Соболенко об эмоциональных комментариях после матчей: «То, что случилось в Париже, точно не повторится на US Open. И вообще никогда»

Арина Соболенко заявила, что больше не будет срываться на пресс-конференциях.

Напомним, на «Ролан Гаррос» после поражения в финале от Коко Гауфф первая ракетка мира неуважительно высказалась в ее адрес, после чего извинялась за свои слова.

– Вы упомянули сложные финалы, сложные ситуации, с которыми сталкивались в этом году. Одним из них, конечно, были ваши слова после поражения на «Ролан Гаррос». Думали ли вы о том, что вы будете говорить, если выиграете или наоборот проиграете?

– Нет (улыбается). Но то, что случилось в Париже, точно не повторится здесь. И вообще никогда [не повторится]. Я усвоила этот урок и больше никогда не буду себя так вести. Я не такая. Я сорвалась, позволила эмоциям взять над собой верх. Я не такой человек, поэтому это больше не повторится, – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции после выхода в финал US Open.

За титул Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой.

