Руне о том, что Дания в одном шаге от выхода в финальный турнир Кубка Дэвиса: «Еще несколько лет назад мы были очень далеки от этой цели»

Хольгер Руне поделился настроем на матч Кубка Дэвиса против сборной Испании.

Дания сыграет в гостях в Марбелье за выход в финальный турнир.

«Играть за свою страну – невероятное чувство. Это особенный опыт, и для нас выход в финальный турнир имел бы колоссальное значение. Еще несколько лет назад мы были очень далеки от этой цели, а теперь – всего в одном шаге.

Сейчас главное – сосредоточиться, быть предельно собранными и бороться за каждый мяч. Нам нужно показать тот уровень, на который мы способны, и идти до конца», – сказал Руне.