Тренер Алькараса перед 1/2 финала против Джоковича: «Карлос играет впечатляюще, но я не осмелюсь сказать, что он фаворит»

Хуан Карлос Ферреро не считает Алькараса фаворитом полуфинала US Open.

Вторая ракетка мира сыграет с Новаком Джоковичем. Серб ведет 5:3 в личном противостоянии.

«Не нужно зацикливаться на Новаке – Карлосу нужно сосредоточиться на себе и постараться довести Джоковича до предела, пока матч не станет для него физически тяжелым из-за темпа Карлоса.

О фаворитизме не может быть и речи. Карлос играет впечатляюще, очень уверенно, но я не осмелюсь сказать, что он фаворит. Новак выложится на полную, будет безумно сложно. В Австралии они играли вечером, и это немного помогало Новаку. Если здесь матч пройдет днем, мы считаем, что условия будут для нас значительно лучше».