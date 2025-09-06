Алькарас о том, какой совет дал ему Федерер: «Роджер сказал не думать о том, что будет в 35 лет, а сосредоточиться на ближайших пяти годах»

22-летний Карлос Алькарас рассказал о совете от Роджера Федерера.

– Новаку [Джоковичу] 38 лет. В этом году он четыре раза выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема». А вы хотите играть в 38?

– Сейчас я об этом не думаю. Однажды кое-кто сказал мне не думать о том, что будет в 35 или 38 лет, а сосредоточиться на ближайших пяти годах – до 27. А потом думать о следующих. Главное – двигаться вперед год за годом. Посмотрим, до какого возраста я смогу сохранять форму, чтобы дальше играть на высоком уровне.

– Кто рассказал вам о таком подходе?

– Это был Роджер [Федерер ]. Думаю, он лучший человек, чтобы дать такой совет, и я постараюсь ему следовать, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

