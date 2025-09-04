Микельсен и Опелка сыграют на Кубке Лэйвера – они заменят Шелтона и Пола
На Кубке Лэйвера из-за травм не сыграют №6 Бен Шелтон и №14 Томми Пол.
В команде Мира их заменят 32-я ракетка мира Алекс Микельсен и 67-я ракетка мира Рейлли Опелка.
Выставочный турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско. За команду Мира также сыграют Тэйлор Фриц, Фрэнсис Тиафу, Франсиско Серундоло и Жоао Фонсека.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @LaverCup
