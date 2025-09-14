Кубок Дэвиса. 2-й этап квалификации. Австралия борется с Бельгией, Испания – с Данией, Чехия обыграла США, Нидерланды выбыли
Проходит второй этап квалификации Кубка Дэвиса.
Аргентина, Австрия, Германия, Чехия и Франция вышли в плей-офф, который пройдет в Болонье 18-23 ноября. Нидерланды, в прошлом году сыгравшие в финале, выбыли.
Результаты всех матчей (первыми указаны хозяева):
Нидерланды (1) – Аргентина (14) – 1:3
Австралия (2) – Бельгия (13) – 2:2
Венгрия – Австрия – 2:3
Япония – Германия (4) – 0:4
США (5) – Чехия (10) – 2:3
Испания (9) – Дания – 0:2
Хорватия (7) – Франция (8) – 1:3
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
