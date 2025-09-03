Кафельников о проблемах Медведева: «Нельзя сравнивать менталитет русского человека и иностранца. Мы не ценим шансы»

Евгений Кафельников сравнил менталитет Даниила Медведева и Новака Джоковича.

«Медведеву уже 29 лет, у него огромное количество титулов, и он никакого наставника не будет слушать так же безукоризненно, как делал это 15 лет назад, когда стремился подниматься в рейтинге, зарабатывать деньги.

На этом фоне Джокович уникальный, но нельзя сравнивать менталитет русского человека и иностранца. Там все иначе. Люди ценят те шансы, которые им предоставляет жизнь – мы, к сожалению, не ценим. Я могу и в свой адрес то же самое сказать. Если бы я мог что-то изменить – наверняка изменил бы. К сожалению, такая натура русского человека», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Легенды нашего тенниса описывают типичного русского: жесткий, бесстрашный, не ценит успех

Джокович снова выпорол молодежь