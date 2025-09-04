Микельсен и Опелка сыграют на Кубке Лэйвера – они заменят Шелтона и Пола

На Кубке Лэйвера из-за травм не сыграют №6 Бен Шелтон и №14 Томми Пол.

В команде Мира их заменят 32-я ракетка мира Алекс Микельсен и 67-я ракетка мира Рейлли Опелка .

Выставочный турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско. За команду Мира также сыграют Тэйлор Фриц , Фрэнсис Тиафу , Франсиско Серундоло и Жоао Фонсека .