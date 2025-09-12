Руне о том, что Дания в одном шаге от выхода в финальный турнир Кубка Дэвиса: «Еще несколько лет назад мы были очень далеки от этой цели»
Хольгер Руне поделился настроем на матч Кубка Дэвиса против сборной Испании.
Дания сыграет в гостях в Марбелье за выход в финальный турнир.
«Играть за свою страну – невероятное чувство. Это особенный опыт, и для нас выход в финальный турнир имел бы колоссальное значение. Еще несколько лет назад мы были очень далеки от этой цели, а теперь – всего в одном шаге.
Сейчас главное – сосредоточиться, быть предельно собранными и бороться за каждый мяч. Нам нужно показать тот уровень, на который мы способны, и идти до конца», – сказал Руне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
