
Муратоглу о бэкхенде Анисимовой: «Она бьет сильнее, чем Алькарас и Синнер. Меня это не удивляет»
13вчера, 18:47
Тьен – первая индонезийка с 2002 года, дошедшая до финала турнира WTA в одиночном разряде
3вчера, 18:03
Алькарас возобновил тренировки через шесть дней после победы на US Open
3вчера, 17:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото